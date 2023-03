Cea mai mare biserică penticostală din sud-estul Europei este aproape de finalizare, la Vicovu de Sus (FOTO)

Proiectul inițial a fost realizat de o firmă din Cluj, însă pe parcurs au avut loc diferite schimbări, inclusiv pe partea de proiectare, iar acum lucrează o firmă din Oradea. Deși nu este 100% finalizată, slujbele au început a se ține la clădirea nouă a Bisericii penticostale nr. 1, mai ales că are încălzirea asigurată cu pompe geotermale iar credincioșii tot mai numeroși vor putea să se bucure mai mult de rezultatul muncii lor. Atât primarul Vasile Iliuț, cât și pastorii speră ca biserica să fie inaugurată vara asta, cel târziu în toamnă și vor conta și pe prezența unor invitați de peste hotare. Biserica ar putea avea între 2.500 și 3.500 de locuri, la care, conform primarului Vasile Iliuț, s-ar putea adăuga încă 1.000 la cele două etaje.

Decanul de vârstă al pastorilor penticostali din Vicovu de Sus, Viorel Birău, este de loc din părțile Banatului, dar s-a stabilit cu cincizeci de ani în urmă în zona Vicovului, de unde este de altfel și soția sa. Își amintește cu drag de cum a venit în părțile acestea și cum a fost impresionat de „căldura, dar și de credința oamenilor”, plăcându-i de asemenea și peisajul montan din preajmă. A lucrat o perioadă din viață la Rădăuți, dar „n-am ajuns păstor fără să fac teologia”, precizează el când spune că a fost 20 de ani pastorul în aceste locuri și precizează, referindu-se la Biserica penticostală nr. 1, că „acum este un alt păstor, tânăr”, indicându-l pe fratele Filip Nițu, care este și profesor și are studiile făcute la București.

„Clădirea veche a bisericii noastre este prea mică pentru noi și deja este insuficientă. De aia am făcut noi clădirea aceasta”, ne-a spus Viorel Birău. Biserica penticostală nr. 1 din orașul Vicovu de Sus numără aproximativ 900 de membri majori și peste 600 de copii. „Aș putea să spun că perspectiva noastră este una de viitor având în vedere cele câteva sute de copii care sunt în cadrul acestei comunități penticostale, aparținători de asemenea destul de mulți. Ne dorim prin toate slujbele de aici, prin activitatea noastră nu doar între acești pereți, ci și din punct de vedere social, să avem un răspuns pentru oamenii din jurul nostru, pentru societate, un răspuns spiritual și să răspundem unor nevoi care sunt poate dincolo de partea care se vede”, a explicat celălalt pastor, Filip Nițu.

Cu alte cuvinte, sunt în jur de 1.500 de membri ai comunității penticostale arondate Bisericii nr. 1 din Vicovu de Sus – din care face parte inclusiv primarul Vasile Iliuț – iar tendința de a dezvolta comunitatea este mare și de a veni în întâmpinarea unor probleme a fost evidentă de ani buni de zile. „În ceea ce privește administrația acestei biserici, avem grupe care se ocupă de construcție, sunt echipe care s-au format chiar de la începerea acestui edificiu și, după cum se vede, rezultatele sunt pe măsură. Așteptăm cu nerăbdare să terminăm și să intrăm aicea, să ne putem bucura de ceea ce am muncit și unde am investit și sperăm că Dumnezeu ne va ajuta”, a spus primarul Vasile Iliuț.

Capacitatea proiectată – ca număr de locuri pe scaune – la noua biserică penticostală din Vicovu de Sus este însă de 2.500 de locuri. „Poate chiar mai bine”, completează pastorul Filip Nițu, adăugând că ține mult și de cum se va decide cu privire la spațiul dintre scaune, cele actuale fiind aduse din biserica veche. În opinia primarului Vasile Iliuț, s-ar putea ajunge chiar și la 3.500 de locuri pe scaune, la care s-ar putea adăuga și multe scaune sus, la cele două etaje unde, din nou, ar fi de amenajat poate peste o mie de locuri.

Indiferent de situațiile uneori mai dificile, atitudinea abordată a fost una curajoasă și pozitivă. „Noi am plecat (am inițiat proiectul – n.r.) cu foarte puțini bani. În casă dacă erau 300 de milioane de lei, bani vechi, dar încet am făcut eforturi, colecte de biserică și donații – mult din interior, dar și de la cei care au plecat afară, copiii noștri care sunt în Diaspora să lucreze au făcut donații – și mai puțin bisericile, mai mult pe contribuția enoriașilor din biserica noastră”, a mai spus pastorul. De-a lungul vremii, au fost și ajutoare din fonduri guvernamentale, dar Viorel Birău precizează că au fost „puține”, la care se adaugă ajutoarele de la Primăria orașului Vicovu de Sus.

