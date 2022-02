Încercarea de reabilitare a stației de epurare a Sucevei și a celei de la Salcea a eșuat. ACET va trebui să reia licitația

Modernizarea stațiilor de epurare de la Suceava și Salcea va întârzia. O primă licitație organizată de SC ACET SA Suceava pe loturi separate – unul pentru Salcea și altul pentru Suceava – a fost anulată, recent, după ce niciuna din ofertele depuse nu a trecut de etapa de „Evaluare calificare și tehnică”. Aceasta este, de alt­fel, una din primele licitații pe partea de execuție lucrări pe care societatea ACET SA le-a lansat, recent, în SEAP pe baza finanțării care a fost atrasă la finele lui 2019 din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 pentru 14 localități din județul nostru. Contractul de finanțare era de aproape un sfert de miliard de euro iar estimarea pentru lucrările necesare la stațiile de epurare de la Suceava, respectiv Salcea depășea echivalentul a cinci mi­-lioane de euro.

Data limită de depunere a ofertelor a fost, inițial, 8 noiembrie 2021 și ulterior a fost prelungit termenul până la 15 noiembrie 2021. Cu cel mult 19 zile înainte de data respectivă operatorii economici interesați au putut solicita clarificări, ACET fiind obligată să răspundă în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări astfel: cu 25 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Au fost formulate și încărcate pe SEAP de către ACET două clarificări din oficiu și un răspuns consolidat la solicitări de clarificare. Cu toate acestea, ofertele formulate și depuse pentru loturile respective – Reabilitarea stației de epurare Suceava (cu o valoare estimată fără TVA de 19.906.322 lei) și Extinderea stației de epurare Salcea (cu o valoare estimată fără TVA de 6.359.543 lei) – nu au întrunit condițiile de admisibilitate.

În ambele cazuri singurul ofertant a fost Asocierea firmelor Terra Dinamic SRL (Leader) și TERRA DINAMIC AG, ambele reprezentate de Adrian Vasile Petrescu, cu precizarea că pentru lotul de la Suceava a fost și terț susținător compania spaniolă Idecon S.A.U. Zaragoza. Decizia cu privire la respingerea celor două oferte a fost luată recent pe fondul unor inadvertențe pe care firma care are contractul de asistență le-a identificat în cuprinsul documentației iar urmare a solicitărilor de clarificare formulate nu au fost transmise răspunsuri adecvate.

Chiar dacă decizia este una destul de grea – presupune reluarea procedurii pe Legea 99/2016 a achizițiilor sectoriale și parcurgerea unor termene mai lungi decât cele pe procedura simplificată de la Legea 98/2016 a achizițiilor publice – ACET a luat această decizie considerând că este preferabilă o întârziere a demarării lucrărilor (în speranța că vor fi efectuate corespunzător) decât eventuale probleme care ar fi apărut pe parcursul sau ca urmare a derulării acestora. Având în vedere că respingerea ofertelor s-a făcut la partea de evaluare calificare și tehnică, nu credem că este tocmai greșit să spunem că eventualele probleme de care s-ar fi temut evaluatorii ofertelor țineau de partea tehnică a lucrărilor. De altfel, nu este prima dată când licitații organizate pentru stații de epurare sunt anulate de ACET, primul caz de acest gen fiind cel cu referire la construirea stației de epurare de la Dolhasca, cu precizarea că pentru aceasta din urmă nu s-au prezentat ofertanți până la termenul de 2 august 2021.

În mod normal, licitația pentru stațiile de epurare de la Suceava și Salcea ar trebui reluată cât mai curând posibil. Pe de altă parte, licitația privind construirea la Dolhasca a unei stații de epurare nu a mai fost reluată din august până acum.

Activitățile din cadrul contractului de lucrări „Reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare din aglomerarea Suceava” includ proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, și sunt grupate pe două loturi. Durata de proiectare și execuție a lucrărilor și punere în functiune a instalațiilor este de 33 luni, defalcată astfel Etapa de proiectare: 6 luni; perioada de execuție a lucrărilor – 22 luni; perioada de testare și punere în funcțiune: 5 luni; perioada de notificare a defectelor (PND) este de minim 36 luni. Cerința principală pentru stația de epurare a orașului Salcea (Lot 2) era de menținere a stației existente în funcțiune și de extindere a capacității existente de epurare prin construirea unor linii noi de epurare. Emisarul stației de epurare este pârâul Salcea.

În ceea ce privește stația de epurare a municipiului Suceava, situația este mai complicată întrucât ea s-a dovedit a fi o problemă, mai cu seamă din cauza mirosul pestilențial degajat periodic de aceasta, deși lucrările de modernizare au fost încheiate în 2011 printr-un program cu finanțare atrasă din perioada de de preaderare a țării noastre la UE. Fiind însă modernizată „pe jumătate”, problema mirosului pestilențial încă își mai așteaptă rezolvarea, la kilometri distanță simțindu-se mai ales când vântul suflă cu putere în luca Sucevei.

Astfel, pentru lotul 1 se are în vedere reabilitarea, mai exact: „Completarea stației de epurare existente Suceava”. Din punct de vedere al proceselor, proiectul propune implementarea unor lucrări de adaptare a proceselor de epurare și înlocuire a unor echipamente existente corespunzător caracteristicilor/încărcărilor reale ale influentului. Procesul care are loc în stația de epurare a apelor uzate Suceava este un proces de epurare biologică cu nitrificare – denitrificare și un proces anaerobic pentru reducerea fosforului. Nămolul primar și biologic în exces este îngroșat și stabilizat anaerob într-un rezervor de fermentare. Nămolul fermentat rezultat este deshidratat, tratat cu var și depozitat. Biogazul rezultat este folosit pentru încălzire. Stația de epurare va primi apa uzată din aglomerarea Suceava. Emisarul este râul Suceava. Populația echivalentă (deservită) a stației de epurare Suceava este de 140.000 locuitori echivalent. Conceptul de locuitor echivalent este definit în master planul care va trebui să fie reactualizat la nivel de județ – tot prin programul cu finanțare europeană – și se bazează pe datele specificate în normativele de specialitate, corelate cu datele din teren. În funcție de specificul fiecărei localități – număr de locuitori, instituții, categorii de agenți economici etc – se stabilește un așa numit număr de locuitor echivalent care poate fi egal sau mai mare decât cel al locuitorilor care au reședința permanentă în localitatea respectivă. (Dan PRICOPE)