Lungu: În cinci ani va fi gata autostrada A7. Am pus pariu

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a reiterat importanța autostrăzilor în dezvoltarea pe care o conferă comunităților locale. Declarații în acest sens au fost făcute de edil la ultima ședință a Consiliului Local în care, discutându-se cu privire la proiectul de buget local pentru anul în curs, s-a pus și problema lipsei parcurilor industriale și, ca atare, rămânerea în urmă a Sucevei, din punct de vedere economic, față de alte orașe importante din țară, exemplele aduse în discuție fiind Oradea, Cluj, Timișoara și Sibiu. Vădit supărat că „se tot aruncă din astea că Oradea, Clujul …”, Ion Lungu a spus că în aceste orașe sunt locuri de muncă bine plătite „pentru că au autostrăzi”. „Nu este teorie. Eu chiar cred și am pus pariu că în cinci ani vom avea autostradă la Suceava și mă refer la autostrada A7. Autostrada A7 ne va aduce investitori, investitori care vor crea locuri de muncă. Noi aici avem o mare problemă. Putem să stăm în cap și eu ca primar și noi ca autorități locale și domnul Flutur (președintele Consiliului Județean Suceava – n.r.). Am experiență și ca om de afaceri, am condus un combinat, când mergi la o discuție de afaceri te întreabă unde e Suceava și dacă avem autostradă. Jumătate din discuție s-a terminat când spui că nu ai autostradă”, a spus primarul Ion Lungu, la ședința de ieri Consiliului Local al municipiului Suceava.

Între altele, edilul a mai spus că diferența dintre Suceava și Oradea sau Cluj este dată și pentru că acestea orașe au un buget de cinci ori mai mare – comparația a fost făcută direct spre Cluj, ulterior fiind referirea și la Oradea.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, și liderul opoziției din Consiliul Local Suceava, consilierul local Dan Ioan Cușnir, au avut, joi, la dezbaterea proiectului de buget al municipiului Suceava pentru anul 2021 un dialog privind perspectivele de dezvoltare a Sucevei.

În dialogul contradictoriu cu social-democratul Dan Ioan Cușnir – care, „printre picături”, a polemizat inutil și cam arogant cu viceprimarul Lucian Harșovschi, fie pe teme neserioase, fie cu abordări situate între revanșă, încercări de persiflare și frondă – primarul Ion Lungu și-a transmis consecvent mesajul său, arătându-se optimist, dar precizând că în contextul actual nu putem compara Suceava – de la extremitatea estică a UE cu vecinătate spre fosta Uniune Sovietică mai slab dezvoltată economic – cu orașe precum Cluj și Oradea care sunt aproape de Occident și, ca atare, au autostradă și au locuri de muncă mai bine plătite. (D.P.)