Coronavirus. 36 de suceveni au fost declarati vindecati in ultimele 24 de ore

Conform datelor comunicate de Prefectura Suceava in bilantul de azi, 20 mai, in judetul Suceava au fost declarate vindecate 2097 de persoane, din 3.469 de imbolnaviri (conform cifrelor care ne-au fost comunicate oficial tot azi, dar care sunt sub un semn mare de intrebare, deoarece sunt cu noua cazuri mai putine ca cele comunicate ieri). 36 de suceveni au fost declarati vindecati in ultimele 24 de ore.

Numarul persoanelor aflate in autoizolare a crescut cu 102, mai putin fata de ultimele zile.

Pana astazi, in judetul Suceava se afla:

în autoizolare la domiciliu 1424 de persoane,

în carantină instituționalizată 500 de persoane.

15060 de persoane ieșite din autoizolare

2602 de persoane ieșite din carantină instituționalizată.

Până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 17571 de teste.

Conform situației întocmite de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 2097 de persoane declarate vindecate. (O.S.)