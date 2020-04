“Politistii aduc Lumina”. Aproape la unison, partidele politice cer demisia ministrului de Interne, Marcel Vela

Incurcatura provocata de ministrul de Interne Marcel Vela prin anuntarea unui protocol cu Patriarhia astfel incat credinciosii ortodocsi sa poata lua Pastele de la Biserica si lumina de Inviere i-a facut pe multi politicieni sa ii ceara demisia.

Ca ministru de Interne, Vela e al doilea om in stat in timpul starii de urgenta si cel care conduce operatiunea anti-COVID, iar actiunile sale din ultimele 24 de ore mai ales ii fac pe cei care ii cer demisia sa se indoiasca de capacitatile ministrului de a-si duce la indeplinire sarcina, scrie ziare.com.

Unul dintre cei care i-au solicitat demisia imediat dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis ca “asa-zisul acord” dintre Guvern si BOR trebuie anulat a fost deputatul USR Iulian Bulai.

“‘Stati acasa! Altfel dupa sarbatori vom avea inmormantari!’ Multumesc, presedintelui Klaus Iohannis! Pactul Guvern-BOR va fi anulat. Dupa aceasta grava eroare a ministrului Vela, reiterez solicitarea de demitere a acestuia din functia de sef al MAI.

Este timpul pentru o remaniere guvernamentala. Omul care a fost insarcinat cu protejarea noastra, Vela, a fost dispus sa faca compromisuri impardonabile care ar fi dus la cresterea deceselor de covid 19 in Romania”, scrie Bulai pe Facebook.

Putin mai tarziu a venit un comunicat in care intregul USR facea aceeasi solicitare.

“Demisia ministrului de Interne Marcel Vela devine un act necesar menit sa restabileasca increderea in capacitatea Guvernului de a gestiona criza prin care trecem. Cu cat se va petrece mai repede, cu atat mai bine.

Sanatatea populatiei nu trebuie pusa in pericol din meschine calcule politice. Guvernul PNL trebuie sa gestioneze criza cat mai bine pentru tara, nu pentru scorul electoral”, arata comunicatul USR.

Si PSD are o solicitare similara, dupa ce Vela si-a motivat acordul cu BOR invocand “informatii sigure” potrivit carora social-democrati ar fi planuit un “10 august” in biserici.

“Ministrul Vela incearca sa-si acopere incoerenta masurilor adoptate prin ordonantele militare aruncand, din nou, vina pe PSD. Este rusinos sa vii sa invoci ZVONURI pentru a fundamenta o decizie luata la nivel oficial. Ministrul Vela decredibilizeaza total Ministerul pe care il reprezinta, aruncand barfe in spatiul public.

Din pacate, aceasta situatie nu este singulara pentru reprezentantii PNL, care au procedat identic atunci cand au interzis exporturile de produse agricole. Intai au luat decizia, apoi au revenit asupra ei, scuzandu-se lamentabil ca nu au avut date. La fel au actionat si in cazul bugetarilor, cand au jucat alba-neagra cu trimiterea acestora in somaj tehnic.

Ii atragem atentia domnului ministru Vela ca raspandirea de informatii false constituie infractiune. De aceea, il somam public sa aduca dovezi pentru cele afirmate, altfel credibilitatea sa, care oricum lasa de dorit, va fi egala cu ZERO”, e reactia PSD, sosita intr-un comunicat remis Ziare.com.

Si din partea tineretului PSD a venit o reactie care a cerut mult mai clar demisia ministrului “Valea”.

“Ministrul de Interne ‘Marcel – hai Valea’ militianu in geaca de piele, care reuseste performanta unica in lume de a trimite pompierii sa duca foc, la propriu, a declarat astazi ca are informatii ca primari PSD pregateau actiuni in genul 10 august in noaptea Sfintelor Pasti, pentru a starni credinciosii sa asalteze bisericile! Pe langa incompetenta, Vela e si incredibil de ignorant si dovedeste lipsa de respect fata de oameni si de credinta lor! Cum sa-si imagineze cineva ca o biserica poate fi luata cu asalt de Sfintele Pasti?

Ce sa fi facut credinciosii la indemnul primarilor PSD? Sa se bata cu politia si armata? Ce crede domnul ministru ca-i credinciosul roman – un terorist? Da, oamenii au nevoie de credinta si se vor comporta decent! Dar sa faci asemenea afirmatii de parca primarii PSD ar fi sefi de bande criminale organizate formate din credinciosi ortodocsi in ziua Sfintelor Pasti este inacceptabil!”, afirma liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru.

Si UDMR cere demisia lui Vela, considerand ca acordul cu BOR a pus in pericol siguranta populatiei si a ignorat starea de urgenta.

“UDMR cere demisia ministrului de Interne, Marcel Vela, deoarece, prin decizia lui, a pus pericol toata tara si siguranta populatiei, a anulat toate rezultatele obtinute pana acum prin introducerea masurilor de prevenire si combatere a epidemiei, a ignorat starea de urgenta declarata de presedinte si masurile de sanatate publica impuse de propriul Guvern”, a spus purtatorul de cuvant a UDMR, Hegedus Csilla.

Potrivit acesteia, demisia lui Vela este singura cale de a mai salva situatia si de a restabili increderea populatiei in masurile autoritatilor.

Din partea PMP, demisia a fost ceruta de Traian Basescu, care are un limbaj injurios si agresiv.

“Mars afara din guvern nenorocitule! Incet, dar sigur, ministrul de interne reuseste sa devina panarama publica numarul 1, depasindu-l pe ‘curajosul’ Ponta”, este doar inceputul mesajului fostului sef de stat.

