VIDEO. Incendiul de la Cernobil a facut ca orasul Kiev sa devina cel mai poluat din lume

Incendiul de padure din zona contaminata de excludere de la Cernobil a facut ca orasul Kiev, capitala Ucrainei, sa devina vineri cel mai poluat oras din lume.

Motivul: Kievul a fost acoperit, azi dimineata, de un nor gros de fum, care s-a deplasat de la Cernobil.

Potrivit IQAir, societate elvetiana specializata in tehnologia calitatii aerului, Kievul a avut vineri cel mai inalt nivel de poluare a aerului, depasind inclusiv Hangzhou, Chongqing si Shanghai in China.



“S-a format smog in Kiev si in regiune. Nu prezinta o amenintare chimica sau din punct de vedere al radiatiilor, care se afla in limite normale”, a transmis Ministerul Sanatatii din Ucraina, citat de Reuters.

Cu toate acestea, cei aproximativ 3,7 milioane de oameni ai orasului au fost indemnati sa ramana in case, unde oricum stau din cauza restrictiilor impuse pentru a limita raspandirea noului coronavirus.

De asemenea, ei au fost sfatuiti sa-si inchida ferestrele.

“Acest fum poate provoca dureri de cap, tuse, dificultati de respiratie, iritare a ochilor, inflamatie a membranei mucoase a nasului si laringelui, precum si o serie de boli si alergii”, a adaugat ministerul.

Amintim ca un incendiu urias a fost pornit in padurile din jurul Cernobil, la inceputul acestei luni. Focul a fost stins saptamana asta, insa noi flacari au izbucnit joi seara, fiind alimentate de vanturile puternice.

Explozia produsa in 1986 la reactorul nr. 4 al centralei nucleare de la Cernobal, situata la 100 km de Kiev, este considerata cel mai grav dezastru nuclear din istorie. In jurul centralei a fost creata atunci de teama radiatiilor o zona de excludere cu o raza de 30 de kilometri.

