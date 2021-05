Florin Cîțu susține că rata de infectare scăzută din Suceava cu virusul SARS-CoV-2 se datorează respectării regulilor

Primele rezultate ale vizitei premierului la Suceava: Lungu nuanțează poziția cu privire la restricționarea accesului persoanelor nevaccinate la Zilele Sucevei iar Flutur anunță că s-a vaccinat, dar nu a făcut public pentru că a avut parte de destulă publicitate anul trecut

Premierul Florin Cîțu este de părere că rata de infectare redusă din județul Suceava – în condițiile în care anul trecut eram catalogați, pe nedrept evident, „Lombardia României” – este rezultatul respectării măsurilor dispuse de Guvern. „Oamenii au înțeles după acea perioadă dificilă să respecte măsurile pe care le-am luat, să poate mască, distanțare socială, dezinfectanți și așa mai departe. O altă explicație nu avem în acest moment, dar eu cred că este singura explicație pe care trebuie să o avem”, a declarat Florin Cîțu, în parcarea Shopping City Suceava, după o discuție cu managerii spitalelor sucevene, discuție la care au participat și prefectul Iulian Cimpoeșu, primarul Ion Lungu și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. De altfel, premierul a ținut să specifice – răspunzând unei întrebări pe această temă – că nu crede că sunt diferențe foarte mari între evidențele deceselor cauzate de COVID-19 și a precizat că situația cu privire la diferențele din evidențele statistice există în toată Uniunea Europeană.

Premierul Florin Cîțu a ajuns la Suceava, vineri, 14 mai, pentru a susține campania de vaccinare anti-COVID-19. Conform programului vizitei sale, prima oprire a fost la centrul drive-thru din parcarea Shopping City Suceava pentru că este important să existe astfel de puncte de vaccinare, pentru ca lucrurile să se deruleze ușor și „confortabil”. „Ce poate fi mai confortabil decât să te vaccinezi direct din mașină”, a spus, printre altele, premierul.

În parcarea SCS, alături de premierul Florin Cîțu au mai fost prefectul Iulian Cimpoeșu, subprefecții Daniel Prorociuc și Alexandru Salup, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, vicepreședintele CJ Niculai Barbă, primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi, deputatul Ioan Balan, șeful Direcției de Sănătate Publică, Dinu Sădean, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, Irina Badrajan și, desigur, managerii spitalelor din județ cu care premierul a ținut să aibă o discuție, la care mass-media să nu asiste. De asemenea, este de menționat că înainte de a avea loc respectiva discuție, primarul Ion Lungu – care l-a așteptat, de altfel, și la aeroport pe premierul care a sosit cu o aeronavă militară – i-a făcut în parcarea SCS o scurtă prezentare primului ministru.

Pe de altă parte, premierul a ținut să aprecieze faptul că, începând de vineri și până duminică, 16 mai, la ora 20:00, în sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava are loc un așa numit maraton al vaccinării și a menționat că „asemenea acțiuni vor avea loc în toate municipiile (reședință) de județ până la toamnă”. De altfel, la centrul drive-thru, premierul Cîțu s-a întreținut câteva minute cu unii oameni care se vaccinaseră.

Pe de o parte, prim-ministrul a remarcat că mulți cetățeni s-au vaccinat deja anti-COVID-19 și că e important ca aceștia „să-și convingă rudele și prietenii să se vaccineze” încercând să explice că vaccinarea anti-COVID-19 va avea implicații asupra economiei. „Este singura soluție de a trece la etapa post-pandemie, în care ne concentrăm din nou pe economie, pe lucrurile importante. Timp de un an de zile, am fost concentraţi pe sănătate, pe pandemie, dar trebuie să revenim la perioada post-pandemie”, a ținut să spună de la bun început premierul. El a dat câteva cifre statistice prin care să își justifice această afirmație și apoi a continuat în maniera clasică a trimiterilor la PNRR și la celelalte programe europene, afirmând că se va pune accent pe infrastructură și pe spitale – „lucruri care nu s-au făcut în 30 de ani de zile”. „Venitul crește, puterea de cumpărare a românilor crește, avem investiții în creștere și așteptăm resurse financiare, 29,2 miliarde din PNRR, 46 de miliarde fonduri europene, plus bugetul de stat din fiecare an. Avem toate condițiile pentru a avea în următorii patru ani o explozie a creșterii economice”, a declarat, printre altele, premierul.

