Ion Lungu: LA MULȚI ANI, dragii mei suceveni! (VIDEO)

Considerând că 2021 a fost un an bun pentru orașul Suceava, Ion Lungu le-a transmis sucevenilor La Mulți Ani, urări de sănătate și împliniri.

Mesajul primarului municipiului Suceava, Ion Lungu:

Dragi suceveni,

Dați-mi voie ca la sfârșit de an să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o în anul 2021, pentru spiritul dumneavoastră civic, pentru implicarea în campania de gestionare a pandemiei și de vaccinare.

Anul 2021 a fost un an bun pentru orașul nostru, un an în care s-au realizat lucruri bune, a fost un an al investițiilor, un an al dezvoltării.

Vă doresc ca anul 2022 să vă aducă multă sănătate dumneavoastră și celor dragi, cu liniște și pace sufletească, să întâmpinați anul 2022 cu speranță și încredere, să aveți bucurii și realizări alături de cei dragi.

LA MULȚI ANI, dragii mei suceveni!