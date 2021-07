Diferențe aberante între mediile de absolvire a gimnaziului și mediile de la Evaluarea Națională: de la 9,25 la 3,80 sau de la 9,10 la 3,57

Diferența de circa 2 puncte între media de absolvire și cea de la examenul național pare să fie valabilă în procent covârșitor, în majoritatea situațiilor, exceptând ”premianții” ierarhiei, cei cu media 10 sau foarte aproape de ea. Codașii ierarhiei județene au media la Evaluarea Națională între 1 și 2,50, însă media de absolvire a gimnaziului este între 6 și 7. In jurul mediei 3 la Evaluarea Națională întâlnim candidați cu diferențe de peste 5 puncte între cele două medii care stau la baza calculului mediei de admitere la liceu, cum este cazul unui elev de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava, cu media de absolvire 9,25 și media la Evaluarea Națională 3,80. Un elev de la Şcoala Gimnazială “Ciprian Porumbescu” a finalizat gimnaziul cu media 9,10, iar la examenul național a obținut media 3,57 sau un candidat de la Şcoala Gimnazială nr. 2 Frătăuții Noi are media de absolvire 9,10, dar media la Evaluarea Națională 3,72

Ierarhia județeană a absolvenților de clasa a VIII-a a scos la iveală câteva situații interesante, iar la o simplă analiză se pot observa câteva tipare, în ceea ce privește nivelul de pregătire al elevilor. În primul rând, copiii de 10 au reușit, în cea mai mare parte, să obțină medii peste 9 în urma susținerii Evaluării Naționale, iar cei care au avut mediile pe cei patru ani de gimnaziu în jurul notei 9 au dobândit note cu circa un punct mai mici la examenul național. Pe de altă parte, o altă situație, în care se regăsesc foarte mulți candidați, în special din mediul rural, dar și destul de mulți elevi ce provin de la școlile din mediul urban, ne arată că elevi cu media de absolvire peste 9,50 nu au reuțit să treacă de pragul notei de 7 la Evaluarea Națională. Diferența de circa 2 puncte între media de absolvire și cea de la examenul național pare să fie valabilă în procent covârșitor, în majoritatea situațiilor, exceptând ”premianții” ierarhiei, cei cu media 10 sau foarte aproape de ea.

Clasamentul absolvenților de gimnaziu devine intrigant în jurul mediei 7,00, unde găsim o combinație între medii de absolvire de peste 9,50 și cele de la Evaluarea Națională în jur de 6,50. Concret, un absolvent al școlii Gimnaziale ”Petru Rareș” Probota are media de absolvire 9,74, în timp ce la Evaluarea Națională nu a reușit să obțină decât media 6,37, ambele note la cele două probe scrise fiind în jur de 6, sau un absolvent al școlii Gimnaziale Bălăceana are media de absolvire 9,69 și media de la Evaluare Națională 6,30. Mai sunt situații în care diferența este de peste 3 puncte între cele două medii, însă justificarea o regăsim în notele de la Evaluarea Națională. Astfel, un absolvent al școlii Gimnaziale nr. 3 Suceava, cu media de admitere 9,59, are media la Evaluarea Națională 6,40 – la proba la limba română are nota 8,30, însă la matematică nota este 4,50, sau un altul, de la Şcoala Gimnazială Clit, a absolvit gimnaziul cu media 9,80, iar la Evaluarea Națională a obținut media 6,25, având nota 8,65 la limba română și 3,85 la matematică. În această categorie, în care regăsim foarte mulți candidați, tiparul pare să se contureze în jurul notei de la proba scrisă la matematică, care este cu 2-3 puncte mai mică decât nota de la limba română, drept urmare acești elevi pare că au fost eminenți, doar că la matematică abia au obținut media de trecere.

Diferențe de peste 5 puncte între cele două medii care stau la baza calculului mediei de admitere la liceu

O dată ce coborâm în ierarhie și ajungem în jurul mediei 5 la Evaluarea Națională, se conturează un alt scenariu, ce relevă diferențe de circa 3 puncte între valoarea dobândită de candidați la examenul național și media anilor de gimnaziu. Un caz concret este al unui absolvent al școlii Gimnaziale Budeni, cu media 9,01 la finalul celor patru ani de gimnaziu, care nu a reușit să obțină decât nota 6,30 la proba la limba română și 4,00 la matematică, deci o medie de 5,15 la Evaluarea Națională, sau un elev ce provine de la Şcoala Gimnazială Frasin, care are media de absolvire 9,76, dar la Evaluarea Națională a obținut nota 6,55 la română și 3,30 la matematică. Un alt exemplu care ridică un mare semn de întrebare din cauza discrepanței foarte mari între evaluarea elevului în cei patru ani de gimnaziu și notele obținute la examenul național vine chiar de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava – un absolvent are media anilor de gimnaziu 9,07, iar notele sale la Evaluarea Națională sunt 5,00 și 5,15. De asemenea, un absolvent de la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus apare cu media de absolvire 9,20, iar la Evaluarea Națională a obținut doar 5,60 la română și 4,00 la matematică.

Codașii ierarhiei județene au media la Evaluarea Națională între 1 și 2,50, însă media de absolvire a gimnaziului este între 6 și 7. În jurul mediei 3 la Evaluarea Națională întâlnim candidați cu diferențe de peste 5 puncte între cele două medii care stau la baza calculului mediei de admitere la liceu, cum este cazul unui elev de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava, cu media de absolvire 9,25 și media la Evaluarea Națională 3,80. Un elev de la Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu a finalizat gimnaziul cu media 9,10, iar la examenul național a obținut media 3,57, un candidat de la Şcoala Gimnazială nr. 2 Frătăuții Noi are media de absolvire 9,10 și media la Evaluarea Națională 3,72, un absolvent al Liceului Tehnologic ”Ştefan cel Mare” Cajvana are media de absolvire 8,62 și media la Evaluarea Națională 3,00, sau un elev ce provine de la Şcoala Gimnazială Frasin are media de absolvire 8,43 iar media la Evaluarea Națională 3,05.

Explicații sau justificări pentru diferențele aberante între notele obținute de absolvenții de gimnaziu în cei patru ani de școală și cele de la examenul național de la final de clasa a VIII-a pot fi oferite atât de profesori, directori, cât și de părinți sau chiar elevi, însă cert este că aceste situații nu sunt excepții și se regăsesc atât în școlile din mediul rural, cât și în cele din urban. În acest an, cea mai des invocată ”scuză” pentru notele de la Evaluarea Națională are la bază școala online și consecințele dezastruoase asupra elevilor, în special a celor din mediul rural și din medii defavorizate. Potrivit ierarhiei județene, cea mai mică medie de admitere la liceu, pentru anul școlar 2021-2022, este 2,12, iar 11,5% dintre candidații din acest an au medii de admitere sub 5. (Oana NUȚU)