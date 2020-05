Regulile de mers la biserica in starea de alerta, publicate in Monitorul Oficial. Ce trebuie sa stie credinciosii

Ordinul pentru aprobarea regulilor privind accesul in lacasele de cult, distanta minima de siguranta si masuri sanitare specifice pentru desfasurarea activitatilor religioase a fost publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial, una din prevederile importante fiind aceea ca la slujbele desfasurate in interiorul bisericilor pot participa maximum 16 persoane.



In anexa documentului se prevede ca accesul credinciosilor in lacasele de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe cu caracter privat se va face limitat, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minim 4mp pentru fiecare persoana si o distanta de minim 2 m intre persoane.

Slujbele care se vor oficia in aer liber, se vor desfasura cu mentinerea distantei de 1,5 m intre persoane.

La intrare, persoanele sunt obligate sa isi dezinfecteze mainile cu dezinfectant pe baza de alcool pus la dispozitie de organizatorii evenimentului religios.

Activitatile religioase in interiorul lacaselor de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe cu caracter privat se desfasoara cu participarea unui numar de maximum 16 persoane, purtarea mastii, astfel incat sa acopere gura si nasul, fiind obligatorie.

In ordin se mai precizeaza ca la ritualurile religioase unde se folosesc obiecte de cult care intra in contact cu credinciosii, acestea se vor dezinfecta dupa fiecare utilizare. Se vor dezinfecta periodic, o data la patru ore, obiectele sau suprafetele frecvent atinse (de exemplu, manerele usilor, balustrade, scaune).