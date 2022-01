Bugetul județului Suceava, cu 20% mai mare ca anul trecut. Flutur: Este un buget preponderent pe dezvoltare, va fi un an de vârf pentru modernizarea infrastructurii rutiere

În ședința Consiliului Județean care va avea loc joi, 3 februarie, va fi suspus aprobării bugetul județului pe anul 2022, proiectul fiind în momentul de față în dezbatere publică. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, bugetul CJ Suceava și al instituțiilor subordonate pentru anul 2022 este de 773 de milioane de lei (153 de milioane de euro), cu 20% mai mare decât cel de anul trecut, iar 54% din buget va fi alocat pentru cheltuieli de dezvoltare și 46% pentru funcționare.

Flutur a explicat că cea mai mare parte a bugetului pentru anul 2022, adică 392 din cele 773 milioane de lei, va fi alocată pentru modernizarea infrastructurii rutiere a județului. Astfel, 212 de milioane de lei sunt alocați pentru Axa rutieră Suceava – Iași, prin Dolhasca, 86 de milioane de lei pentru proiectele derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și 70 de milioane de lei pentru reparații curente și lucrări de întreținere pe timp de iarnă la drumurile județene.

”Va fi anul în care se vor finaliza o serie de drumuri importante, cum ar fi tronsoanele Izvorul Alb – Rarău, Mănăstirea Humorului – Pleșa, Mălini – Slatina, Vulturești – Hârtop, Siret – Frătăuții Noi, Rădăuți – Bilca și Grădinița – Coșna”, a spus președintele CJ Suceava.

Tot anul acesta vor începe lucrări la investiții importate în drumuri, respectiv tronsoanele Stulpicani – Câmpulung Moldovenesc, Humoreni – Bălăceana, precum și la cele pentru care s-au semnat recent contractele, respectiv ultimul tronson din drumul Panaci – Bilbor și drumul Mălini – Borca, acestea asigurând legăturile rutiere cu județele Harghita, respectiv Neamț.

Și la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava vor fi alocate sume mari pentru investiții în sănătate, atât în infrastructură, cât și în dotarea acestei unități spitalicești.

”Vorbim aici despre construcția unui pavilion nou la secția de Oncologie, în curtea Spitalului Vechi, cu 20 de paturi pentru bolnavi și paturi pentru aparținători. Sumele alocate vor fi folosite și pentru reabilitarea instalației de apă, reabilitarea circuitului de fluide la spital, realizarea unei stații de clorinare, precum și pentru reabilitarea secției de Psihiatrie a Spitalului Județean”, a declarat Gheorghe Flutur.

Tot pentru Spitalul Județean se alocă fonduri pentru amenajarea unei săli pentru implantarea de stimulatoare cardiace permanente, precum și pentru achiziționarea de noi dotări cu aparatură medicală modernă.

CJ Suceava va aloca fonduri importante și pentru Aeroportul „Ștefan cel Mare”, printre investițiile avute în vedere numărându-se finalizarea Terminalului 2 pentru pasageri, realizarea documentației pentru un terminal de transport cargo, extinderea parcării, construirea unui drum nou care să facă legătura cu Aeroportul prin cartierul Burdujeni, precum și pentru achiziționarea de echipamente de securitate.

”Consiliul Județean are în derulare nu mai puțin de 18 proiecte finanțate din fonduri europene, iar în momentul de față se lucrează la pregătirea altor proiecte europene. Ca o concluzie, putem spune că bugetul pentru acest an este unul preponderent pe dezvoltare, dar în același timp asigurăm fonduri pentru funcționarea tuturor serviciilor publice aflate în subordinea administrației județene, având asigurată inclusiv salarizarea până la finalul anului. Anul 2022 va fi un an de vârf pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere”, a mai spus Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. (O.S.)