4% dintre unitățile de învățământ din județul Suceava au optat pentru testarea elevilor în unitate

Testarea elevilor și a preșcolarilor începe, efectiv, săptămâna viitoare, urmând a fi folosite testele non-invazive pe bază de salivă pe care unitățile de învățământ le-au primit de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, achiziționate de Ministerul Educației. Peste 95% dintre unitățile școlare din județ au decis ca părinții să facă testarea elevilor, la domiciliu, și doar câteva și-au asumat această sarcină.

”Am consultat directorii școlari cu privire la deciziile luate în consiliile de administrație și am constatat că circa 4% dintre școli și-au asumat testarea în cadrul unității. În cea mai mare parte, părinților le revine sarcina și responsabilitatea de a face testarea elevilor, de două ori pe săptămână, folosind kiturile primite, după instrucțiunile oficiale”, a informat inspectorul școlar general Grigore Bocanci.

Ziua de vineri a fost una foarte agitată pentru unele cadrele didactice care s-au ocupat de distribuirea kiturilor cu testele pe bază de salivă părinților. Din cauză că unele unități de învățământ au stabilit în cadrul consiliilor de administrație să acorde părinților două sau trei opțiuni în ce privește testarea, s-a creat o stare de confuzie când celelalte au împărțit efectiv testele copiilor. ”Nouă învățătoarea copilului cel mare ne-a oferit trei opțiunie: să acceptăm testele și să testăm copilul de 2 ori pe săptămână, să testăm copilul, la cabinetul școlii, doar în caz că are simptome, sau să refuzăm testarea. De la grădiniță am fost anunțați să venim să ridicăm cele două teste, fără alte variante. De aici a început scandalul pe grupul de părinți, că de ce ne impune testarea, când la școală am avut de ales. Nu mai înțelegeam nimic, iar educatoarea nu ne putea lămuri pentru că ea a transmis ce i s-a spus de la conducerea grădiniței”, a explicat Alina S., mamă a doi copii.

Conducerea IȘJ Suceava a precizat că Ministerul Educației nu a transmis mai multe opțiuni în ceea ce privește modul în care se poate face testarea elevilor și lămurește situația pentru toți părinții nedumeriți. ”Consiliile de administrație care au stabilit să ofere opțiuni părinților au făcut exces de zel. Ministerul nu a transmis astfel de proceduri sau variante. Părinții trebuie să ia testele de la școală, să urmărească materialul video pentru a învăța cum să folosească kitul și să facă testele. Desigur, vor fi și părinți care vor refuza să-și testeze copiii și nimeni nu îi va obliga să o facă”, a conchis șeful IȘJ Suceava.

Rezultatele pozitive trebuie să fie raportate unităților de învățământ, copiii rămân la domiciliu, iar mai apoi părinții trebuie să anunțe Direcția de Sănătate Publică. Elevii care primesc un rezultat pozitiv în urma testării pe bază de salivă trebuie să facă un test PCR. Dacă și în urma acestui test rezultatul este pozitiv, elevul intră în izolare, iar clasa trece la învățământ online pentru 14 zile. Dacă testul PCR este negativ, elevul poate reveni la cursuri.

În unitățile școlare din județul Suceava au fost distribuite 255.000 de teste, câte 2 kituri de testare pentru fiecare elev și preșcolar. Materialele video demonstrative privind utilizarea/ administrarea testelor antigen pe bază de salivă sunt disponibile la acest link Materiale video demonstrative privind utilizarea/administrarea testelor antigen pe bază de salivă | Ministerul Educației. (Oana NUȚU)