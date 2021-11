Demolarea clădirii vechi a Spitalului Municipal Fălticeni a fost oprită

Direcția de Cultură a început procedura de clasare ca monument istoric

Profesorul Ioan Ilișescu, președintele Fundației Culturale „Şezătoarea” a transmis Ministerului Culturii, pe data de 4 noiembrie a.c., o solicitare privind declanșarea procedurii de urgență a clădirii Spitalului vechi („Stamate”) din Municipiul Fălticeni. Clădirea urma a fi demolată de Primărie care, deși o are în proprietate, nu a făcut demersurile pentru a înscrie imobilul în rândul monumentelor istorice, nici de interes național și nici de inters local. Solicitarea Fundației Culturale „Şezătoarea” făcută în baza Legii 422/2001privind protejarea monumentelor istorice – care prevede la articolul 21 despre „Clasarea de urgență” că „este procedura excepțională prin care un bun imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este clasat în grupa A sau B, după caz, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea sa” – a primit „girul” Direcției de Cultură Suceava.

Luni, 8 noiembrie, în termenul de 3 zile prevăzut de lege, Direcția Județeană pentru Cultură Suceava a transmis părților interesate (Fundației Culturale Şezătoarea, Primăriei municipiului Fălticeni n.r.) că a fost declanșată procedura de clasare de urgență.

Directorul interimar George Burac ne-a confirmat că a emis în acest sens o adresă către Ministerul Culturii, una către Primăria Municipiului Fălticeni și alta către Fundația „Şezătoarea” cu privire la începerea procedurii de clasare a clădirii respective. Directorul George Burac a spus că în cel mult un an ar trebui finalizat dosarul, dar a evitat să spună „tranșant” dacă printre efectele juridice ale acestui demers, inclusiv al adresei transmisă ar fi și cel de sistare a lucrărilor de demolare.

În schimb, profesorul Ioan Ilișescu a confirmat că în mod cert nu va mai putea fi realizată demolarea în decursul următoarelor 12 luni iar continuarea acesteia ar echivala cu întocmirea unui dosar penal pentru cei care se fac vinovați.

„Am trimis, la rândul meu, o adresă către Primărie. Le-am cerut să refacă acoperișul și ce s-a mai demolat. Au înțeles perfect situația. Chiar azi dimineață am fost la fața locului și nu era nicio activitate. După cum se știe, cu câteva zile în urmă au început demolarea, Primăria trimițând o firmă să facă lucrările. Dacă vor continua de acum încolo, intră sub incidența legii penale”, ne-a declarat Ioan Ilișescu.

Primăria Fălticeni trebuie să ia măsuri de protejare și conservare a clădirii.

Practic, Fundația Culturală „Şezătoarea” a cerut și a obținut din partea Ministerului Culturii – prin Direcția de Cultură Suceava – demararea procedurii excepționale de clasare de urgență a clădirii vechi de 160 de ani cunoscută publicului din localitate cu denumirea „Spitalul Stamate”, situată pe strada Mihai Eminescu nr. 6. Clădirea este situată în proximitatea noului imobil care deservește Spitalul Municipal Fălticeni. Pentru o lungă perioadă, mai multe secții ale spitalului au funcționat în vechiul imobil care, din motive ce nu au fost încă elucidate, nu a fost inclus în Lista Monumentelor Istorice (LMI) care a fost actualizată ultima oară în 2015.

Primăria Municipiului Fălticeni, odată ce a primit mult așteptata clădire a noului spital, s-a văzut în măsură să dispună de vechiul imobil după bunul plac iar preocupările de ordin cultural, îndeosebi legate de moștenirea istorică nu au fost prioritare. Ca atare, Primăria a găsit cu cale să inițieze procedura de demolare a clădirii spre nemulțumirea unor medici care aveau alte idei despre funcționarea imobilului, dar și spre supărarea unor oameni de cultură care ar fi avut, la rândul lor, alte idei cu privire la clădire. În orice caz, aceștia nu aveau niciun numitor comun cu administrația fălticeneană în sensul că pentru ei era importantă menținerea clădirii, nu dezafectarea acesteia.

