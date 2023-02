Câțiva suceveni se opun construirii unui bloc în zona Mărășești, argumentând chiar cu exemple de la cutremurul din Turcia

O încâlceală între acte, o dorință de a face afaceri imobiliare și o frică pe fondul înmulțirii seismelor au scos la iveală fel de fel de comportamente și de idei – mai în favoarea dezvoltării mediului de afaceri sau a conservării mediului natural – la ultima ședință a Consiliului Local. Un bloc nou pe zona Leca Morariu/Mărășești pare să fie un nou prilej de contre între diverse tabere politice, dar s-ar putea lăsa cu un litigiu în instanță, dacă se vor ține de cuvânt cetățenii care au fost la ședința unde s-a aprobat un plan de urbanism.

Contre între viceprimarii Sucevei privind construcția unui bloc nou. Fraza aceasta ar fi putut fi chiar un titlu de ziar dacă la ultima ședință a Consiliului Local Suceava contrele dintre cei doi viceprimari – penelistul Lucian Harșovschi și userista Teodora Munteanu – nu ar fi avut loc într-un context mai aparte: teama exprimată public de cetățeni că un bloc care se dorește a fi edificat pe locul unei case de lemn de pe strada Mărășești ar putea să aibă soarta celor care au picat la recentul seism din Turcia și replicile acestuia. Iar odată cu o eventuală prăbușire a viitorului bloc, vor fi probleme grave și la blocurile din imediata vecinătate. Unii ar putea considera că este ca în povestea lui Ion Creangă „cu drobul de sare”. Alții ar putea să considere că, dimpotrivă, autoritățile ar trebui să fie cât mai vigilente având în vedere că deși aspectele de legalitate au fost discutate la o precedentă ședință cu toate părțile implicate – proiectul blocului respectiv a stârnit discuții și nu o dată a fost discutat până acum în Consiliul Local, ci de trei ori – apropierea dintre viitoarea construcție și blocurile existente ar putea să fie un pericol.

Contrele dintre consilieri – ca de exemplu Lorena Buburuzan (USR) și Cătălin Alexandroaie (PMP) sau dintre viceprimarul Lucian Harșovschi (PNL) și consilieri locali (îndeosebi social democrații Gabriel Buciac și Dan Cușnir – acesta mai cu seamă la alte proiecte de hotărâre, la cel cu privire la blocul din zona Mărășești/Leca Morariu a dat cu manta adresânsând întrebările directoarei de urbanism Cerasela Bejenar) ori dintre cei doi viceprimari – a fost de-a dreptul savuroasă replica „Doamna Teodora, v-as da cuvântul și am putea vorbi aici până dimineață” – au fost poate interesante și pentru locatarii blocurilor existente în vecinătatea sediului Moldsilva. Totuși, nu i-au făcut să nu mai privească sceptic și chiar la un mod refractar această investiție imobiliară.

Potrivit regulamentului CL, doar o singură persoană dintre cele care reprezintă un anumit grup de cetățeni având un interes cu privire la un anumit proiect de hotărâre are voie să ia cuvântul pe tema respectivă și să încerce să determine pe consilieri să ia o decizie într-un sens ori în altul. Ceea ce s-a și întâmplat: Ovidiu – Florin Ungureanu, fiul unuia dintre semnatarii unui memoriu adresat Consiliului Local a luat cuvântul în ședință, toate discuțiile purtându-le cu viceprimarul Lucian Harșovschi. Dincolo de aspectele menționate în memoriu, merită reținut faptul că reprezentantul locatarilor susține că „documentația nu prea (s.red.) corespunde cu ceea ce este în teren”. „Conform prevederilor legale, distanța între clădiri trebuie să fie de cel puțin înălțimea celei mai înalte de la sol până la atic, ori cea mai joasă care este a blocului nostru este de 15 metri. Nu poate să fie construită o clădire care să aibă distanța (înălțimea – n.red.) de 15 metri. Ne acoperă ferestrele și există pericol de cutremur. Asta este cel mai important”, a insistat Ovidiu – Florin Ungureanu. Întrebat de Lucian Harșovschi despre cutremurul la care se referă, reprezentantul locatarilor nemulțumiți a răspuns: „Dacă – Doamne ferește! – se întâmplă un cutremur cum a fost cel din Turcia și o ia blocul nou construit de cinci etaje la vale …”. „Cum să o ia un bloc nou la vale”, a fost întrebarea pusă prompt de viceprimarul Lucian Harșovschi. „Domꞌle, și în Turcia tot blocuri noi au fost și s-au dărâmat toate … Deci, eu am vrut să prezint acest memoriu (iar) dacă spuneți că îl aveți …”, a insistat Ovidiu – Florin Ungureanu. „Păi îl avem, dar îl au toți colegii din Consiliul Local”, a spus Lucian Harșovschi. El a căutat să îl liniștească pe Ovidiu – Florin Ungureanu și pe ceilalți locatari spunând că „dacă va fi aprobat un PUZ” (lucru care s-a întâmplat de această dată, chiar dacă unii consilieri locali s-au poziționat de partea locatarilor) atunci prin autorizația de construire – de regulă, aceasta se dă la câteva luni, poate chiar un an după ce este aprobat PUZ-ul în CL – vor fi impuse anumite condiții. Nu a fost însă nici pe departe reconfortant acest gen de asigurări date: „V-am spus! Există un precedent în Turcia (unde) au fost blocuri noi construite și noi vom contesta în instanță dacă se va aproba (acest proiect)”. Și foarte probabil se va ajunge la acest demers dat fiind rezultatul votului.

