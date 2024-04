ACET către Harșovschi: Nu-i important să sapi cât mai repede, ci să știi unde, de ce și cum să sapi pentru o intervenție cât mai eficientă

Operatorul regional de servicii de apă și canalizare, societatea ACET SA Suceava are o variantă care nu concordă neapărat cu cele prezentate de viceprimarul Lucian Harșovschi.

Potrivit unui comunicat transmis de ACET în după amiaza zilei de luni, dispeceratul ACET S.A. a fost sesizat în seara zilei de 12 aprilie, la ora 21:45, cu privire la apariția unei denivelări a carosabilului în intersecția Bulevardului 1 Mai cu strada Universității iar echipa de intervenție s-a deplasat la fața locului și a montat marcajele necesare ocolirii traficului din zona afectată, trecând la verificarea rețelei de distribuție a apei din zonă, dar fiind o zonă de trafic intens, nu s-a reușit identificarea niciunei spărturi, urmând ca detecția respectivă să fie continuată sâmbătă noaptea, după rarefierea traficului stradal. Abia apoi s-a luat în calcul și o potențială avarie de canalizare, iar sâmbătă la prânz a fost trimisă o echipă care a verificat colectoarele de canalizare din zonă și constatând înfundarea completă a unui canal colector menajer din beton. Mai întâi a fost trimisă la fața locului o autospecială de spălare cu jet de apă de înaltă presiune, care a lucrat la desfundarea/vidanjarea acestuia până la ora 18:00. Nereușind să desfunde colectorul menționat, s-a pregătit continuarea lucrărilor începând cu noaptea de sâmbătă spre duminică, după rarefierea traficului, totodată făcându-se și convocarea personalului necesar pentru intervenție.

Sâmbătă seara, în jurul orei 19:00, s-a ridicat asfaltul mai sus de zona afectată cu o seară înainte și au apărut pe carosabil exfiltrații de apă de canalizare. Fiind o potențială surpare a colectorului de canalizare, s-a convocat mai devreme personalul de la secțiile de canalizare și mentenanță, pentru începerea remedierii avariei iar la ora 21:30 echipele de lucru și utilajele necesare au ajuns la locul afectat (degrevat de trafic și monitorizat de Poliția Locală a municipiului).

Deformările carosabilului erau în zona canalului colector menajer din beton, având diametrul de 300 mm, care colectează și transportă apele uzate din zona spitalului județean și care este la o adâncime de peste 5 metri. Canalul colector fiind înfundat complet, apele uzate acumulate infiltrau în solul din jurul canalizării și generând atât înmuierea și lăsarea carosabilului, cât și umflarea acestuia în zona unde au ajuns la suprafața terenului.

S-a încercat iarăși desfundarea canalului cu ajutorul autospecialei de spălare cu jet de apă de înaltă presiune, la peste 100 de atmosfere, dar din cauza eșecului s-a trecut la desfundarea manuală a secțiunii, cu un levier metalic. Peste două ore, deșeurile de beton și asfalt, provenite din acțiuni de reabilitări rutiere, care obturau canalizarea fiind extrase și scoase din canalizare. Desfundarea completă era imposibilă din cauza deplasării tubulaturii canalizării pe fondul presiunii apei uzate acumulate. De aceea, în jurul orei 01:00 echipele au început săparea zonei afectate iar la ora 05:00 a fost identificată fizic zona de canalizare surpată, lucrările de remediere/reparare continuând fără oprire până la repunerea completă a sistemului de canalizare în stare de funcționare și aducerea la cota inițială a carosabilului afectat.

„S-a lucrat neîncetat până la ora 21:40, când s-a finalizat lucrarea de reparație. Au fost găsite două rupturi pe o distanță de 6 metri, pe care s-a procedat la înlocuirea tronsonului în cauză”, se arată în comunicatul societății ACET SA. Având în vedere că avaria nu a afectat continuitatea serviciilor de apă și canalizare la consumatori, ci doar traficul din zona afectată, ACET nu a considerat necesar să comunice public avaria, anunțurile despre restricțiile/modificările de trafic fiind în sarcina administratorului drumului, respectiv Primăria Municipiului Suceava.

„Afirmațiile prin care suntem acuzați că niciun reprezentant din conducerea ACET S.A. nu a fost prezent la locul intervenției sunt neadevărate. În ziua de 13 și noaptea de 13/14 aprilie lucrările au fost coordonate de către ing. Horobeț Sergiu, director de exploatare, iar în ziua de 14 aprilie de către ing. Ovadiuc Mircea, director tehnic al ACET SA”, se mai arată în comunicatul celor de la ACET SA Suceava.

Referitor la refacerea locului unde a intervenit operatorul ACET S.A. pentru intervenții accidentale la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare, aceasta se face în conformitate cu Anexa nr. 5 la Regulamentul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Acesta prevede că lucrărilor de refacere a suprafețelor se va refactura de către municipiul Suceava Operatorului (ACET S.A.) iar la terminarea intervențiilor efectuate asupra elementelor rețelei publice de apă – canal, ACET va asigura umplerea gropii prin balastare și compactare în straturi succesive a acestuia, până la cota inițială, ținând cont de condițiile meteorologice, pentru a asigura reluarea circulației pe porțiunea afectată. Refacerea îmbrăcăminților suprafețelor afectate se vor realiza de către societățile comerciale abilitate care au încheiate contracte de execuție lucrări cu administratorul domeniului public, în maximum 30 de zile calendaristice de la predarea amplasamentului.

„Prin urmare, lucrările de readucere a suprafețelor circulabile se fac de către Municipiul Suceava prin societățile cu care are contract de întreținere și reparație străzi, ACET SA suportând contravaloarea acestora. ACET S.A. Suceava a acționat cu profesionalism și cu limitarea efectelor de natură să afecteze suprafața carosabilă reabilitată recent, aflată în garanție. Nu este important să te apuci de săpat cât mai repede cu putință, important este să știi unde, de ce, și cum să sapi pentru o intervenție cât mai eficientă și cu limitarea consecințelor ce decurg în urma unor asemenea intervenții, asigurând totodată securitatea și sănătatea oamenilor. ACET S.A. Suceava are capacitatea de a gestiona și a acționa permanent în astfel de situații, dar trebuie să recunoaștem că are în administrare un sistem de rețele de apă și canalizare în mare majoritare uzat fizic și moral, de peste 50-60 de ani de folosință, față de durata normată de exploatare de 30-35 de ani. Astfel, se impune ca împreună cu Unitățile Administrativ-Teritoriale din aria de operare să se identifice și să se înceapă programe de investiții pentru reabilitarea și înlocuirea acestor sisteme care au durata de viață depășită. ACET S.A. Suceava aduce mulțumiri pentru implicarea și sprijinul acordat de Poliția Locală Suceava, precum și Municipiului Suceava, prin domnul primar Ion Lungu, pentru asigurarea continuă a siguranței zonei de intervenție și a traficului. Totodată, cerem scuze participanților la trafic pentru disconfortul creat și le mulțumim pentru întelegerea avută în asemenea cazuri”, se mai arată în comunicatul transmis de ACET SA Suceava. (D.P.)