Referitor la aceasta din urmă, primarul Vasile Iliuț a precizat că în decurs de un an și jumătate de la bugetul orașului Vicovu de Sus au fost alocate aproximativ 2,2 milioane de lei către lăcașurile de cult din orașul Vicovu de Sus, indiferent dacă este vorba de cele penticostale sau ortodoxe – primarul spunând că ar fi câte cinci la număr de fiecare cult – sau pentru cultul baptist, despre care a menționat că ar avea două lăcașuri de cult în orașul Vicovu de Sus. Repartizarea fondurilor s-a făcut, conform celor precizate tot de primarul Vasile Iliuț, în funcție de numărul de enoriași pe care fiecare biserică îl are. Fondurile alocate lăcașurilor de cult în ultimul an și jumătate de la bugetul orașului ar fi, potrivit celor afirmate de Vasile Iliuț, peste fondurile din ultimii 30 de ani. Iar politica de acordare a respectivelor fonduri pentru susținerea lăcașurilor de cult din oraș va continua pe motiv că este necesară finalizarea lucrărilor atât la edificiile religioase, cât și la cele educaționale și medicale.

Revenind la aspectele legate de clădirea nouă a Bisericii penticostale nr. 1 din orașul Vicovu de Sus, primarul Vasile Iliuț a menționat că nu doar clădirea ca atare este importantă, ci și împrejurimile, iar în acest sens a făcut referire la parcare, care va fi pavată integral, acum fiind doar pietriş așternut în preajmă. De asemenea, clădirea actuală a bisericii penticostale, situată la strada principală și unde zeci de ani s-au ținut serviciile religioase, va fi dezafectată după ce va fi finalizată clădirea bisericii penticostale noi din Vicovu de Sus. În ceea ce privește sprijinul din Diaspora pentru edificarea bisericii, Vasile Iliuț a spus că este greu de crezut că fără fondurile trimise de cei care au lucrat ani de zile peste hotare s-ar fi putut ajunge la acest nivel și a insistat, la rândul său, pe faptul că mare parte din lucrări au fost finanțate de pe plan local, în asentimentul său fiind și „frații pastori”. „Recunoaștem că mâna lui Dumnezeu a fost aici, în toată această lucrare, având în vedere investiția mai mult locală, a membrilor din biserica noastră nr. 1”, a ținut să precizeze celălalt pastor, mai tânărul Filip Nițu.

Când a început însă noua biserică a fi ridicată efectiv și care au fost provocările de-a lungul vremii ne-a dezvăluit tot decanul de vârstă al pastorilor penticostali. Astfel, Viorel Birău povestește cum pentru prima dată săpăturile la partea de fundație a uriașului edificiu de cult s-au făcut în 2017 și s-a mers până la o adâncime de trei metri, ajungându-se la stratul de pânză freatică. „Am turnat o placă pentru a putea pune izolația cu armătură și după ce am făcut izolația, am pornit în sus cu ea (lucrarea). Începutul a fost în 2017, în 24 mai. S-a lucrat în primii ani – 2017, 2018 și 2019 – și în primii doi s-a lucrat mai mult vara pentru că era vorba de turnat betoane. Am făcut ceva lucrări și în iarna anului 2019, dar totuși în primii doi ani nu mergeau făcute lucrări iarna pentru că trebuiau turnate betoane și alea nu se pot turna iarna. Vara se lucra la armătură. Sunt mii de tone de beton băgate aici”, a spus Viorel Birău.

Povestind despre fier-betonul și de altfel toată lucrarea ca atare, decanul de vârstă al pastorilor penticostali din Vicovu de Sus a explicat cum în primul an s-a ridicat încet doar partea de jos, adică demisolul și placa de deasupra care a acoperit demisolul. În anul următor, 2018, s-a trecut la ridicarea celorlalte părți ale clădirii, mai întâi parterul „și încet și celelalte două niveluri”. „În 2019 s-a făcut centura și s-a pus acoperișul. În 2020 și 2021 a fost un pic de pauză”, spune Viorel Birău cu privire la contextul pandemic de atunci.

Primarul Vasile Iliuț a confirmat, parțial, că lucrările s-au întrerupt în câteva perioade din acei ani deoarece nu tot timpul restricțiile pandemice au avut aceeași intensitate. Așa cum ne amintim cu toții, regulile restrictive se modificau și pe măsură că încadrarea localităților într-o anumită zonă – verde, galben, roșu – se schimba, dar și pe măsură ce normativele la nivel central erau adaptate în funcție de noile descoperiri. Cu alte cuvinte, intensitatea cu care s-au derulat lucrările la noua biserică penticostală nr. 1 din Vicovu de Sus în acel context pandemic a fost mai scăzută, dar nu se poate spune că absolut deloc (s.red.) nu s-a lucrat vreme de doi ani. De altfel, chiar pe contul de facebook al bisericii apar unele relatări cu privire la anumite etape ale lucrărilor, inclusiv una legată de finalizarea tavanului în aprilie 2021. „În cei doi ani de zile aproape am stagnat din cauza pandemiei. S-a lucrat, dar foarte puțin”, a declarat Vasile Iliuț.

