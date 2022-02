Incendiu la Spitalul Județean, pornit de la un ventilator dintr-o baie. 329 de pacienți au fost evacuați

Alarma a fost dată puțin după miezul nopții de miercuri spre joi. A fost activat Planul Roșu de Intervenție și forțe impresionante s-au deplasat la Spitalul Județean. Incendiul, cu mari degajări de fum, a fost localizat și apoi stins în câteva mi­nute, nefiind înre­- gistrată nicio victimă. In schimb, a fost necesară evacuarea a 329 de pacienți, din care 102 copii (57 fiind nou-născuți, aflați în incubatoare). Verificările au arătat că totul a pornit de la un amărât de ventilator dintr-o baie a unui salon de la etajul IV, care a funcționat prea mult, s-a supraîncălzit și a avut loc un scurtcircuit care a declanșat incendiul.

În noaptea de miercuri spre joi, la ora 00.34, a fost anunțată la 112 izbucnirea unui incendiu la etajul IV al Spitalului Județean Suceava. Inițial, la fața locului s-au deplasat forțele și mijloacele de la Detașamentul de Pompieri Suceava (5 autospeciale cu apă și spumă, o descarcerare ușoară, o autoscară de intervenție la înălțime, o ambulanță SMURD B2 și o Autospecială de Tranport Personal și Victime Multiple – ATPVM), ulterior fiind activat și Planul Roșu de Intervenție.

Astfel, pe lângă subunitățile pompierilor militari suceveni, au mai fost solicitate resurse și de la Inspectoratele pentru situații de urgență Botoșani și Iași, în total, fiind alocate intervenției, etapizat, 7 autospeciale cu apă și spumă, 8 ambulanțe SMURD, 3 autoscări de intervenție la înălțime, 5 Autospeciale de Transport Personal și Victime Multiple, 2 autospeciale de intervenții complexe și un echipaj pentru descarcerare. De asemenea, în sprijin, au intervenit și 9 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Deoarece incendiul a fost localizat în timp scurt, din totalul forțelor și mijloacelor alocate, o parte au fost întoarse la bază.



La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta, cu flacără și degajări de fum, la elemente combustibile ale instalației electrice (izolație cabluri) și ale instalației de ventilare, dispuse în planșeul holului de la etajul IV (Secția Obstetrică-Ginecologie), în dreptul salonului nr. 7. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Concomitent cu acțiunea de stingere, s-au derulat misiunile de căutare-salvare-evacuare a tuturor persoanelor (pacienți, personal medical și auxiliar) de la nivelul etajului IV și de la etajele superioare (V-IX). Pe parcursul intervenției au fost evacuați, de către pompierii militari și de către personalul de pe locul de muncă, 329 de pacienți, dintre care, 102 copii (57 nou-născuți). Pacienții au fost evacuați pe secțiile de la etajele inferioare și în Unitatea de Primiri Urgențe. Aceștia nu au suferit probleme medicale cauzate de arsuri sau intoxicații cu fum și gaze toxice.

Incendiul a fost localizat la ora 0:42, iar lichidarea acestuia a fost declarată 10 minute mai târziu.

Conform purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, cpt. Alin Găleată, cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost efectul termic al curentului electric, generat de un aparat electric (care făcea parte din agregatul de ventilare) cu defecțiuni.

Incendiul de la Spitalul Județean a pornit de la ventilatorul unei băi, la un salon de la etajul 4. ISU: nu a fost neglijență, a fost un scurtcircuit

Reprezentanții ISU susțin că incendiul de la Spitalul Județean din Suceava nu a fost provocat de o neglijență. A fost un scurtcircuit pornit de la un echipament, au explicat ei. Reprezentanții ISU au făcut primele verificări la fața locului și au constatat că incendiul a pornit de la un ventilator.

„Un ventilator din dotarea unei băi a unui salon de la etajul 4 a funcționat mai mult timp, s-a găsit circuitul deschis. S-a supraîncalzit, a generat un scurtcircuit, iar echipamentele aferente s-au aprins și propagarea a fost cu rapiditate la partea superioară a holului de la etajul 4”, au explicat reprezentanții ISU, citați de Mediafax.

Aceștia au mai spus că incendiul a fost anunțat în momentul în care un planșeu s-a rupt.

