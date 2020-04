VIDEO. Televiziunea Patriarhiei îi îndeamnă pe români să cânte „Hristos a înviat!” de la balcoane și din curțile caselor in noaptea de Inviere

Inițiativă a Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei: în noaptea de Paști, românii să iasă la balcoane sau în curțile caselor să cânte „Hristos a înviat”. În acest an slujba de Înviere se desfășoară fără credincioși, iar Lumina o vor împărți in Romania voluntari ai bisericii, potrivit unui acord încheiat între MAI și BOR. In zona carantinata din Suceava si din localitatile limitrofe Sfanta Lumina a Invierii nu va ajunge la credinciosi, dupa cum a transmis joi seara sucevenilor si preotilor din Suceava primarul Ion Lungu.

Într-un video publicat pe pagina de Facebook a Trinitas TV, se face o analogie cu Revoluția din Decembrie 1989, când românii din piață au spus împreună „Tatăl nostru”. „La 30 de ani ne aflăm la o nouă răscruce și pentru țara noastră, și pentru omenire. De măreața sărbătoare a învierii Mântuitorului lumii, Iisus Hristos, creștini din toată România, haideți să cântăm de la balcoane și din curțile caselor „Hristos a înviat!” și să zicem din nou împreună „Tatăl nostru””, se arată în clipul Trinitas TV.