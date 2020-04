Vladimir Tismăneanu, postare cu conotații rasiste pe Facebook. Istoricul a șters imaginea si si-a recunoscut greseala

Istoricul și politologul Vladimir Tismăneanu a postat vineri noapte pe Facebook o fotografie care înfățișa un stol de ciori pe un gard și care avea mesajul ”Aeroportul Țăndărei – Toate zborurile sunt anulate”, scrie G4Media.

Postarea a fost criticată dur de internauți și de activiști pentru drepturile minorităților. Ulterior, Tismăneanu a șters postarea de pe Facebook și a scris un scurt text în care arată ca și-a asumat ”eroarea” și spune că nu a înțeles ”implicațiile rasiste”.

”O eroare, o precizare: Azi am postat, vreme de cateva minute, o poză primita pe messenger. Se voia haioasă. Nu-i deslusisem implicațiile rasiste. Nu traiesc in Romania, nu cunosc o mulțime de detalii. Am sters-o imediat. Pagina mea este opusă oricăror forme de rasism, xenofobie, intoleranță, excluziune. Invățătură de minte pentru mine. Poate si pentru alții”, a scris Tismăneanu.

Președintele CNCD, Asztalos Csaba, a anunțat pe Facebook că se va autosesiza în cazul postării lui Vladimir Tismăneanu dacă instituția nu va primi plângeri. Mai mult, el anunță că va trimite speța la Universitatea Maryland din Statele Unite, unde predă Tismăneanu: ”Vom solicita Universității Maryland să se pronunțe asupra mesajului postat de cadrul său didactic, în raport cu principiile de etică și nediscriminare pe care le aplică în cultura lor organizațională, academică”.