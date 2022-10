Veste șocantă: Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru doping

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat vineri că a suspendat-o ”provizoriu” pe Simona Halep pentru doping. Mai exact, instituția susține că Halep a folosit o substanță numită Roxadustat, inclusă în lista de substanțe interzise din 2022 a Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA). Ea a fost testată la US Open, ultimul turneu la care a participat și la care a fost eliminată din primul tur.

Simona a reacționat imediat într-un comunicat trimis pe rețelele sociale, anunțând că va lupta „până la capăt” pentru a demonstra că nu a luat niciodată în cunoștință de cauză vreo substanță interzisă.

Întregul comunicat al Simonei:

„Azi începe cel mai greu meci al vieții mele: lupta pentru adevăr. Am fost notificată că am ieșit pozitiv pentru o substanță denumită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare șoc al vieții mele. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut prin cap nici măcar o dată. Este cu totul împotriva valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații atât de nedrepte, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la capăt pentru a demonstra că nu am luat niciodată în cunoștință de cauză nicio substanță interzisă și am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la suprafață. Nu este despre titluri sau despre bani, ci despre onoare și despre relația de dragoste pe care o am cu acest sport de 25 de ani. Simona”.

Roxadustat, vândut sub denumirea comercială Evrenzo, este un medicament împotriva anemiei. Roxadustat este un inhibitor al HIF prolitil-hidroxilază care crește producția endogenă de eritropoietină și stimulează producția de hemoglobină și de globule roșii.

„Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a confirmat că Simona Halep, o jucătoare română de tenis în vârstă de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu în temeiul articolului 7.12.1 din Programul antidoping în tenis (TADP) din 2022. ITIA i-a trimis jucătoarei o notificare de preîncărcare privind o încălcare a regulilor antidoping la 7 octombrie 2022 în temeiul articolului 2.1 din Program (prezența unei substanțe interzise în proba unui jucător) și/sau al articolului 2.2 (utilizarea unei substanțe interzise fără o AUT valabilă).

Halep, care are un loc 9 în clasamentul WTA, a furnizat un eșantion în timp ce concura la US Open în august 2022. Proba a fost împărțită în probe A și B, iar analiza ulterioară a constatat că proba A conținea FG-4592 (Roxadustat), care este o substanță interzisă inclusă în lista de substanțe interzise din 2022 a Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA). Constatările analitice negative pentru substanțele nespecificate implică o suspendare provizorie obligatorie.

Jucătorul și-a exercitat dreptul de a solicita analizarea probei B, care a confirmat constatarea din proba A. Pe durata suspendării provizorii, jucătorul nu are dreptul de a participa sau de a participa la niciun eveniment de tenis sancționat organizat de organismele de conducere ale sportului”, se spune în comunicatul ITIA.