Cu sprijinul campionului David Popovici și a mii de oameni cu suflet mare, Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj, a primit o casă nouă la Moldovița (FOTO, VIDEO)

Ducând o luptă grea cu cancerul, cu trei copii mici și cu un venit lunar care nu depășește 1.200 de lei, Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori, a primit sprijinul foștilor săi colegi, al campionului David Popovici și din partea multor de oameni săritori.

Vineri, 9 decembrie 2022, a avut loc inaugurarea casei Florentinei Filipovici, construită de Fundația Hope and Homes for Children în satul natal al acesteia, Demăcușa, comuna Moldovița. La doar câteva luni după ce David Popovici a spus #SuntAici pentru Florentina și și-a donat casca și ochelarii de campion în cadrul campaniei de strângere de fonduri desfășurare de Fundație în luna august a acestui an, fosta vicecampioană s-a mutat astăzi Acasă, împreună cu cei trei copii ai săi.

Echipamentul lui David Popovici a adunat în mai puțin de o lună, pe platforma Galantom, donații în valoare de peste 40.000 de euro. La rândul său, compania Genpact a răspuns apelului Hope and Homes for Children și a dublat suma strânsă din donații, iar JYSK România a mobilat și accesorizat întreaga casă. Astfel, într-un timp-record, cel mai mare vis al Florentinei a fost îndeplinit: acela de a le oferi copiilor ei siguranța unui Acasă. În plus, luptându-se cu o boală grea, noua casă îi va oferi liniștea și confortul de care are atât de mare nevoie.

David Popovici a fost alături de Florentina și cu un mesaj, pe care i l-a transmis chiar în această zi: „Știu că a fost terminată cu succes casa, că arată bine. Mă bucur că am putut să fiu un mic ajutor în călătoria ta și a copiilor tăi și aș vrea să vă urez Sărbători Fericite, să vă bucurați de ea, să o stăpâniți sănătoși!”

Foștii colegi ai Florentinei sunt cei care au strâns banii necesari achiziționării terenului

Terenul pe care este construită casa a fost achiziționat ca urmare a campaniei umanitare derulate de foștii colegi ai Florentinei, prin intermediul Federației Române de Canotaj. Gestul umanitar a venit la inițiativa campionilor mondiali la canotaj, Ionela și Marius Cozmiuc, care, alături de alți membri ai lotului național de canotaj, au strâns în total 100.000 de lei.

„M-am bucurat enorm să fiu astăzi lângă Florentina și să deschidem împreună ușa casei sale. I-am fost aproape încă de la început, îi știam povestea, temerile, îngrijorările și durerea.

Și mi-am dorit din tot sufletul ca acest om bun să fie răsplătit de Dumnezeu. Și a fost: cu alți oameni buni care, împreună, i-au oferit cele mai de preț daruri: siguranța unui cămin, încrederea în ziua de mâine și dorința de a merge mai departe”, spune Marius Cozmiuc.

Cea mai mare dorință a Florentinei s-a îndeplinit datorită oamenilor cu inima mare

„Familia Florentinei se mută azi într-un cămin primitor, călduros. Prima casă doar a lor. Primul lor Acasă sigur. Mulțumim tuturor celor care au contribuit pentru ca acest drum să fie posibil. E nevoie de mulți oameni pentru ca binele să se întâmple. Mulțumim campionilor canotori, celor peste 2.650 de donatori individuali care au pus fiecare o cărămidă la temelia acestui nou început. Mulțumim Amaliei Enache, ambasadorul nostru, prin intermediul căreia am aflat de povestea Florentinei, lui David Popovici și tuturor celor care au ales să spună #SuntAici”, afirmă Robert Ion, Director General Hope and Homes for Children România.

Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 65 de centre de plasament. Prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 121 de case familiale, cu peste 7.000 de copii scoși din orfelinate și 1800 reintegrați în familia naturală sau extinsă (www.hopeandhomes.ro). (O.S.)