Mai cu inițiativă au fost, din câte se pare deocamdată, o parte din oamenii de cultură ai Fălticenilor care, speculând o posibilitate legală ca fundația să intervină pentru clasarea unui imobil ca și monument istoric, au făcut un demers în acest sens care a avut succes și, prin urmare, Primăria este obligată să sisteze – desigur, dacă nu contestă în justiție și (ipotetic) câștigă – cel puțin pentru o perioadă până se soluționarea dosarul de clasare a monumentului, lucrările de demolare ale clădirii fostului spital municipal. Actualmente, pe perioada de soluționare a dosarului de clasare (intervalul legal fiind de 12 luni), clădirea beneficiază de statutul pe care îl au celelalte imobile declarate deja monument istoric. Ca atare, Primăria Fălticeni trebuie să ia măsurile de protejare și conservare a clădirii.

Profesorul Ioan Ilișescu s-a declarat optimist în ceea ce privește șansele de clasificare a clădirii ca monument istoric, însă a evitat să se pronunțe dacă va fi de inters național (A) sau local (B), dar potrivit normelor metodologice de clasare a monumentelor istorice, Spitalul „Stamate” se încadrează în toate criteriile de clasare iar Primăria Fălticeni are obligația legală de a pregăti și depune la Direcția Județeană pentru Cultură Suceava dosarul de clasare, inclusiv aspecte ce țin de regimul de proprietate.

Întrebat care ar fi punctul său de vedere cu privire la utilitatea clădirii care până nu demult a găzduit mai multe secții ale spitalului de la Fălticeni, Ioan Ilișescu s-a arătat a milita pentru zona de cultură iar în ceea ce privește scopul de după păstrarea, conservarea și reabilitarea acestei clădiri vechi din municipiul Fălticeni el a spus că ideile pe care le are ar fi de înființare a unui muzeu. În această privință ar fi, de fapt, două opțiuni: un muzeu al pictorilor fălticeneni sau un muzeu – care ar fi unicat – al istoriei sanitare din România. Fiindcă un eventual muzeu al istoriei sanitare la nivelul întregii clădiri este dificil de realizat într-un interval de timp scurt, profesorul Ioan Ilișescu nu a exclus ca în câteva încăperi din clădire să fie amenajat muzeul respectiv iar restul să fie pentru pictorii Fălticeniului.

Valoarea istorică a clădirii decurge în primul rând din faptul că are o vechime de 160 de ani de funcționare ca spital, fiind unul din primele spitale din România

El a demarat și un protest pe o rețea de socializare prin care îi chema pe cetățenii municipiului să i se alăture pentru a salva clădirea Spitalului „Stamate”. Acestui protest s-au alăturat, potrivit inițiatorului, 300 de fălticeneni, însă acest lucru nu l-a determinat pe primarul Cătălin Coman să oprească acțiunile de demolare.

„După 30 de ani, în sfârșit, se termină spitalul la Fălticeni. Foarte frumos că după 30 de ani se termină clădirea spitalului nou de la Fălticeni, dar asta nu înseamnă că trebuie să demolăm spitalul vechi”, a spus Ioan Ilișescu. Valoarea istorică a clădirii decurge în primul rând din faptul că are o vechime de 160 de ani de funcționare ca spital, fiind unul din primele spitale din România, așa cum a rezultat ea după Mica Unire. În plus, în interior există un paraclis în care se oficiau slujbe religioase și chiar dacă nu are cruce, se vede și astăzi turnul paraclisului. O legendă preluată de marele om de cultură Arthur Gorovei spune că doctorul Gabriel Tatos (erou de război) s-ar fi sinucis ca o pedeapsă divină pentru că ar fi transformat capela în sală de așteptare pentru bolnavi, în perioada interbelică existând o nevoie mare de spații pentru tratarea bolnavilor, pentru aparținătorii acestora șamd. Statuia doctorului Gabriel Tatos este din jurul anului 1920, stă părăsită – profesorul Ioan Ilișescu spunând că se află într-o magazie a Primăriei – și ar putea fi la rândul ei monument istoric, multă vreme statuia fiind în proximitatea Spitalului “Stamate”. Dacă s-ar da curs includerii clădirii în LMI, atunci ar fi și posibilitatea ca aceasta să fie tratată ca „ansamblu”, sens în care nu doar clădirea spitalului ar fi inclusă, ci și paraclisul în mod separat, la fel și statuia. (Dan PRICOPE, Cristina RUŞTI)