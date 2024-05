Ion Lungu, un nou maraton la ministerele de la București. Luna aceasta va fi semnat contractul de 10 milioane de euro pentru parcul fotovoltaic

La începutul acestei săptămâni, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a fost la București, la mai multe ministere si agenții guvernamentale, unde a discutat probleme ale municipalității.

”La Ministerul Dezvoltării am semnat acte adiționale la contracte pe PNRR. La Ministerul Finanțelor publice am participat la ședința Comisiei de Împrumuturi Locale. Totodată, am avut discuții la Ministerul Energiei legate de Parcul Fotovoltaic, referitor la semnarea contractului de finanțare și la Ministerul Afacerilor lnterne la Direcția de Termoficare. De asemenea, am purtat discuții la CNI legat de investitiile municipalității: sala polivalentă de 5.000 de locuri, baza sportivă tip 1 și cele două creșe”, a transmis primarul Ion Lungu.

Referitor la parcul voltaic care va fi amenjat la groapa de zgură de la fostul CET, acesta a anunțat că până la sfârșitul acestei luni va fi semnat contractul de finanțare, în valoare de 10 milioane de euro .

Perioada de implementare a acestui proiect uriaș (cu aproape 48.000 de panouri care vor capta energia solară, dispuse pe o suprafață de 32,2 hectare) va fi de doi ani, calculată de după semnarea contractului de finanțare. Puterea parcului fotovoltaic va fi de 6.000 MW curent alternativ. Realizarea acestui proiect va permite municipalității sucevene să își asigure din producția proprie energia electrică necesară consumului pentru iluminatul public din oraș, pentru clădirile municipalității, adică sediul Primăriei, creșă, școli și licee, iar parțial și pentru transportul public electric.

”Discuțiile purtate au condus la deblocarea în mare parte a problemelor apărute în implementarea proiectelor în derulare”, a mai spus primarul Ion Lungu. (O.S.)