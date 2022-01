Bustul lui Alexandru Ioan Cuza, la loc de cinste pe Aleea Unioniștilor de la Suceava

Luni, 24 Ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor, în centrul Sucevei a fost dezvelit un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Statuia este amplasată în apropierea bustului liderului unionist Iancu Flondor, până la sfârșitul anului, pe “Aleea Unioniștilor” din Suceava urmând să fie dezvelit și bustul generalului Iacob Zadik, cel care a avut un rol extrem de important din punct de vedere militar în unirea Bucovinei cu Țara. „Despre personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza: el a fost omul nimerit la locul potrivit la vremea respectivă. (…)Sigur, intrigile de la vremea respectivă – și tragem concluzia că politica întotdeauna a fost la fel – l-au obligat să abdice, să demisioneze”, a spus primarul Ion Lungu în discursul său. „Mă bucură că, astăzi, am dezvelit statuia acestui titan, Alexandru Ioan Cuza, care este un reper, un simbol de moralitate pentru noi, pentru actul de dreptate și de justiție, de la ocaua lui Cuza până la foarte multe exemple și legi care au fost dacă în perioada lui”, a declarat Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. „Rămânem fermi pe calea modernizării europene deschisă de generația lui Alexandru Ioan Cuza”, a declarat prefectul Alexandru Moldovan.

Bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost dezvelit în apropierea Parcului Drapelelor din centrul Sucevei, ceremonia având loc în cadrul evenimentelor care au fost organizate pentru a marca Ziua Micii Uniri – unirea principatelor române extracarpatice, un act istoric de foarte mare însemnătate pentru poporul român, înfăptuit la 24 ianuarie 1859 prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn în Moldova și Țara Românească deopotrivă. La eveniment – unde a fost oficiată și o slujbă iar militarii din detașamentul cu Drapelul de Luptă care au luat parte erau îmbrăcați în uniforme de epocă – bustul domnitorului Cuza a fost dezvelit de primar și de șeful administrației județene, ambii având eșarfe tricolore – pentru Ion Lungu nefiind o noutate, edilul purtând conform uzanțelor la toate ceremoniile această eșarfă. Printre cei prezenți la eveniment s-au mai numărat prefectul Alexandru Moldovan, deputații Mirela Adomnicăi și Ioan Balan, subprefecții Daniel Prorociuc și Alexandru Salup, vicepreședinții CJ Suceava, Niculai Barbă și Cristi Crețu, administratorul public Irina Vasilciuc, viceprimarul Lucian Harșovschi și consilieri locali. La bust au fost depuse coroane de flori din partea unor instituții publice și partide politice și, cum era de așteptate, oficialitățile au luat cuvântul: prefectul Alexandru Moldovan, primarul Ion Lungu și președintele Gheorghe Flutur, făcând apel la unitate.

În discursul primarului – ca o notă de culoare, menționăm că el este absolvent al Colegiului „Alexandru Ioan Cuza” din Suceava și a universității ieșene care poartă numele domnitorului – s-a făcut referire la contextul istoric în care a avut loc Mica Unire: „Acum 163 de ani visul românilor de secole, de a se uni într-o singură țară, s-a împlinit parțial”, edilul adăugând, printre altele, că „s-a prins un moment favorabil” cu toate că „și atunci nu a fost ușor: multe intrigi, multă opunere, falsificări de alegeri”, explicând contextul de atunci de după Războiul Crimeii și fiind de părere că prin dezvelirea bustului „îl cinstim așa cum se cuvine”. „Și dacă discutăm câteva cuvinte despre personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, el a fost omul nimerit la locul potrivit la vremea respectivă. (…) El a făcut: reforma agrară, educațională, în domeniul justiției, mai târziu prima Constituție (oficial, a fost denumită Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris – n.r.), două universități moderne, a pus bazele armatei moderne care a avut un rol esențial în următoarele campanii militare ale României: Războiul de Independență de la 1877 și Marea Unire de la 1918. Sigur, intrigile de la vremea respectivă – și tragem concluzia că politica întotdeauna a fost la fel – l-au obligat să abdice, să demisioneze”, a spus Ion Lungu în discursul său.

