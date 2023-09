Flutur anunță că are deja discuții cu alte companii aeriene care să opereze de la Suceava 

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că, începând de joi, a intensificat ofensiva de a găsi noi operatori la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava.

”Nu ne dăm bătuți. Deja astăzi am avut contacte cu 3 companii, iar săptămâna viitoare avem programate întâlniri cu 4 operatori pentru a găsi soluții de păstrare a destinațiilor existente și a deschide noi rute de pe aeroport. În prima ședință a Consiliului Județean Suceava vom vota un proiect pentru construirea celui de-al treilea terminal. De asemenea, am început procedura de extindere a platformei pentru gararea avioanelor, cu 5 locuri de parcare pentru avioane de mare capacitate. Pentru acesta am preluat 1,3 hectare de teren de la Primăria Orașului Salcea. Aeroportul Suceava își mărește gradul de securitate printr-o investiție de 13 milioane de euro, prin care se realizează un gard inteligent, un drum perimetral asfaltat și o clădire de securitate dotată cu echipament de ultimă generație. Pe 26 septembrie va veni la Suceava furnizorul de echipamente ILS care face și studiile de siguranță a traficului”, a declarat Flutur.