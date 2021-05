Medicii suceveni l-au salvat pe un tânăr cu ruptură de splină, trimis acasă de la Spitalul Fălticeni pe motiv că nu este o urgență

Un tânăr din Fălticeni care a căzut de pe bicicletă s-a prezentat a doua zi în Urgențe la spitalul din oraș cu dureri mari, dar medicul a refuzat să-l consulte motivând că nu e o urgență. El a mers apoi la o clinică privată din Fălticeni, unde după un consult sumar a fost sfătuit să meargă la Spitalul Județean. La Suceava bărbatul a fost diagnosticat cu ruptură de splină și hemoragie internă și operat cu succes. ”Pacientul a ajuns la Spitalul Județean în stare gravă”, a declarat medicul Dan Teodorovici, purtător de cuvânt în cadrul spitalului sucevean. Dacă nu se intervenea la timp, viața tânărului era în mare pericol

Un tânăr din municipiul Fălticeni a ajuns în stare gravă la Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava, după ce cadrele medicale din Compartimentul de Primire Urgențe de la Spitalul Municipal Fălticeni se pare că au refuzat să-i acorde primul ajutor, motivând că nu reprezintă o urgență.

Bărbatul a povestit că a avut un incident cu bicicleta și a căzut. Sperând că nu este vorba despre nimic serios, a stat aproape 24 de ore acasă, luând calmante, dar durerea a devenit insuportabilă și s-a prezentat la unitatea spitalicească din localitate.

”Dis-de-dimineață am plecat cu tatăl meu la secția de Primiri Urgențe a Spitalului din Fălticeni pentru a putea beneficia de investigațiile necesare. Durerea nu se estompa in niciun fel, iar dintr-un punct nici nu știam ce mă mai doare și ce nu, de parcă ar fi venit de peste tot. Ajuns la spital am fost înregistrat la ușă și am fost rugat să aștept. M-am gândit că sunt oameni în stare mult mai gravă decât a mea, așa că am ales să am răbdare. În ultima perioadă medicii sunt categoria profesională cea mai încercată si încercănată, nimeni nu ar trebui să le pună mai multe bețe în roate, ci ar trebui să le oferim suport și înțelegere.

Dar sunt și unii care nu prezintă niciun fel de empatie sau umanitate și se prezintă în fața ta drept niste zei de care depinzi dacă vrei să-ți fie bine. Am așteptat o oră, durerile deveneau din ce în ce mai mari, așa că am inceput să mă plimb pe hol, poate, poate atrăgeam atenția. După alte 15 minute mă abordează un asistent medical destul de tânăr, îmbrăcat în uniformă bleumarin și vizibil nervos pe un pacient la care a țipat 5 minute în încercarea de a afla de cât timp are piciorul în ghips. M-a întrebat ce am pățit, iar eu încep să-i povestesc că mă doare umărul stâng și toată partea stângă de abdomen în urma unui accident cu bicicleta. Din câte umere fracturate am văzut nu cred că este vreunul care se poate mișca așa”, îmi spusese el. “Bine, nu știu ce e fracturat și ce nu, doar că vreau să știu ce mă doare și ce e de făcut”. Dându-și vizibil ochii peste cap într-un mod absolut lipsit de empatie și grețos mi-a spus că va merge să vorbească cu doctorul Șerban pentru un consult. După încă cinci minute de așteptat revine în grabă și îmi spune că doctorul Șerban refuză să mă consulte pentru faptul că nu sunt o urgență”, a povestit Șerban O..

Bărbatului i s-a recomandat într-un final să solicite un consult în Ambulatoriul spitalului, deoarece Compartimentul de Primire Urgențe era la acea oră mult prea aglomerat, dar nici acolo nu a găsit vreun medic care să-l consulte. În final s-a adresat unei clinici private din Fălticeni, unde, după câteva investigații sumare, i s-a spus să se prezinte de urgență la Spitalul Județean Suceava.

“După o noapte cu mult mai oribilă și dureroasă ca cea dinainte, mă trezesc cu o durere crescândă în zona stângă abdominală. Orice pas, respiratie, hop cu mașina, ridicat de mână, cuvânt spus durea oribil. Nu știam ce-i cu mine, ce știam era că nu mai pot de durere. Cei de la Alma îmi spun cu îngrijorare că trebuie să ajung de urgență la Suceava la spital. Mă sui în mașina lui taică-miu și împreună cu el pornim spre Suceava. Pe drum încep să plâng de durere într-un mod în care nu am mai pățit niciodată. Începea să fie paralizant.

Ajuns la spital în Suceava aștept și aici 50 de minute la triaj, dar ajung sa fiu consultat de un medic care instant mi-a atașat o branulă împotrivă durerii. După o radiografie și un computer tomograf aștept într-un salon, doar că într-o stare de calm și amorțeală. Cinci medici vin la patul meu și mă înconjoară “Nu te speria, dar vei intra de urgență în operație de scoatere a splinei. Este ruptă și sunt șanse foarte mari să sângerezi intern de ceva timp”.

Un medic îmi face o injecție, un altul mă îmbracă în pijamale, un altul îmi completează niște acte, un altul fuge să pregătească sala de operație. Eram buimac, dar cum nu îmi stă în fire să intru în panică, am rămas calm și mi-am pus toată încrederea în această echipă medicală. Intru în operatie, chirurgii mă încurajează si mă roagă să inspir liniștit anestezicul. Operația a fost un succes! După ce m-am trezit eram foarte amețit, nu știam ce-i cu mine și nu știam ce-s cu toate sondele cere ieșeau din mine. Medicul chirurg vine la mine în salon și-mi spune că sunt un norocos, că de mai stăteam o zi așa erau mari șanse ca splina să explodeze într-o hemoragie monstruoasă”, a povestit Șerban.

Pacientul a fost externat, dar cadrele medicale sucevene au explicat că dacă se mai întârzia cu intervenția chirurgicală risca să-i fie pusă viața în primejdie. ”Pacientul a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Suceava, dar s-a intervenit chirurgical la timp, iar acum este bine. A fost externat și este în afara oricărui pericol”, a menționat medicul urgentist Dan Teodorovici, purtător de cuvânt în cadrul Spitalului Județean Suceava.

Menționăm că reprezentanții Spitalului Municipal Fălticeni au refuzat să dea vreo explicație despre acest caz, spunând doar că o anchetă internă va stabili ceea ce s-a întâmplat. (Cristina RUȘTI)