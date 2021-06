Cu rezultate excepționale în acest an școlar, Trandafir, elevul care și-a învățat mama să scrie, a devenit învățător pentru frații săi

”Ochișorii îi sclipesc de fiecare dată când ia cartea în mână, când răspunde la lecții sau participă la orice altă activitate. Le spune colegilor frați și îi iubește nespus, recunoscător pentru grija fiecăruia și a tuturor la un loc de a nu se simți cu nimic diferit, de a le fi coleg și prieten de școală, de joacă, de copilărie fericită. Nu a lipsit la nicio oră și, în lunile în care i-a fost greu cu școala online, l-am luat acasă și am învățat împreună pentru că n-avea cine să-l ajute. Şi dragul meu Trandafir a devenit, la rându-i, învățător pentru frații săi, fie ei mai mici sau mai mari. Trandafir visează să ajungă OM și să ajute, la rându-i!”, povestește cu mândrie și nostalgie, la final de an școlar, învățătoarea lui Trandafir, Nicoleta Bogoș

Trandafir, elevul de la Şcoala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, care și-a învățat mama să-și scrie numele cu litere de tipar, pentru a nu se mai semna cu degetul, cum făcuse ani la rând, a ajuns la finalul unei noi etape din creșterea și evoluția sa. În această săptămână finalizează clasa I, iar în acest an școlar greu și provocator, atât pentru elevi, cât și pentru dascălii lor, Trandafir nu doar că a reușit să învețe să scrie de mână, dar a prins drag de carte și a legat prietenii de suflet cu toți colegii săi, ajutoarele lui de nădejde, pe tot parcursul său școlar. Ba mai mult, elevul de etnie rromă împărtășește cunoștințele și dragostea de carte și fraților săi, în speranța unui viitor luminos, așa cum merită fiecare copil din lumea aceasta.

”Trandafir termină clasa I, într-un an școlar greu, în care elevii de clasa I au învățat să scrie de mână online, cu rezultate foarte bune. Ne-ar plăcea să-l auziți citind și cât de frumos povestește, să-l vedeți cu câtă bucurie și grijă scrie. Si ce frumos îi este scrisul, ca sufletul lui. Ochișorii îi sclipesc de fiecare dată când ia cartea în mână, când răspunde la lecții sau participă la orice altă activitate. Le spune colegilor frați și îi iubește nespus, recunoscător pentru grija fiecăruia și a tuturor la un loc de a nu se simți cu nimic diferit, de a le fi coleg și prieten de școală, de joacă, de copilărie fericită. Nu a lipsit la nicio oră și, în lunile în care i-a fost greu cu școala online, l-am luat acasă și am învățat împreună pentru că n-avea cine să-l ajute. și dragul meu Trandafir a devenit, la rându-i, învățător pentru frații săi, fie ei mai mici sau mai mari. Trandafir visează să ajungă OM și să ajute, la rându-i!”, povestește cu mândrie și nostalgie, la final de an școlar, învățătoarea lui Trandafir, Nicoleta Bogoș, care a transmis că micul școlar i-a răsplătit pe toți oamenii frumoși, care l-au ajutat să răzbată, cu rezultate excepționale la sfârșit de clasa I.

La primul contact cu școala, Trandafir a fost foarte reticent, se temea de reacția celor din jur, din cauza condiției sale, dar atât colegii de clasă, cât și părinții acestora i-au dovedit, cu timpul, că lumea nu e atât de neagră și de tristă pe cât auzise sau văzuse el până atunci, pentru că avusese o viață grea. Elevul provine dintr-o familie de 10 persoane, părinții și opt copii, cu vârste între 3 și 18 ani, iar traiul lor nu a fost deloc ușor de-a lungul anilir. După ce i-a cunoscut povestea de viață, învățătoarea lui Trandafir, Nicoleta Bogoș, împreună cu părinții colegilor de clasă ai băiatului, și-au propus să îi înfrumusețeze existența, atât cât își permit, iar răsplata lor a fost pe măsură. Trandafir a prins drag de școală, a învățat, s-a străduit să se ridice la nivelul așteptărilor celor care i-au oferit șansa unui viitor bun, prin învățare, și, cel mai important, nu a lipsit niciodată de la ore, în condițiile în care situația de acasă i-a pus bețe în roate de foarte multe ori.

Învățătoarea Nicoleta Bogoș și colaboratorii ei, prin Asociația ”Licuricii Fericiți”, au înființat în luna martie a acestui an Centrul Educațional pentru copiii vulnerabili ”Licuricii”, în Câmpulung Moldovenesc. Prin acest proiect, și-au propus să susțină cu rechizite școlare și burse motivaționale elevii aflați în dificultate, din comunitatea în care trăiesc, printre care se află și Trandafir. În cadrul centrului copiii primesc zile de școală, ajutor la teme, activități specifice vârstei școlare și tot ce au nevoie pentru a păși pe drumul educației, care este singura lor șansă de a răzbate în viață și de a scăpa de eticheta de ”copil defavorizat”.

Învățătoarea Nicoleta Bogoș le alocă beneficiarilor centrului 5 ore pe zi, timp în care au parte de ajutor specializat la temele pentru acasă, de masă caldă, rechizite, activități recreative și de dezvoltare personală, ateliere de limba engleză și cultură generală, activități sportive, consiliere și orientare școlară, consiliere psihopedagogică, logopedie, ateliere de creație, toate într-un mediu prietenos, cu respectarea tuturor măsurilor de si­guranță. (Oana NUȚU)