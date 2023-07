A fost capturat unul dintre liderii celei mai mari rețele de distribuție de cannabis din zona Moldovei, un bărbat de 34 de ani din Siret

Polițiștii au reușit destruc­tu­rarea celei mai mari rețele de distribuție de cannabis din zona Moldo­vei, care ac­țio­na din 2022 și care vindea droguri în municipiile Suceava, Iași, București și Cluj-Napoca. Mai mulți membri ai grupării au fost prinși în luna martie, iar luna trecută a fost arestat unul dintre lideri. Marți seara a fost capturat și al doilea lider al grupării, un bărbat de 34 de ani din Siret. Individul se afla într-o mașină cu care venea de la București, fiind interceptat de polițiști în zona Vadu Moldovei și băgat în arest.

Unul dintre liderii celei mai mari rețele de distribuție de cannabis din zona Moldovei a fost prins de polițiști, arată IGPR într-un comunicat emis miercuri.

IGPR a anunțat că, în urma a două acțiuni de prindere în flagrant delict a patru persoane bănuite de trafic de droguri, efectuate în 22 martie, polițiștii și procurorii DIICOT au documentat activitatea infracțională a două persoane, bănuite de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

În anul 2022, bănuiții ar fi inițiat un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat alte cinci persoane. Grupul ar fi acționat pe două paliere, liderii asumându-și rolul de a controla și de a dispune modul în care membrii din palierul doi, cel de execuție, îndeplineau sarcinile. De asemenea, în mai multe rânduri, cei doi bănuiți ar fi achiziționat, de pe teritoriul Spaniei, cannabis, pe care l-ar fi expediat, prin intermediul membrilor grupului, pe teritoriul României.

„Totodată, pentru a se proteja de o eventuală depistare, cei doi lideri ai grupului ar fi solicitat prezența pe teritoriul Spaniei a membrilor din eșalonul doi, care ar fi preluat efectiv coletele cu droguri, le-ar fi depus la firme de transport/curierat, utilizând date false de identificare, după care s-ar fi deplasat în țară, pentru a le prelua de la destinație și a le distribui în municipiile Iași, București, Suceava și Cluj-Napoca”, arată polițiștii.

În prezent, membrii cu atribuții de execuție în cadrul grupului, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc, se află sub măsuri privative de libertate (doi în arest preventiv, unul în arest la domiciliu și doi sub măsura controlului judiciar), în urma prinderilor în flagrant delict realizate în luna martie 2023.

În 22 iunie, au fost făcute 5 percheziții domiciliare în județul Suceava, ulterior, procurorii DIICOT dispunând reținerea pentru 24 de ore a persoanelor bănuite.

O zi mai târziu, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a unuia dintre bănuiți, cu rol de lider al grupului.

„Având în vedere faptul că față de cel de al doilea bănuit (Saviuc Petru-Teodor, de 34 ani, cu domiciliul in Siret), de asemenea lider în cadrul grupului, nu au fost dispuse măsuri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au formulat contestație, Curtea de Apel București dispunând arestarea preventivă, pentru 30 de zile”, transmite IGPR.

Astfel, marți seara, după ce l-au căutat pe acasă, polițiștii au aflat că Saviuc s-ar afla într-un autoturism marca Mercedes, în apropierea municipiului Bacău și se îndreaptă spre Suceava. In jurul orei 22.40, mașina in care se afla bărbatul din Siret a fost oprită în zona Vadu Moldovei spre Fălticeni, individul fiind apoi plasat in arestul IPJ Suceava.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava şi de sprijinul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Suceava.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române. (O.S.)