Printre altele, Gheorghe Flutur a spus că a participat de foarte multe ori la Sărbătoarea Unirii de la Iași, remarcând că „în ultimii ani a degenerat”, în vreme ce exemplul lui Alexandru Ioan Cuza rămâne de actualitate pentru că „a avut curajul să facă reforme, deși reformele nu sunt totdeauna pe placul tuturor”. „Unele dintre ele le faci și nu devii atât de popular. Mai superi și e valabil și azi. Asta spun, mai ales tinerilor și tinerilor politicieni: asumare de răspundere! Chiar dacă uneori este nepopulară”, a spus Gheorghe Flutur. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că deși Cuza „nu a sfârșit foarte bine” (și) din cauza „reformelor adevărate” a concluzionat că „dacă este bine pe termen mediu și lung pentru această țară își vor aduce aminte urmașii și vor spune da, a făcut lucruri bune”. „Și de asta eu mă bucur că astăzi am dezvelit statuia acestui titan, Alexandru Ioan Cuza, care este un reper, un simbol de moralitate pentru noi, pentru actul de dreptate și de justiție, de la ocaua lui Cuza până la foarte multe exemple și legi care au fost dacă în perioada lui”, a declarat Gheorghe Flutur.

În discursul său la sărbătorea a 163 de ani de la Unirea Principatelor Române prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca „domnitor pe ambele maluri ale Milcovului”, prefectul Alexandru Moldova s-a referit nu doar ca fiind „primul pas făcut pentru înfăptuirea Statului național Român”, ci și ca la „ un act istoric făurit prin inteligența și spiritul unei generații aparte , prin intensă diplomație, dar și din dragoste pentru popor și țară”. El a asociat Mica Unire cu vastul program de reforme declanșat de Alexandru Ioan Cuza spunând că „o minimă exigență morală față de noi înșine ne obligă să ne punem întrebarea < Dacă și cum cinstim această moștenire? > (s.r.)”. În opinia sa, răspunsul firesc este că „am rămas uniți și solidari în jurul crezului național”, referindu-se și la jubileul primului proces de extindere a Uniunii Europene. „Rămânem fermi pe calea modernizării europene deschis de generația lui Alexandru Ioan Cuza, care spunea: Naționalitatea Română este întemeiată! Vă iubiți Patria, veți ști a o întări! La mulți ani, români de pretutindeni! La mulți ani, România!”, a declarat prefectul de Suceava.

Flutur: „Gândul meu este și către frații noștri români de la Cernăuți și pentru frații noștri de peste Prut”

În contextul escaladării tensiunilor existente la granița Ucrainei (țară situată în vecinătatea României, foarte aproape de Suceava) cu Federația Rusă, precum și în interiorul Ucrainei, pe teritoriile ocupate de ruși, oficialitățile au făcut trimiteri mai mult sau mai puțin explicite.

Referindu-se la aceste tensiuni, primarul Ion Lungu a spus că „numai împreună putem birui” și „bineînțeles noi trebuie să înțelegem că numai uniți putem reuși”.

Gheorghe Flutur a remarcat că la 163 de ani de la Mica Unire, românii trebuie să realizeze „șansa uriașă pe care România a avut-o prin aderarea la NATO și Uniunea Europeană”. Transmițând de Ziua Micii Uniri, „un gând de unire și unitate”, Gheorghe Flutur nu a omis, la rândul său, să își exprime public preocuparea pentru contextul politico-militar (nu l-a numit chiar așa, deși este limpede că la acesta s-a referit) din preajma țării noastre. „Pentru că această conjunctură internațională tristă care ne dă fiori, poate că ne liniștește dacă noi suntem mai uniți. Și am avut înțelepciune în acești ultimi ani. Am reușit să avem un consens național ca să aderăm la structura Nord Atlantică și la Uniunea Europeană, lucruri care sunt încercate astăzi. Dar eu cred că noi, românii trebuie să realizăm șansa uriașă pe care am avut-o să fim în aceste structuri care nouă ne dau stabilitate. La puțini kilometri de aici nu este același sentiment și știți la ce mă refer. Gândul meu de aici de la Suceava, astăzi, este și către frații noștri români de peste graniță, de la Cernăuți și ne rugăm pentru ei, pentru liniștea lor și pentru pace în zonă. Cum este și pentru frații noștri de peste Prut, din Basarabia, o altă provincie românească care a suferit și suferă și se gândește mereu la Patria Mamă. Noi am fost norocoși dar nu trebuie să fim cei care uităm de frații noștri”, a declarat Gheorghe Flutur.