„Nu putem spune că a fost o neglijență, instalația electrică era în verificare și în activitate de mentenanță”, au precizat cei de la ISU.

O alarmă montată sub tavanul fals a evitat dezastrul. Revizia la instalații a fost făcută săptămâna trecută

Şedința de joi a Consiliului Județean Suceava a debutat cu o discuție despre incendiul de miercuri noapte de la Spitalul Județean, cînd au fost evacuați 329 de pacienți după ce focul a izbucnit în baia unui salon de la etajul al patrulea, de la Ginecologie. Managerul SJU, dr. Al. Calancea , a explicat exact cu a izbucnit focul: incendiul s-a produs la un ventilator, sub tavanul fals, unde era, din fericire, un sistem de alarmare montat. Când tavanul a luat foc și a căzut, pompierii erau deja sosiți la fața locului, a declarat managerul în fața consilierilor județeni. El a precizat că 107 copii au fost evacuați, din care 57 în incubatoare, incendiul având loc în apropiere de secția de Neonatologie.

„Din datele preliminare ale colegilor de la ISU, este vorba de un ventilator automat din baie, care se conectează și funcționează când se deschide becul la baie. S-a supraîncălzit și de acolo e sursa incendiului. Din fericire, avem aceste sisteme de alarmare care au fost puse și sub tavanul fals și peste tavanul fals și incendiul s-a produs sub tavan. Asistentele au ieșit pe culoar, era fum, dar ele nu vedeau foc, însă a pornit alarma. Am câștigat câteva minute importante. În momentul când tavanul a luat foc și a căzut tavanul, deja pompierii erau sosiți și așa am putut limita acest dezastru.

Un alt lucru foarte bun – instructajul personalului pe care îl avem în fiecare tură. Ei s-au comportat excepțional, nu a fost degringoladă. Am avut de-a face cu un fum dens, înecăcios și atunci decizia a fost să evacuăm toate etajele superioare, peste etajul 4.

Din nefericire, au fost și copii care au fost evacuați, s-a întâmplat în proximitatea secției de Neonatologie, am avut 107 copii evacuați, din care 57 în incubatoare”, a explicat dr. Alexandru Calancea, managerul Spitalului Județean.

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a vorbit despre „disconfortul și o spaimă destul de mari azi-noapte” la SJU, întrebând de ce au cedat cablurile, în condițiile în care instalațiile sunt modernizate de curând, iar săptămâna trecută a avut loc revizia lor, făcută de o firmă specializată:

„A fost o chestiune legată de instalația electrică. Instalațiile sunt modernizate nu de mult timp, dar au și o revizie făcută de firme de specialitate săptămâna trecută, aveau „revizie caldă”. Vreau să discutăm să vedem dacă mai e nevoie de ceva pentru a pune în siguranță acest spital, pentru că nu înțeleg de ce au cedat cablurile. Dacă aveți nevoie de reproiectări, cereți-ne fonduri”.

Flutur a anunțat că va avea loc o analiză a incidentului de miercuri noapte de la Spitalul Județean, împreună cu ISU și cu toți factorii implicați.

Conducerea Spitalului Județean anchetează de ce a rămas în funcțiune mult timp ventilatorul care a provocat incendiul

Conducerea Spitalului Județean Suceava a demarat o anchetă internă, după cum a declarat managerul Alexandru Calancea în cadrul unei conferințe de presă, joi, și urmează să stabilească cine a lăsat deschis pentru o perioadă lungă de timp ventilatorul din baia salonului 8 de la etajul IV al unității spitalicești, unde s-a produs scurtcircuitul care a declanșat incendiul de joi noaptea.

Se pare că la acel moment, în salon nu erau pacienți, aceștia fiind externați miercuri după-amiază, așa că este posibil ca persoana care a făcut curățenie să nu fi închis lumina de la baia salonului, care pornește automat acel ventilator. „Un ventilator din dotarea unei băi a salonului 8 de la etajul IV a funcționat mai mult timp, s-a supraîncălzit și a generat un scurtcircuit, iar echipamentele aferente acestei instalații electrice și alte instalații alăturate acestui circuit electric din izolație cu PVC s-au aprins.

