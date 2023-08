Festivalul Medieval a fost deschis oficial. Flutur: ”Suceava a devenit un fenomen, este cel mai mare festival medieval”

Vineri seara, la Cetatea de Scaun a Sucevei, a avut loc deschiderea oficială a ediției din acest an a Festivalului Medieval “Ștefan cel Mare”.

În prezența a sute de spectatori și a membrilor trupelor care participă la ediția a XVII-a Festivalului, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a dat citire unui mesaj-legământ de continuare a Festivalului și de mulțumire pentru toți cei care au sprijinit organizarea sa.

Alături de directorul Muzeului au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, prefectul Alexandru Moldovan, administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, deputații liberali Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu, precum și Niculai Barbă, vicepreședinte al CJ Suceava.

Flutur: Cred că suntem cel mai mare festival medieval

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a deschis oficial ediția din acest an, salutând faptul că sunt prezente trupe de artiști din șapte țări, considerând că Festivalul de la Suceava a devenit ”un fenomen” și că este ”cel mai mare festival medieval”.

”Joi seară am participat și eu la Parada din centrul orașului și am văzut acel dragon de foc. O chestiune, cred eu, unică în România. Aproape 600 de oameni în costume de epocă, cu făclii, cu cai frumoși, cu călăreți care au străbătut orașul, să împrăștie spiritul mare lui Ștefan. Mă bucur că Cetatea oferă astfel de evenimente. Să știți că anul trecut, în 3 zile am avut aici circa 30.000 de vizitatori. De fapt, asta înseamnă turism pentru Suceava. Mă bucur că timp de 3 zile vor fi evenimente în Cetatea de Scaun a lui Ștefan. Mă bucur că au venit aici artiști din România. Foarte mulți sunt veniți din vest, din Ardeal, din Târgu Mureș, de la Sighișoara. Vă salut pe toți. Sunt veniți și din țările vecine, din Ucraina, Turcia, sunt trupe din Bulgaria, din Ungaria, Slovacia și din Republica Moldova. E bine că se cunosc și astfel Suceava devine un fenomen. Cred că suntem cel mai mare festival medieval. Le mulțumesc trupelor, așteptăm zilele acestea foarte mulți musafiri”, a spus Gheorghe Flutur.

Acesta a mai anunțat că, începând de luni, imediat după terminarea Festivalului, Cetatea de Scaun intră într-un amplu proces de reparații, rămânând însă accesibilă vizitatorilor. ”Vor fi lucrări la podul de intrare, la mâna curentă, plombări în șanț, fortificarea contraescarpei, vor fi investiții făcute de Consiliul Județean în perioada următoare”, a explicat președintele CJ Suceava.

”Vă doresc petrecere frumoasă, vă mulțumesc și declar deschis Festivalul Medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei”, a încheiat Gheorghe Flutur.

Ion Lungu: Festivalul Medieval – stâlp al strategiei de turism la nivelul municipiului Suceava

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, le-a urat bun venit tuturor participanților din țară și din străinătate. ”Mă bucură faptul că, iată, Festivalul Medieval de la Suceava a ajuns la ediția cu numărul 17, este o performanță, un proiect cultural reușit la nivel național, în baza unei colaborări perfecte Consiliul Județean și Primărie. Primăria Municipiul Suceava a fost unul dintre principalii finanțatori la toate cele 17 ediții ale Festivalului”, a declarat primarul Lungu.

El a mai arătat că pentru municipiul și pentru județul Suceava turismul este deosebit de important, amintind faptul că s-a constituit Organizația de Management a Destinației Turistice și că se lucrează la noile strategii de turism. ”Bineînțeles că o categorie importantă în aceste strategii o reprezintă evenimentele turistice. Pe lângă obiective de turism, zone de agrement și alte lucruri pe care le facem împreună cu Consiliul Județean, zestrea importantă pe care o avem în orașul Suceava, discutăm de această moștenire medievală, de mănăstiri, de patrimoniul cultural, Cetatea, Muzeul, Curtea Domnească, Hanul Domnesc, un rol foarte important îl are acest Festival, devenit un din stâlp al strategiei de turism la nivelul municipiului Suceava. Sunt una dintre persoanele cele mai fericite, în calitatea mea de primar al orașului Suceava, când vedem atâția participanți, iar astăzi spunem cu mândrie că Festivalul de Medieval de la Suceava este numărul numărul unu în România și unul dintre cele mai importante din Europa. Suntem aici să garantăm că vom susține încontinuare acest festival, îl vom consolida și mă bucur că, de la an la an, crește din punct de vedere calitativ și crește numărul de participanți”, a spus primarul Lungu, care le-a transmis celor prezenți invitația de a participa și anul viitor, la ediția a XVIII-a a Festivalului Medieval de la Suceava. (O.S.)