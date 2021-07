Comparat cu Ceaușescu și acuzat de minciună, ÎPS Calinic răspunde încheind un dialog polemic, pentru prima dată, cu un blestem

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a fost angrenat într-o polemică declanșată de un cetățean care-i reproșa chiriarhului că „ne-ați mințit despre spațiul noilor chilii-celule”, adăugând că așteaptă de la cineva poze cu aceste „chilii-celule” și le va publica pe net. „Aștept să se mute VECHII viețuitori acolo și să primesc poze, ca să demonstrez CLAR că nu încap într-o celulă toate … visele mincinoase cu care ne îndopați!”, i-a mai spus, ireverențios, enoriașul care lăsase să se înțeleagă că are cunoștințe în mediul respectiv și că poate procura fotografii care să demonstreze că majorității călugărilor li se pregătește un corp nou de clădire pentru a viețui conform rânduielilor monahale, însă în spații foarte mici. Drept răspuns, ÎPS Calinic a publicat planurile clădirii, încheind discuția spunând „Blestemat să fie cel care minte cu nonșalanță!”

Înaltpreasfinția Sa Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a făcut public, pe pagina de internet a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, „proiectul Casei „Dositei Herescu” în forma în care s-a realizat” ca răspuns al ierarhului dat la o polemică acidă pe care un sucevean a inițiat-o la adresa chiriarhului și în care, printre altele, reproșa acestuia că „ne-ați mințit despre spațiul noilor chilii-celule”, adăugând că așteaptă de la cineva poze cu aceste „chilii-celule” și le va publica pe net. „Şi aștept să se mute VECHII viețuitori acolo și să primesc poze, ca să demonstrez CLAR că nu încap într-o celulă toate … visele mincinoase cu care ne îndopați!”, i-a mai spus, ireverențios, enoriașul care lăsase să se înțeleagă că are cunoștințe în mediul respectiv și că poate procura fotografii care să demonstreze că majorității călugărilor li se pregătește un corp nou de clădire pentru a viețui specific rânduielilor monahale, însă în spații foarte mici la care s-a referit ca fiind „chilii-celule”. „Cu siguranță, veți observa că sunt camere mai mici de 14 mp, însă, ca în orice locuință, au fost gândite ca spații de depozitare”, a răspuns, la rândul său, arhiepiscopul.

Până aici, nimic deosebit întrucât de aproape un an când noul chiriarh se află în Eparhiei noastre au avut parte în încercările sale de dialog și de insinuări/reproșuri/atacuri iar o parte nu au fost tocmai reverențioase. De altfel, nici arhiepiscopul „nu a rămas dator nimănui cu nimic” și, cu excepția faptului că s-a abținut de la o polemică necivilizată, a răspuns ferm și nu a dat semne că ar cumpăni prea mult înainte să apostrofeze pe cei care întrec o oarecare măsură.

În ceea ce ne privește, de data aceasta lucrurile au coborât destul de mult. În primul rând de la enoriaș care, întrebându-l pe chiriarh cu o oarecare superioritate „În ce lume trăiți?!?” a făcut apoi o comparație cel puțin discutabilă, dacă nu chiar descalificantă: „Ceaușescu, săracul (epitetul îi aparține enoriașului – n.r.), era într-o lume identică! I se raportau cifre ireale, i se aduceau la semnat planuri fantasmagorice și se puneau înainte poze trucate! Realizați că sunteți într-o situație identică???”. Asigurându-l, într-un final, pe arhiepiscop de „respect, ca ierarh al lui Hristos!”, enoriașul nu a uitat să îi spună că a avut parte de un dialog al surdo-muților și că este trimis „la culcare” fără dreptul uman la adevăr și la respect.

În mod evident, comparația cu Ceaușescu și reproșurile referitoare la presupusele minciuni l-au deranjat pe arhiepiscop. Mai ales că, după cum se pare, nu e prima dată când are un dialog cu respectivul enoriaș iar acesta din urmă are o conduită care nu e pe placul ierarhului. Dornic, cupă cum chiar el a mărturisit, „să încheiem discuțiile”, a postat schițele de la proiectul casei „Dositei Herescu” și nu a răbdat să îi spună enoriașului că „aveți o atitudine cu care mă îndoiesc că veți putea bate la ușa Împărăției lui Dumnezeu”.

Pe de o parte, chiriarhul a ținut să facă niște precizări cu privire la participarea sa la activitățile de la șantierul de la mănăstire, persiflândul-l pe enoriaș cu privire la pozele cu care îl amenință. „ De la punerea pietrei de temelie și până în prezent, zilnic am vizitat și supravegheat șantierul. Dacă nu credeți, întrebați pe muncitorii de la șantier. E mai simplu decât să așteptați poze. În plus, pentru liniștea dumneavoastră, deși nu aveți nicio calitate pentru a vă da raportul, din 26 iulie 2020 și până în prezent, deci în mai puțin de un an, am vizitat nu doar șantierele Centrului Eparhial, ci toate ș antierele parohiilor ș i m ă n ă stirilor din Arhiepiscopia Sucevei ș i R ă d ă u ț ilor, pe unele dintre ele chiar de mai multe ori ”, a precizat ÎPS Calinic.

Este însă de remarcat finalul „dialogului” care se încheie pentru prima dată până acum cu un blestem: „și, pentru a nu mai lungi vorba, aș încheia spunându-vă – însă nu ca să vă câștig respectul, de care chiar mă lipsesc – că eu nu am niciun motiv să mint opinia publică, pentru că L-aș minți pe Dumnezeu Care zice: „Blestemați sunteți, câtă vreme căutați să Mă înșelați.” (Maleahi 3, 9). Referindu-mă la discuția de față, eu aș spune altfel: „Blestemat să fie cel care minte cu nonșalanță!”.

În ce ne privește, este de menționat că enoriașul a făcut și o paralelă dintre atitudinea pe care i-o reproșează chiriarhului și o anumită scădere a încrederii cetățenilor în Biserică, referirile fiind și la date statistice cu caracter general. Chiriarhul a dat un răspuns și față de acestea, însă opinia susținută pe niște date statistice neprecizate expres și o eventuală polemică pornind de la răspunsul unui prelat, cum este Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților în cazul de față, pot face obiectul altor analize. (D.P.)