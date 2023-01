Înaintea votului pentru aprobarea bugetului CJ pentru anul 2023, Gheorghe Flutur le-a spus consilierilor județeni că anul acesta în județul Suceava vor fi deschise foarte multe șantiere, atât ale administrației județene, cât și ale primăriilor. În bugetul pentru acest an sunt finanțate obiective de investiții importante iar din cele 870 de milioane de lei, aproape 60% din sumă, adică peste 511 milioane de lei, va fi pentru dezvoltare.

Consiliului Județean Suceava este pregătit să acceseze noi fonduri europene pentru proiecte de dezvoltare ale județului. Afirmația a fost făcută în ședința de miercuri, 25 ianuarie, a deliberativului de Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

„Suntem cumva cu arma la picior pentru noi oportunități de proiecte care pot fi depuse. Am cerut celor de la proiecte europene să-și gândească o schemă dacă mai au nevoie de oameni, să discutăm, pentru că sunt foarte mulți bani și foarte multe oportunități pentru a aduce fonduri în județul Suceava. și nu trebuie să pierdem nici una. Reamintesc faptul că județul Suceava deține președinția rotativă la ADNR Nord-Est iar eu sunt președinte în acest an. Şi în acest an va trebui să dăm drumul și la programul Operațional Regional, unde sunt 1,7 miliarde de euro care vor trebui cheltuiți”, a spus Gheorghe Flutur.

El a declarat înaintea votului pentru aprobarea bugetului CJ pentru anul 2023, că anul acesta în județul Suceava vor fi deschise foarte multe șantiere, atât ale administrației județene, cât și ale primăriilor. În bugetul pentru acest an sunt finanțate obiective de investiții importante iar din cele 870 de milioane de lei, aproape 60% din sumă, adică peste 511 de milioane de lei, va fi pentru dezvoltare.

Una dintre prioritățile anului 2023 este finanțarea lucrărilor la drumurile județene, totalul sumelor alocate pentru aceste investiții fiind de 391 milioane de lei, din care 49,52 sunt pentru reparații curente și activitatea de iarnă, 265,45 sunt proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile, axa strategică Iași – Suceava și elaborarea documentației pentru drumul expres A7 Suceava – Botoșani numărându-se printre ele alături de drumurile din zona transfrontalieră Suceava – Cernăuți. Din urmă vin investiții de 85,742 milioane de lei finanțate prin PNDL și 40 de milioane de lei pentru alte obiective de investiții ca de exemplu drumul de legătură între DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport) și diferite proiecte în diverse stadii cu privire la drumuri județene, cu precădere din zona de munte.

Cofinanțarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și dotare Palat Administrativ a fost inclusă, de asemenea, în partea de lucrări din acest an alături de finalizarea terminalului 2 de la Aeroport și transformarea garajului auto utilaje mari și remizei PSI de la aeroport în spații administrative, desfacere construcții C2 (birouri) și C3 (turn control), relocare utilități inclusiv centrală termică și amenajare teren la aeroport, întocmirea documentației pentru al treilea terminal de pasageri și a unui terminal cargo la aeroport, realizarea documentației pentru realizarea obiectivului de investiții „Rețea de alimentare cu apă și canalizare – Aeroportul Ştefan cel Mare și Parcul Industrial Bucovina I”, proiectare a documentației tehnico – economice pentru lucrările de închidere și monitorizare post-închidere a depozitului ecologic de la Pojorâta, realizare studiului privind determinarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor la nivelul județului Suceava, întocmire documentații și studii necesare realizării campusului școlar la Liceul Tehnologic Special Bivolărie, din orașul Vicovu de Sus, prin construire de clădiri, reabilitare și dotare”, finalizarea planului de amenajare teritorială a județului Suceava; inițierea studiului de prefezabilitate pentru amenajarea unui domeniu schiabil în masivul Giumalău; realizare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru arealul turistic al munților Rarău; întocmire notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Sistem integrat de control și monitorizare a prestării serviciului de transport public județean de persoane”. (D.P.)