Acord între CNAIR și Primăria Fălticeni pentru centura orașului

Se are în vedere, într-o primă etapă, reactualizarea unui vechi studiu de fezabilitate care a stat la baza emiterii unei Hotărâri de Guvern în 2010 privind promovarea unui proiect cu finanțare europeană (aproximativ 70% la acea vreme) pentru realizarea unei rute ocolitoare de 8,3 km

Într-o recentă ședință a Consiliului Local Fălticeni a fost votat proiectul de hotărâre referitor la acordul de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere care permite Primăriei să se implice direct în ceea ce privește realizarea demersurilor de finanțare a construcției lucrărilor la mult-așteptata șosea de centură. Este vorba despre acea variantă de ocolire a municipiului Fălticeni despre care au vorbit atât de frumos de mai bine de un deceniu toți politicienii care au căutat voturi în zonă. Unii le-au găsit, le-au luat, dar nu au pus mai nimic în loc, poate doar mulțumiri odată la patru ani. Adică, în cazul de față, nici măcar nu au avut rezultate pozitive în ceea ce privește obținerea de finanțare. Ca să nu mai luăm în discuție demararea lucrărilor.

Primarul Cătălin Coman a declarat în diverse ocazii că asocierea cu CNAIR – făcută, deocamdată, pentru actualizarea unui studiu de fezabilitate în condițiile OUG nr. 101/2020 – este un pas important pentru realizarea acestui obiectiv despre care însă nu se știe precis dacă finanțarea va fi asigurată prin PNRR sau din alte programe ale Uniunii Europene. Acordul de parteneriat dintre Primăria Fălticeni și CNAIR este realizat după modelul unui document similar pe care Consiliul Județean Suceava l-a realizat pentru Varianta Ocolitoare a orașului Gura Humorului. Având în vedere și recenta „reorientare politică” a primarului, acesta i-a mulțumit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur pentru sprijin în elaborarea documentului de parteneriat cu CNAIR, fostul vicepreședinte al CJ Suceava, Viorel Seredenciuc – actualmente consilier al președintelui CJ – a purtat discuții la CNAIR pentru a identifica soluțiile și cadrul legal pentru începerea investiției la Varianta Ocolitoare a Municipiului Fălticeni.

Istoria șoselei ocolitoare a început în anul 2006, cu licitația pentru studiul de fezabilitate care a fost realizat ulterior acelui an de asocierea Consitrans SRL-Roughton Group LTD. În ianuarie 2010, primarul de atunci al Fălticeniului, Vasile Tofan, declara că după o muncă de 3 ani este posibil ca în prima perioadă a anului 2010 să fie organizată o licitație de execuție, documentația fiind deja realizată. Însă abia în luna noiembrie 2010, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici după ce documentația realizată de asocierea Consitrans SRL-Roughton Group LTD a fost predată și însușită la Compania Națională de Administrare a Drumurilor Naționale din România având, în prealabil, avizele CTE (Comisia Tehnico-Economică) de la CNADNR și Ministerul Transporturilor și avizul Consiliului Interministerial. Tot în 2010, Consiliul Local Fălticeni a restricționat construcțiile noi în zona de protecție, nemaifiind emise autorizații de construire solicitanților, eventualele exproprieri fiind făcute numai pentru terenuri agricole.

În anul finalizării și predării acelei documentații, adică în 2010, valoarea estimată a investiției era de 201.850.000 lei, iar durata de realizare 18 luni. Finanțarea, indicatorii tehnico-economici fiind aprobați prin HG 1152/2010, urma să fie asigurată în pondere de 69,25% din fonduri europene iar diferența de la bugetul de stat.

Studiul de fezabilitate prevedea o lungime a traseului de 8,3 kilometri, o lățime a platformei de 10 metri (câte o bandă pe sens), patru pasaje rutiere, un viaduct și o intersecție la nivel. șoseaua de centură ar fi trebuit să pornească din zona intersecției Stibina, apoi să continue pe „Drumul Miresei” până la intersecția cu Baia, apoi pe „Drumul Hoților”, Poarta Rădășenilor și până la podul Sucevei, peste râul șomuz. Peste 60% din terenul aferent investiției aparține domeniului public și privat al municipiului Fălticeni, în rest fiind puși în posesie foștii proprietari.

