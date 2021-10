Județul Suceava primește de la Guvern a doua sumă ca mărime din țară – 46,29 milioane lei pentru proiecte locale. TABEL cu banii alocați localităților sucevene 

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat că Guvernul a alocat peste 1 miliard de lei, din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului, pentru proiectele locale. O parte din sumă va acoperi costurile privind serviciile de asistență socială și de protecție a copiilor, plătite de consiliile județene – a precizat ministrul.

Conform propunerii formulate de MDLPA și adoptate miercuri de Executiv, din suma de peste 1 miliard de lei, 177.159.000 de lei au fost alocate consiliilor județene și sunt destinate, în mare parte, pentru a acoperi costurile privind serviciile de asistență socială și protecție a copiilor.

„Statul a transferat această sarcină, aceste costuri, administrațiilor publice județene. Acum asigurăm susținerea financiară legată de această responsabilitate a Consiliilor Județene. Decizia de astăzi asigură finanțarea necesară pentru copii”, a spus ministrul.

Cu această destinație, CJ Suceava a primit suma de 5.015.000 lei. Cele mai mari sume pentru acest capitol le-au primit județele Covasna și Satu Mare (peste 10. milioane lei fiecare), suma acordată Sucevei pentru a acoperi costurile privind serviciile de asistență socială și protecție a copiilor înscriindu-se în media celor aprobate pentru județe comparabile ca număr de populație.

Cseke Attila a arătat că 2.756 de administrații locale din România (aproape toate cele care au depus cereri în acest sens), indiferent de culoarea politică a primarilor, au primit finanțare în valoare totală de 1.010.966.000 lei, incluzând cele 41 de județe ale țării. ”Proiectele locale trebuie finalizate, ele trebuie să servească aceste comunități locale. Prin măsura adoptată miercuri, ne asigurăm că investițiile pentru care au fost cheltuiți bani publici nu vor rămâne neterminate”, a spus ministrul.

La acest capitol, județul Suceava a primit 46.293.000 lei, o sumă mai mare fiind acordată doar județului Constanța (71.437 mii lei). După Suceava, sume mari au primit județele Mureș (42,5 mil. lei), Satu Mare (40,974 mil lei), Bihor (38,87 mil lei.).

Din suma totală de 46,293 milioane de lei pe care o va primi județul Suceava, aproximativ 15 milioane de lei sunt destinate finanțării și finalizării unor proiecte din municipiul Suceava.

Astfel, 2.514 comune din România au primit o finanțare în valoare totală de 614.873.000 lei, 194 orașe – 95.588.000 lei, iar 123.346.000 lei au fost alocați pentru 48 de municipii. Fondurile acoperă necesarul de finanțare pentru autoritățile publice locale, în funcție de execuția bugetară a acestora și de necesități. Ministrul a arătat că fondurile sunt necesare pentru finalizarea investițiilor publice finanțate de stat sau din fonduri UE, precum și pentru cheltuieli urgente ale autorităților publice locale.

La nivelul județului Suceava, 104 localități primesc bani, iar dintre cele 10 care nu au fonduri alocate, trei comune conduse de primari USR nu primesc nimic. Este vorba despre Milișăuți (primar Vasile Cărare) – zero lei, Horodnic de Jos (primar Ionel Andrișan) – zero de lei, Mănăstirea Humorului (primar Viorel Croitoru) – zero lei. (O.S.)