Asociația „Moldova se Dezvoltă” sau cronica unui eșec previzibil

Asociația „Moldova se Dezvoltă” are mari șanse să fie un nou eșec. Constituită cu precădere pentru înlesnirea atragerii de fonduri europene în exercițiul financiar multianual 2021 – 2027 prin așa numite „Investiții Teritoriale Integrate”, Asociația „Moldova se Dezvoltă” nu va avea mari șanse să poată accesa finanțări în baza cărora unele proiecte să fie derulate de primăriile mai multor orașe din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Întrebat în cadrul unei recente conferințe de presă, despre perspectivele asociației respective, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a răspuns că nu are informații pozitive în acest sens. „Din păcate, nu am reușit, pentru a da o șansă de funcționare ar fi fost nevoie de acest instrument de lucru de la Uniunea Europeană, ITI – Investiții Teritoriale Integrate … Din păcate, nici în acest exercițiu financiar nu încape acest instrument de finanțare … Sigur, am avut discuții și cu dl. Chirica, cu reprezentanți ai Guvernului, cu diverse persoane de la Bruxelles, dar ca metodă de funcționare cel mai corect ar fi fost să fi fost valabil acest instrument. Am vorbit și cu dl. Cîțu, dar suntem și noi într-o coaliție”, a spus Ion Lungu.

Între altele e a spus că a colaborat foarte bine cu ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș cu care s-a discutat foarte clar că ar fi fost necesare ITI-urile pentru a avea o șansă ca această Asociație să funcționeze și că, din nefericire, nici în acest exercițiu financiar nu încape acest instrument de finanțare iar dacă va fi ceva, atunci nu va fi și la nivelul regiunilor de dezvoltare. Ca metodă de funcționare, Ion Lungu este de părere că ar fi fost cel mai corect ca acest instrument – Investiții Teritoriale Integrate, care se aplică în Delta Dunării, pe finanțarea începută în exercițiul financiar multianual 2014-2020 – să fie valabil alte câteva zone din țară care au potențial similar. „Cât nu se lucrează cu acest instrument, este destul de delicat să poți promova proiecte (prin Asociația Moldova se Dezvoltă – n.r.)”, a spus Ion Lungu.

Reamintim că în decembrie 2018 La Primăria Suceava era parafat acordul-cadru de înființare a Asociației „Mol­dova se Dezvoltă”. Din asociația de dezvoltare intercomunitară făceau parte municipiile reședință de județ Su­cea­va, Botoșani, Piatra Neamț, Iași și municipiile Roman, Câmpulung Mol­dovenesc și Vatra Dornei. La acea vreme, toți primarii semnatari erau liberali, cu excepția lui Mihai Chirica (Iași) care plecase din PSD și activa ca independent, însă ulterior a ajuns și el membru PNL. Scopul declarat era crearea unui cadru de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din zona Moldovei, „pentru a avea eficiență în promovarea proiectelor noi de infrastructura, investiții publice și private, proiectelor în educație, sănătate, mediu și turism, fără a exclude participarea autorităților centrale sau a organismelor internaționale”.

Poate cea mai bună concluzie în acest caz este tot o afirmație de-a primarului spusă în conferința de presă de miercurea trecută: „Din păcate, până acum nu am reușit cu acest lucru, deși am fost foarte aproape”. (D.P.)