29 de companii contactate pentru a analiza posibilitatea operării de zboruri externe de pe aeroportul Sucevei

După ce Wizz Air și-a restrâns activitatea de pe Suceava, administrația județeană și conducerea aeroportului a început discuții cu mai multe companii aeriene pentru deschiderea de noi zboruri de la Suceava.

„Avem vreo 29 de companii cu care suntem în legătură, fiecare interesate în felul lor să vină. Dar ei vin după studiul de piață dacă au sau nu au clienți. Asta este. Aici nu mai depinde de noi. De noi depinde dacă am făcut un aeroport modern care să corespundă. Şi am văzut că cineva scria de containere. Să își actualizeze criticile, vă rog. Containerele au fost până acum și containere, în tranziție nici nu au fost rele. Dar nu mai sunt acum. Acum avem terminal modern, civilizat, european”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Declarația sa a fost făcută la ședința care a avut loc în prima parte a zilei de 21 decembrie, ocazie cu care șeful administrației județene sucevene a mai anunțat că se află în discuții avansată cu mai mulți operatori aerieni pentru zboruri de pe Aeroportul Ştefan cel Mare către Spania, discuții purtându-se inclusiv cu operatori aerieni spanioli.

„Va trebui să facem un efort în ianuarie, inclusiv cu diaspora noastră să găsim curse de Spania. Suntem în niște discuții avansate cu operatori străini, chiar și spanioli, dar nu pot să dau azi mai multe detalii”, a precizat Gheorghe Flutur în ședința Consiliului Județean.

Cât privește conduita Wizz Air, președintele CJ Suceava a precizat că această companie și-a restrâns activitatea nu numai la Suceava, ci și pe aeroporturile din Cluj sau Timișoara iar decizia cu privire la Suceava a avut legătură și cu fenomenul de „canibalizare” a curselor aeriene pe distanțe de 150 de kilometri, dintre Iași și Suceava. „Şi atunci, nu întâmplător, ne-am dus la RyanAir în Irlanda ca să discutăm cu alt operator cam de același nivel cu ei, să găsească niște soluții, numai că ei nu vin de pe o săptămână pe alta. Eu am ieșit public și am anunțat, inclusiv domnul director Măriuța de la aeroport a fost plecat la RyanAir și am cerut sprijinul Ministerului de Externe pentru mai multe intervenții în mai multe locuri”, a afirmat Gheorghe Flutur. (D.P.)