Profesor evaluator din Prahova, care a corectat lucrări ale elevilor din Suceava: Dacă s-ar putea să nu ne mai întoarcem la sistemul clasic de corectare, nu m-aş plânge deloc

Evaluarea computerizată a lucrărilor are multe puncte “tari”, între care acelea că se respectă ritmul propriu de corectare al fiecărui profesor, iar riscul de eroare umană este mult diminuat, consideră Mihaela Ene, profesor evaluator la simulările pentru examenele naţionale şi director al Şcolii Gimnaziale “Laurenţiu Fulga” din localitatea prahoveană Fulga de Sus, care a corectat lucrări ale elevilor din Suceava şi din Bucureşti.

Mihaela Ene, profesor de Limba română, a fost profesor evaluator atât pentru simularea de la Evaluarea Naţională, cât şi pentru cea de la Bacalaureat şi spune că, dacă nu s-ar mai reveni la sistemul clasic de corectare, nu s-ar plânge deloc.

“Consider că are multe puncte tari această evaluare computerizată a simulării examenului de Evaluare Naţională, deoarece am constatat că lucrările pot fi corectate în orice interval orar de către profesor, ritmul propriu de corectat a fost respectat astfel…. Accesul la platformă a fost facil, chiar fără limită de timp, nu am avut restricţii în această privinţă. De asemenea, tot ce am lucrat s-a salvat automat. Chiar dacă o lucrare a fost evaluată parţial şi, de exemplu, internetul a picat, totul s-a salvat şi a putut fi reluat din acel punct. În plus, platforma ne-a atenţionat dacă nota respectivă nu a putut fi acordată deoarece unul sau mai mulţi itemi nu au fost notaţi corespunzător sau nu s-au salvat toate punctajele”, a explicat, pentru AGERPRES, Mihaela Ene.

Un alt aspect în favoarea acestui sistem de evaluare este acela că ea a putut fi realizată în paralel cu borderoul în care au fost menţionate explicit cerinţele fiecărui exerciţiu, arată profesorul evaluator.

“S-au eliminat punctajele care nu erau prevăzute în barem prin atenţionarea profesorului prin imposibilitatea de a totaliza nota finală sau, când se făcea totalul pe fiecare lucrare, am avut şansa să privim nota şi să ne dăm seama dacă e prea mică pentru lucrarea respectivă, dacă undeva am acordat punctajul, dar am fost prea exigenţi. Aşa am constatat împreună cu ceilalţi colegi… Şi am putut să revenim, dacă era cazul. La itemii cu răspuns scurt, cu alegere multiplă, duală am evaluat foarte uşor pentru că am introdus răspunsul elevului. Punctajul se acordă automat. Acolo trebuie atenţie din partea profesorului. Eu cred că ei sunt responsabili şi nu îşi permit să nu facă lucrul acesta. Aşadar, a fost foarte eficient. Şi la itemii cu răspuns scurt sau structurat foarte uşor am evaluat, pentru că nu numai că a fost defalcat punctajul, ci a fost menţionat fiecare criteriu de acordare a punctajului. A fost mult mai uşor aşa decât la evaluarea clasică”, arată directoarea Şcolii Gimnaziale “Laurenţiu Fulga”.

Potrivit acesteia, borderourile s-au generat automat, media dintre cele două note la fel, astfel că eroarea umană a fost eliminată.

“Eroarea umană a fost pur şi simplu exclusă în felul acesta pentru că s-au realizat automat totalurile. Nu au mai fost discuţiile că la Limba română, de exemplu, nefiind noi matematicieni, undeva nu s-a adunat punctul din oficiu. Uneori, când se iveau probleme, de fapt aceasta era problema, se omitea alocarea acestui punct din oficiu. Acum nu a mai fost cazul. Evaluarea computerizată a exclus asemenea erori care erau frecvente anterior. Cred că obiectivitatea evaluării a fost mult mai bună şi ne-a fost impusă de faptul că lucrările au fost retransmise automat dacă au existat note cu diferenţe mai mari de un punct. După ce au fost corectate de doi evaluatori şi între note era un punctaj prea mare, ele au fost retransmise automat de platformă către alţi doi evaluatori aleatoriu şi apoi s-au eliminat extremele şi s-a făcut media automat între notele intermediare, ceea ce a creat obiectivitate”, a mai afirmat Mihaela Ene.

Aceasta a identificat şi unele puncte slabe ale sistemului de evaluare computerizată, însă nu majore, precum piedicile care pot apărea din cauza unei conexiuni slabe la internet pe care o are profesorul sau apariţia unor lucrări care nu au fost scanate corespunzător.

“Poate un profesor să nu aibă conexiune la internet corespunzătoare, dar se va salva lucrarea, deci nu e problemă, ci o piedică rezolvabilă. Au mai fost şi lucrări care nu au fost scanate corespunzător, dar nu au fost nici multe şi se poate marca faptul că nu sunt lizibile, sunt retrimise în centrul de evaluare şi, după ce au fost corect scanate, sunt trimise din nou la corectat. Evaluarea elevilor dintr-un judeţ înainte era unitară – toţi elevii din acel judeţ primeau punctaje acordate de aceiaşi profesori care aveau o viziune unitară pentru că domnii inspectori de specialitate veneau şi ne instruiau în centrul de evaluare. Cred că ar fi minunat dacă online sau cum se consideră ar mai fi aceste instruiri, dar la nivel naţional de data asta, pentru că nu mai este suficient judeţean. Toţi profesorii din toată ţară să evalueze la fel. Eu am avut lucrări şi din Suceava, şi din Bucureşti, am evaluat din judeţe diferite şi la fel şi colegii mei. Copiii de acolo trebuie măsuraţi cu aceeaşi oca, cu aceeaşi unitate de măsură. Dacă ni s-ar crea o imagine tuturor profesorilor asupra modalităţii în care acordăm punctajele, ar fi foarte bine şi pentru noi şi pentru elevi”, a mai declarat profesorul Mihaela Ene.

Aceasta spune că un factor de stres a fost faptul că lucrările au fost transmise eşalonat la evaluare, însă, per total, acest sistem este de preferat celui clasic, fiind perceput astfel şi de către alţi colegi de-ai săi.

“Ni s-au transmis lucrările eşalonat, câte una, două, şi când ne aşteptam să finalizăm evaluarea, mai apărau două-trei. Acesta a fost un factor de stres, dar având în vedere că am avut o perioadă determinată, asta este, suntem pregătiţi pentru a evalua la orice oră, oricând, oriunde. Sincer, dacă s-ar putea să nu ne mai întoarcem la sistemul clasic niciodată, eu nu m-aş plânge deloc. Acela presupunea deplasarea tuturor cadrelor didactice şi un stres foarte mare în zilele respective în care profesorul evalua. Aşa a fost altfel, fiecare evaluator şi-a urmat propriul ritm de lucru. De asemenea, riscul de eroare umană este mult redus”, a conchis profesorul evaluator. AGERPRES