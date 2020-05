Trump afirmă originea artificială a COVID-19 şi ameninţă China cu taxe vamale

Preşedintele Donald Trump s-a declarat joi convins că noul coronavirus ar fi avut originea într-un laborator de virusologie chinezesc, dar a refuzat să prezinte dovezi, crescând astfel nivelul tensiunilor în relaţia cu Beijingul pe subiectul originii bolii COVID-19, informează vineri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.



Întrebat dacă a văzut dovezi care să îi confere un “grad ridicat de convingere” că virusul provine de la Institutul de Virusologie din Wuhan, preşedintele american a răspuns hotărât: “Da, am văzut“, a spus Trump, refuzând însă să ofere detalii. “Nu vă pot spune asta. Nu am voie să vă spun asta”.

Institutul de Virusologie din Wuhan, susţinut de statul chinez, a respins acuzaţiile, iar mai mulţi oficiali americani au apreciat ca redusă probabilitatea veridicităţii acestor acuzaţii. Cei mai mulţi experţi cred că virusul îşi are originea într-o piaţă din Wuhan în care se vând animale sălbatice şi a trecut de la animale la oameni.

Trump declarase anterior că administraţia sa încearcă să stabilească dacă noul coronavirus provine din laboratorul din Wuhan, în urma unor informaţii apărute în media potrivit cărora acesta ar fi fost creat artificial în laborator sau ar fi scăpat dintr-un laborator.

“Acest lucru ar fi putut fi limitat în locul de origine şi cred că ar fi putut fi limitat foarte uşor”, a mai declarat joi, la Casa Albă, preşedintele SUA. Preşedintele Trump a adăugat că ar putea, drept consecinţă, să impună Chinei “taxe vamale” punitive.

Întrebat despre posibilitatea ca SUA să nu achite Chinei datoriile ca măsură de retorsiune, Donald Trump a răspuns: “Pot să o fac altfel. Eu pot face acelaşi lucru, dar altfel, impunând taxe vamale”. Aşa cum a procedat deja în timpul disputei comerciale cu Beijingul, aminteşte AFP.

Totodată, recent, preşedintele american a menţionat posibilitatea de a cere Chinei să plătească despăgubiri de miliarde de dolari pentru daunele cauzate de noul coronavirus.

Donald Trump acuză în mod regulat China că nu spune adevărul cu privire la bilanţul real al victimelor epidemiei de COVID-19, în timp ce în SUA s-au înregistrat peste 62.000 de decese. (Agerpres)