Pe de altă parte, nu putem totuși să nu remarcăm o tendință de acutizare și de evidențiere a unui conflict latent între cei doi viceprimari ai Sucevei pe anumite subiecte. Prima contră dintre Lucian Harșovschi și Teodora Munteanu – cel puțin cu privire la proiectul de hotărâre referitoare la Planul de Urbanism Zonal privitor la blocul respectiv – a fost chiar de la început. Conducând ședința de CL, Lucian Harșovschi a început să dea citire titlului proiectului (o abordare regulamentară, care se înscrie în tiparele administrative) și când a precizat că a mai fost discutat în luna noiembrie a fost întrerupt de celălalt viceprimar care a dat să spună ceva, la care el a replicat scurt și cu o voce joasă „Doamna Teodora Munteanu, vă rog frumos haideți să așteptăm puțin …”. „Nu, nu, dar …”, a dat să continue Teodora Munteanu. „Să respectăm regulamentul, după care stăm de vorbă”, a căutat Lucian Harșovschi să mai spună pe un ton care se dorea a fi imperturbabil, cu toate că inflexiuni ușoare ale vocii deja se făceau simțite. „Respectăm regulamentul, dar …”, a încercat de cealaltă parte, Teodora Munteanu să impună ea un anumit curs al discuțiilor. „Prezint subiectul!”, a fost răspunsul tranșant al lui Lucian Harșovschi, pe un ton ceva mai ferm decât cu câteva secunde mai devreme. După care, cu o intonație care amintește de cele folosite pentru disciplinarea unor tineri rebeli (cu toate că diferența de vârstă nu îl recomanda pe Lucian Harșovschi), o asigură – un pic cam redundant – pe colega sa că: „Dacă aveți ceva de cuvânt, imediat vă dau cuvântul! Vă rog așteptați!”.

Blocul care ar urma să fie edificat este sediul societății Moldsilva. Dacă pe locatarii blocurilor din vecinătatea imobilului – cel puțin pe o parte dintre ei – îi preocupă aspecte care țin de oportunitate, o parte din consilieri nu erau edificați cu privire la acest aspect nici la ședința de joi. A fost nevoie de clarificări noi cum că – fapt care, de altfel, este știut de cei care au o minimă idee despre ce presupune administrația publică locală – în ședințele de consiliu se discută despre oportunitatea implementării unor proiecte, nu de legalitatea lor. Inclusiv viceprimarul Teodora Munteanu care răspunde de urbanism, mai punea în ședință întrebări de parcă dânsa nu ar avea nicio legătură cu urbanismul. „Vreau să întreb dacă cererea cetățenilor ca spațiul din față să fie trecut în registrul spațiilor verzi, așa cum este de drept, s-a luat în considerare/ Este de aproape un an de când acea cerere făcută ca spațiul din față (din fața sediului Moldsilva unde se dorește amenajarea unui bloc) să fie trecut în Registrul spațiilor verzi”, a spus Teodora Munteanu într-una din luările sale de cuvânt. Replica nu a întârziat. „Doamna consilier, cred să în calitatea dumneavoastră de viceprimar puteați să aflați răspunsul …”, a spus Lucian Harșovschi. „Am întrebat, am văzut și hârtiile, dar nu era finalizat și vreau să întreb de ce”, a insistat însă Teodora Munteanu. „Este foarte simplu: dumneavoastră aveți în Registru un număr unic, îl luați și îl căutați acolo pe calculator și vă spune exact unde este cererea și de ce este blocată. Această informație cred că o puteați oferi dumneavoastră acum …”, a ținut însă Lucian Harșovschi să îi arate cum ar trebui să funcționeze treaba pe partea de urbanism.

Nu a fost singurul care a avut ceva de spus vizavi de acest aspect. Fie că a dorit să prevină anumite aspecte ulterioare sau a dorit să sublinieze carențele pe linie de urbanism pe care le are viceprimarul care se ocupă cu urbanismul – în orice caz, i-au ieșit ambele – secretarul general Ioan Ciutac a explicat că solicitarea la care se referă Teodora Munteanu că ar fi de aproape un an pentru includerea unui teren pe spațiile verzi trebuie să aibă în vedere și aspectele juridice, legate de concesionarea acelei porțiuni de teren. Nefiind făcut vreun demers de întrerupere al concesiunii iar regimul de concesionare fiind, cel puțin în prezent, valabil atunci era destul de dificil, dacă nu chiar imposibil să schimbi categoria de folosință a unui teren.