Managerul Spitalului Județean Suceava consideră că spațiul ideal pentru Facultatea de Medicină este în curtea Stațiunii de Cercetare Agricolă

Conducerea Spitalului Județean Suceava încearcă să identifice un spațiu unde ar urma să fie ridicată Facultatea de Medicică, dar se pare că o astfel de clădire, ar încurca mult planurile de dezvoltare ale celei mai mari unități spitalicești din județ, iar o construcție nouă, în curtea Spitalului Județean, ar îngreuna foarte mult accesul, ar limita locurile de parcare și ar trebuie să se renunțe și la o parte din spațiile verzi.

”Dacă clădirea Facultății de Medicină ar fi ridicată în curtea Spitalului Județean, s-ar reduce atât spațiile verzi cât și locurile de parcare. În plus ne dorim specilități noi, în viitor, ceea ce înseamnă și noi corpuri de clădire. Situația este destul de complexă, spitalul este în plină ascensiune și avem nevoie de spațiu, în același timp, ne dorim foarte mult să devenim spital clinic. Împreună cu inginerii de proiect, constructorii, am încercat să identificăm două-trei locații, în curtea spitalului, dar încă suntem în faza de discuții, analizăm. E adevărat că trebuie să fi atât în proximitatea Universității cât și a Spitalului, tocmai din acest motiv, consider că ar fi foarte bine dacă s-ar face pe terenul care aparține Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, lângă Spitalul Vechi”, consideră medicul Alexandru Calancea, managerul Spitalului Județean Suceava. (Cristina RUŞTI)