În același timp, premierul consideră drept bune procentele de vaccinare împotriva COVID de aproximativ 30% în municipiul Suceava și de aproape 16% la nivelul județului. Întrebat despre anunțul primarului Ion Lungu cu privire la interzicerea participării la Zilele Sucevei a acelor persoane nevaccinate, în sensul că nici măcar persoanele care au avut COVID-19 sau care demonstrează cu test PCR că nu sunt bolnave, premierul Florin Cîțu nu a prea avut răgaz să răspundă. Simțind că este cazul că intervină și să prevină eventuale „complicații” (pare-se că nu a fost prevenit premierul cu privire la declarația recentă a primarului de Suceava), Ion Lungu și-a nuanțat poziția și a intervenit prompt, în cele câteva clipe în care premierul căuta să găsească un răspuns adecvat. Astfel, Ion Lungu a declarat, de față cu premierul, că anunțul pe care l-a făcut cu câteva zile în urmă în care se referea la intenția sa de a bloca accesul la evenimentele din iunie dedicate Zilelor orașului celor care nu au adeverința de vaccinare anti-COVID-19 că „a fost o discuție de principiu”. „Sigur că este o discuţie, din principiu. Să ajungem până atunci. Da, este posibil, să vedem măsurile de relaxare (declarația primarului a făcut multă vâlvă, dar a fost făcută înainte ca președintele Klaus Werner Iohannis să anunțe măsuri de relaxare din data de 15 mai – n.r.). Dacă luăm astăzi un caz concret, 300 de persoane, a continuat Lungu, clar că în acel perimetru îngrădit putem avea şi această preferinţă să arate adeverinţa de vaccinare. Să stimulăm tinerii în primul rând să se vaccineze. Dar nu este încă o decizie luată (s.n.), este o discuţie de principiu, luată (?) în dezbatere publică . În funcţie de cum vor evolua lucrurile până atunci vom lua o decizie”, a declarat Ion Lungu. Singurul lucru concret pe care a putut să îl mai spună premierul României a fost acela că nu știe când sunt Zilele Sucevei.

O intervenție legată de campania de vaccinare împotriva noului coronavirus și imediat după o scurtă declarație a premierului cui privire la discuțiile avute cu managerii de spitale a avut-o și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Politicos, a cerut permisiunea lui Florin Cîțu de a face o „completare” și apoi a declarat că a făcut un apel către directorii de spitale din județ să impulsioneze campania de vaccinare, în special în zonele de munte, acolo unde sunt sate și cătune izolate. „Am invitat directorii de spitale orăşeneşti şi municipale şi reprezentanții medicilor de familie pentru a-i ruga, acolo unde sunt solicitări de vaccinare, să organizăm caravane, să organizăm ambulanțe care să meargă cu personal medical. Pentru că, ştiţi bine, județul Suceava are multe localități în zona de munte, cu cătune și sate izolate. Și ponderea mică într-un clasament la nivel național este și din această cauză a configurației județului Suceava. Nu acum i-am rugat, noi am avut întâlniri mai multe şi şedinţe online şi i-am rugat să se organizeze să mergem noi către cei care doresc să se vaccineze. Asta este una dintre rugăminţi. Am avut discuţii şi pe această temă”, a declarat Gheorghe Flutur.

Discuția a continuat apoi cu privire la vaccinarea ca atare, președintele Consiliului Județean Suceava fiind întrebat dacă s-a vaccinat împotriva noului coronavirus – aluzia fiind și la discuțiile care au fost cu privire la diagnosticul său din martie 2020. De altfel, anticipând oarecum această situație, Gheorghe Flutur a explicat că nu a vrut să facă referire la vaccinarea sa „pentru că am avut parte de destulă publicitate la testare” – declarație care în mod evident a stârnit zâmbete, ba chiar și câteva rânjete – și a susținut că s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu vaccin de la Pfizer BioNTech, prima doză fiindu-i administrată pe 14 martie. (D.P.)