Din punctul de vedere al decanului de vârstă al pastorilor din Vicovu de Sus, una din marile provocări ale ridicării edificiului de cult a fost în 2019, cu acoperișul. Distanța era foarte mare dintre pereți iar varianta pentru care s-a optat într-o etapă inițială prevedea un acoperiș cu ferme de beton. Dincolo de dificultatea realizării unor elemente care să poată duce la acest acoperiș, situația a fost grea și din cauză că dacă s-ar fi realizat o structură de beton care să aibă funcțiune de acoperiș, atunci presiunea acesteia pe pereții bisericii penticostale era considerabilă. „Pentru fermele de făcut acoperișul nimeni nu s-a angajat dintre inginerii cu care s-a stat de vorbă. Proiectantul și cu dirigintele de șantier nu au găsit în țară. În final, o firmă din Timișoara a venit și a realizat, dar din lemn. Era vorba, prima dată, de beton, dar o fermă avea o greutate de 60 de tone iar cea de lemn de cel mult 20 de tone. Deci este o diferență mare și (n.r. – am ales varianta de lemn pentru că) ne-am gândit la rezistența pereților”, a explicat Viorel Birău. Pe măsură ce restricțiile din contextul pandemic s-au încheiat, lucrările au fost reluate cu mai mult aplomb.

Pe de altă parte, o altă provocare în partea de construire a edificiului a fost legată de asigurarea unor geamuri corespunzătoare și a unor uși cum este și cea de la intrare – de inspirație gotică – și care sunt de dimensiuni mari. „Partea de sticlă a goticului respectiv are vreo 20 de metri numai cât țin geamurile și vreo 12-13 metri lățime. Sunt peste 20 de tone în greutate și nu era nimeni în țară care să se prindă să ne facă. Iar atunci frații noștri au mers în China, s-au înțeles cu ei și au făcut comenzi și toată sticla – dinăuntru și ce este afară – a venit din China. Era puțin mai ușor atunci (înaintea pandemiei – n.red.) că era și mai ieftin, iar acum am înțeles că puțin este mai greu cu transportul de acolo”, a mai spus Viorel Birău.

El crede că a fost un har de la Dumnezeu faptul că s-a ridicat o construcție ca aceasta iar asta datorită faptului că s-a făcut cu interes și preocupare din partea credincioșilor, cu lucruri de calitate, care să dea o impresie bună și „să fie confortabilă”. Probabil că la asta contribuie și instalația de încălzire, realizată cu pompe de căldură subterană – primarul Vasile Iliuț opinând că, având în vedere dimensiunile mari ale clădirii, este de ordinul sutelor de mii de euro – iar actualmente, deși nu este gata toată noua biserică așa cum ar trebui să fie în plan, slujbele deja se țin acolo pentru că nu este niciun fel de problemă cu căldura.

Desigur, mocheta și scaunele puse sunt doar provizorii, dar chiar și în atare situație, arată bine interiorul lăcașului de cult. „Când am văzut că este cald, am mutat slujbele aici în clădire, ca să vadă oamenii ce au făcut, să aibă un apetit, o deschidere pentru contribuție și mai departe”, a spus, printre altele, Viorel Birău, el adăugând că și sărbătorile pascale vor fi petrecute în acest nou edificiu, chiar dacă nu este gata. Un avantaj al acestui confort – așa cum l-a numit pastorul Viorel Birău – ar fi legat și de faptul că s-au putut face lucrări mai multe în interior chiar și dacă afară erau temperaturi scăzute. „Anul acesta, ne-am gândit noi că dacă Dumnezeu ne ajută, să finalizăm poate până la sfârșitul anului. Depinde cum Dumnezeu ne ajută și după bani. Cum or fi și banii. Asta este problema… Noi suntem bucuroși de ceea ce am realizat și am vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ajungem până la final. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea și pe dumneavoastră”, a spus Viorel Birău.

Celălalt „păstor mai tânăr, fratele Filip Nițu” – așa cum s-a referit Viorel Birău – s-a arătat un pic mai optimist – cum de altfel și primarul Vasile Iliuț a fost în declarațiile pe care le-a făcut -, spunând că trage speranțe să fie inaugurată biserica în vara aceasta, cel târziu la toamnă. „Dacă Dumnezeu ne ajută și dacă totul va fi bine, cred că putem să estimăm în câteva luni inaugurarea… Trăim bine. Dumnezeu ne-a binecuvântat! Este o zonă prosperă, dar dincolo de acestea sunt nevoi sufletești la care sperăm să putem face față, ca și comunitate, ca și slujire”, a spus Filip Nițu.

Întrebat despre perspective, pastorul a spus că are în vedere îndeosebi copiii și de aceea nu este întâmplător faptul că proiectul Bisericii penticostale nr. 1 de la Vicovu de Sus include săli speciale de pregătire a unor elevi și preșcolari. Sunt deja organizate două grupe. Pregătirea nu este doar pe acel sector încadrabil cu titlul generic de „școală duminicală”, ci vor avea loc și alte activități, precum cele muzicale. „Având în vedere vremurile care nu sunt tocmai foarte bune în ceea ce privește credința, sper că acestea (activitățile – n.r.) ca și comunitate ne vor ține împreună și vom putea să avem un cuvânt de spus în ceea ce privește credința”, a mai spus Filip Nițu. (Dan PRICOPE)