Nu s-a mai întâmplat nimic nici în 2010, nici în 2011, nici în 2012. Centura a rămas la stadiul de studiu de fezabilitate, uitată prin vreun fișet al unui șef de la Ministerul Transporturilor. Fostul deputat de Fălticeni Eugen Constantin Uricec (ajuns după 2016 secretar de stat la Ministerul Mediului) aducea din nou în discuție, în 2013, tema centurii la care îi adăuga spații logistice și de servicii ca în vest, poate chiar și două benzi pe sens. Valoarea estimată a viitoarei șosele de centură – cea despre care făcea referire Eugen Uricec – nu exista, dar strategia de dezvoltare elaborată de Primăria Fălticeni în acea perioadă făcea referire la aproape 47 milioane euro. În 2014 se constată că lucrurile nu au mai avansat de a faza de studiu de fezabilitate, proiectul tehnic nefiind realizat nici la acea dată.

Un studiu realizat în 2015 – citat și în aportul de specialitate atașat la proiectul de hotărâre adoptat de CL Fălticeni prin care primarul este mandatat să semneze acordul cu CNAIR – arăta că pe strada Sucevei din Fălticeni tranzitau, în medie, 12.000 de autovehicule pe zi, iar un alt studiu realizat în același an de CNAIR, evidenția că pe tronsoanele Drăgușeni – Vadu Moldovei – Fălticeni și Fălticeni – Suceava valorile medii de trafic erau cuprinse între 8.000 și 16.000 autovehicule zilnic. Conform sursei citate, valorile de trafic erau aceleași cu cele de pe tronsoanele Bacău – Adjud, București – Giurgiu, Brașov – Sibiu, Timișoara – Arad și un tronson consistent al Autostrăzii Soarelui, între București – Drajna – Fetești – Murfatlar.

În primăvara lui 2017, primarul Cătălin Coman anunța că a fost depus, la Agenția Regională de Dezvoltare Nord Est, proiectul privind realizarea unei șosele ocolitoare a municipiului Fălticeni iar traseul acesteia trece nu doar pe teritoriul localității în cauză, ci și pe teritoriul altor 4 comune iar valoarea estimată deja era de peste 100 milioane euro, cu toate că estimarea nu avea în spate vreun proiect efectiv și, totodată, „urmează să fie purtate discuții și cu Ministerul Transporturilor și cu Compania Națională de Drumuri”.

Pentru Varianta de Ocolire a municipiului Fălticeni a fost actualizat devizul general (nu și studiu de fezabilitate), indicatorii tehnico – economici fiind aprobați prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1467/21.10.2019. În anexa la ordinul Ministerului Transporturilor, din 2019, valoarea totală se schimbase față de cât era în 2010 în sensul că urcase la suma de 238.697.000 lei (1 euroâ4,7 lei), adică 50,7 milioane euro, durata de execuție păstrându-se la 18 luni.

Pe de altă parte, în presa locală și numai s-a făcut referire și la faptul că înainte de izbucnirea pandemiei, mai exact pe 3 februarie 2020, ministrul Transporturilor de la acea dată, Lucian Bode (PNL) declara – răspunzându-i, de fapt, președintelui liberal al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur la întrebările referitoare la proiectele șoselelor de centură pentru cinci orașe din județ – în ceea ce privește centura municipiului Fălticeni că “se analizează oportunitatea predării studiului de fezabilitate din cadrul CNAIR către autoritățile locale în vederea implementării acestui obiectiv prin fonduri nerambursabile”. Asta înseamna că ruta ocolitoare a Fălticeniului a mai rămas o vreme în zona de „promisiuni politice” pentru că abia la un an și aproape două luni a început să se concretizeze ceva în direcția aceasta. (Dan PRICOPE)