Bustul generalului Iacob Zadik, cel care a condus trupele române ca să elibereze Bucovina, în 1918, de asupritori va fi realizat la Suceava și dezvelit până la 28 noiembrie

Bustul lui Alexandru Ioan Cuza este amplasat în apropierea celui al liderului unionist Iancu Flondor, cel care a militar puternic și cu succes pentru Unirea Bucovinei cu Țara. Ambele busturi au fost realizate de către sculptorul Virgil Scripcariu, cel al domnitorului Alexandru Ioan Cuza la comanda Primăriei Suceava care a vrut în acest fel să onoreze memoria celui care a realizat Mica Unire, asta mai ales în condițiile în care în Suceava nu există nicio statuie a domnitorului, deși numele său a fost atribuit unui liceu iar părți din cartierul Burdujeni (cel mai mare al Sucevei) poartă numele „Cuza Vodă” I, II și III; același nume – „Cuza Vodă” – fiind atribuit și uneia din cele mai importante străzi din același cartier.

De altfel, în finalul discursului său, Ion Lungu a precizat că își dorește ca anul acesta, de Ziua Bucovinei, pe 28 noiembrie, pe Aleea Unioniștilor din Suceava să fie dezvelit și bustul generalului Iacob Zadik, cel care a avut un rol extrem de important din punct de vedere militar în unirea Bucovinei cu Țara. De asemenea, o stradă din cartierul Burdujeni, zona Cuza Vodă III, poartă numele generalului Iacob Zadik.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost prezenți la ceremonia de dezvelire a bustului lui Alexandru Ioan Cuza – Biserică, Armată, presă – precizând că „trebuie să ne dăm mâna sufletește, să fim uniți ca să ne fie și mai bine”. „Și e valabil pentru noi, sucevenii și vă îndemn la unitate ca să ne fie mai bine!”, a conchis președintele CJ Suceava.

Pe de altă parte, el i-a mulțumit primarului Ion Lungu pentru că „a continuat să împodobească această Alee a Unioniștilor”, după ce Consiliul Județean a dezvelit bustul lui Iancu Flondor în data de 28 noiembrie 2018. „Această Alee a Unioniștilor, cred că orice om care trece pe aici își aduce aminte de acești titani care au luptat pentru unitate. Și nimic nu este mai important astăzi, decât să fim uniți. Mă gândeam la frumoasa Bucovină, că noi sărbătorim unirea de trei ori pe an. Și de Ziua Bucovinei, când ne-am unit cu țara și de 1 Decembrie pentru Marea Unire și astăzi, Unirea Principatelor. Este un lucru extraordinar! Și aceste repere, într-un an de zile, cred că trebuie să ne îndemne să fim mai uniți! Pentru că este pe buzele noastre cuvântul unire și unitate, dar parcă prea repede îl uităm, dacă ne uităm la dezbinare, la încordare, la lupta de foarte multe ori fără sens. Și mă refer, în primul rând, la clasa politică. Sigur că nici atunci când era Alexandru Ioan Cuza și ceilalți înaintași poate că nu era altfel. Dar e bine să învățăm, pentru că uniți putem să fim mult mai respectați. Și asta e valabil și aici la Suceava și pe toată zona Moldovei și în întreaga țară!”, a spus presedintele Consiliului Judetean Suceava. (Dan PRICOPE)