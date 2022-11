Flutur: Terminalul 2 al Aeroportului va fi gata în februarie. Pregătim  deja Terminalul 3

Terminalul 2 al Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava va deveni funcțional în luna februarie 2023. Un anunț în acest sens a fost făcut de președintele Consiliului județean Suceava, Gheorghe Flutur, la o conferință de presă, care a avut loc la Universitatea „Ștefan cel Mare”, în prima parte a zilei de vineri, 4 noiembrie.

Tema conferinței era legată începerea implementării unui proiect privind un laborator de analize alimentare care se va amplasa chiar în proximitatea aeroportului, în locul unde este acum HUB-ul pentru ajutoarele destinate Ucrainei.

Răspunzând și unor întrebări pe alte teme, șeful administrației județene sucevene a reiterat performanțele pe care le are aeroportul sucevean cu privire la numărul de călători procesați. Pe de altă parte, în condițiile creșterii vertiginoase a numărului de pasageri, CJ Suceava a demarat cu ani în urmă un proiect de extindere a terminalului – ceea ce generic se numește terminalul 2 – și care nu a fost finalizat în contextul primului an pandemic, pentru ca în al doilea an să fie sistate lucrările întrucât liderul de asociere a falimentat.

Au fost necesare alte proceduri, expertize, licitații iar lucrările au fost reluate și, referindu-se la acestea, Gheorghe Flutur a spus că vor fi gata anul viitor. De asemenea, având în vedere că numărul pasagerilor procesați la aeroportul sucevean în acest an se va situa la un nivel record de 700 de mii, devine tot mai clar că necesitatea unui nou Terminal 3 este indiscutabilă.Practic, după cum a reiterat președintele Gheorghe Flutur, dinamica actuală face ca Aeroportul Suceava să fie al patrulea în țară în funcție de traficul de pasageri, iar investițiile necesare sunt pe măsură.

Și cu privire la acest aspect președintele CJ Suceava a făcut câteva afirmații în aceeași conferință de presă de vineri, 4 noiembrie. „În prezent se realizează studiile de fezabilitate pentru Terminalul 3 cu o capacitate de procesare pentru un milion de pasageri anual”, a ținut să specifice Gheorghe Flutur. Numai că el a adăugat că și pentru Terminalul Cargo sunt în derulare studii. Și tot în zona Aeroportului Suceava să fie achiziționate terenuri în vederea amenajării de noi parcări. Totodată, Flutur a spus că se începe și proiectul de realizare a unui nou drum de acces spre aeroport dinspre cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.

Remarcăm că sunt cel puțin două investiții publice în legătură cu aeroportul pe care președintele CJ Suceava a omis a le menționa, deși instituția pe care o conduce este cea care a organizat licitații în acest sens: „Amenajare etaj clădire Garaj auto utilaje mari și remiză PSI în spații administrative, desfacere construcții C2 (birouri) și C3 (turn control), relocare utilități inclusiv centrală termică și amenajare teren, str. Aeroportului, nr. 1, orașul Salcea, județul Suceava”; Servicii de elaborare temă de proiectare, expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, studii, documentații suport și cheltuieli de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor pentru obiectivul de investiții „Rețea de alimentare cu apă și canalizare-Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava și Parcul Industrial Bucovina I”.

De altfel, cu privire la Parcul Industrial Bucovina 1, Gheorghe Flutur a răspuns unei întrebări precizând că acesta este funcțional în sensul că în câteva hale de la Centrul Economic Bucovina sunt firme care funcționează deja, dar că odată ce a fost înființat un HUB acolo pentru ajutoarele destinate Ucrainei va trebui regândit parcul industrial. Iar una din variante – rămâne de văzut și în funcție de evoluția conflictului din țara vecină – dacă nu ar fi mai potrivită extinderea parcului pe un teren al CJ Suceava din vecinătatea CEB. Și cu toate acestea, Gheorghe Flutur a ținut să specifice că HUB-ul de la Suceava pentru ajutoarele umanitare destinate Ucrainei a fost evidențiat la nivel european atunci când s-a discutat despre intrarea în spațiul Schengen. (Dan PRICOPE)