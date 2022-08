Bărbat de 51 de ani, arestat după ce a întreținut relații sexuale cu nepoata sa în vârstă de 13 ani

Faptele s-au petrecut în perioada aprilie – iulie, în casa bărbatului. Acesta este acuzat că “în calitatea de soț al mătușii copilei, a profitat de poziția sa de încredere și autoritate morală avută asupra unei fetițe în vârstă de 13 ani și a determinat-o pe aceasta să întrețină relații sexuale normale și orale. Pe 2 august a fost reținut și apoi arestat pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de „act sexual cu un minor”

Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți este înregistrată o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,act sexual cu un minor”. Astfel, în perioada aprilie-iulie 2022, incupatul P. M.C., în vârstă de 51 ani, din Rădăuți, în calitatea de soț al mătușii persoanei vătămate, a profitat de poziția sa de încredere și autoritate morală avută asupra unei fetițe în vârstă de 13 ani și a determinat-o pe aceasta să întrețină relații sexuale normale și orale, în timp ce se aflau în locuința bărbatului.

Prin ordonanța organelor de poliție judiciară din data de 02 august 2022, confirmată procedural de procuror, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de inculpatul P.M.C. pentru săvârșirea infracțiunii de „act sexual cu un minor”, (trei acte materiale).

Față de inculpatul P.M.C a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 ore, iar în data de 03 august 2022, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă la judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Rădăuți față de inculpatul P.M.C pentru o perioadă de 30 de zile, propunere care a fost admisă.

Cercetările continuă în cauză în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii judiciare.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. (O.S.)