Propagarea a fost cu rapiditate la partea superioară a holului de la etajul IV. În planșeul fals s-a adunat o cantitate de PVC topit, care, la un moment dat, din cauza greutății, a distrus o placă și a căzut pe pardoseala holului. Incendiul a fost localizat și lichidat în zece minute. Simultan s-a desfășurat evaluarea și evacuarea pacienților din saloane, care în mare parte erau inundate cu fum. Precizez că de la etajul IV și până la IX, am avut holurile inundate cu fum, ceea ce a a inclus și acțiune de evacuare a acestui fum astfel încât saloanele să poată fi reutilzate. Dificultatea intervenției s-a datorat numărului mare de pacienți care au fost relocați, lucru care s-a întâmplat într-un timp destul de scurt”, a declarat colonelul Costică Ghiață, șeful ISU Suceava.

Pacienții care erau în UPU la ora producerii incendiului au fost redirecționați către spitalele din Rădăuți și Fălticeni

Pacienții care erau în Unitatea de Primire Urgențe în noaptea de miercuri spre joi, când a izbucnit incendiul la etajul 4 al Spitalului, au fost redirecționați către spitalele din Rădăuți și Fălticeni, pentru ca medicii urgentiști să poată prelua eventualele cazuri de la etajul IV, dar din fericire nu a fost nevoie.

”Incendiul a pornit la etajul IV , probabil de la un sistem de alarmare de la patul pacientului, cauza este în curs de investigație. S-a început evacuarea pacienților înainte de venirea echipajelor de la ISU. Au fost evacuați 329 de pacienti de la etajele superioare, de la IV la nivelul etajelor inferioare. Sistemele de alarmare au funcționat. Evacuarea a decurs repede și în condiții de siguranță. La acest moment o parte din pacienți au fost relocați în secțiile unde erau internați înafara celor 40 de paciente din secția de Obstetrică Ginecologie de la etajul IV, care momentan sunt cazate în alte secții ale spitalului. Nu sunt victime. Pacienții existenți în UPU la acel moment, și care necesitau internare au fost redirijați spre spitalele din Fălticeni și Rădăuți, pentru a putea prelua pacienții de la etajele superioare ale spitalului și cei care ar fi putut necesita îngrijiri”, a declarat medicul urgentist Dan Teodorovici, purtător de cuvânt în cadrul Spitalului Județean.

Primarul Lungu le mulțumește angajaților ISU și celor din Spitalului Județean pentru modul în care au acționat în timpul incendiului de noaptea trecută

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a ținut să le mulțumească și să felicite angajații ISU Suceava, coordonați de colonelul Costică Ghiață, pentru modul și rapiditatea cu care au acționat pentru stingerea incendiului declanșat noaptea trecută la Spitalul Județean Suceava.

De asemenea, primarul Lungu, a mulțumit și a apreciat felul în care au acționat angajații Spitalului Județean în timpul incendiului. ”Felicitări domnului director general Calancea, tuturor cadrelor medicale, doctori, șefi de secție, asistenți, infirmieri, care au dat dovadă de calm și au intervenit profesionist, atât la evacuarea pacienților, cât și la întoarcerea sau relocarea acestora în saloane”, a transmis primarul Lungu.

Totodată, edilul Sucevei i-a mulțumit și omului de afaceri Ştefan Mandachi, care s-a oferit să pună la dispoziție 46 de camere din hotelul său, pentru o eventuală relocare sau cazare a celor afectați de incendiul din Spital.

”Mulțumim lui Dumnezeu că am trecut cu bine această cumpănă”, a mai spus primarul Lungu.

Specialiștii Omniasig vor evalua situația de la Spitalul Județean Suceava

Specialiști din cadrul Direcției Daune Omniasig se vor deplasa la Spitalul Județean Suceava, pentru efectuarea constatării daunelor și evaluarea situației, în vederea soluționării dosarului de daună, anunță compania de asigurări. Omniasig Vienna Insurance Group a asigurat, printr-o poliță de tip Property, respectiv Asigurare de incendiu și alte riscuri, Spitalul Județean Suceava, unde a izbucnit incendiul din data de 3 februarie 2022.

Prin intermediul acestei polițe, sunt asigurate clădirile spitalului și construcțiile adiacente.

Specialiști din cadrul Direcției Daune Omniasig se vor deplasa la Spitalul Județean Suceava, pentru efectuarea constatării daunelor și evaluarea situației, în vederea soluționării dosarului de daună și pentru a înlesni demararea repunerii în funcțiune a părților afectate din spital în cel mai scurt timp posibil. (O.S.)