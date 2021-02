Pensiile speciale ale parlamentarilor au fost eliminate, inclusiv cele aflate în plată

Parlamentarii au dezbătut și votat miercuri eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Legea a primit un raport de admitere cu amendamente. Din cele trei proiecte depuse de PNL, USR PLUS și PSD, cel din urmă a primit raport favorabil și a fost completat cu amendamente de la celelalte două partide. Unul dintre amendamente prevede încetarea plății inclusiv a pensiilor speciale ale parlamentarilor în vigoare.

Conform Digi24, Parlamentul a adoptat cu 357 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă inițiativa legislativă de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Cei 30 de parlamentari ai UDMR au fost prezenți în sală, însă nu au votat, ei susținând că toate pensiile speciale ar trebui eliminate.

Intervenții ale parlamentarilor:

Alfred Simonis, PSD: „Amendamentele astea care ar putea fi neconstituționale au fost depuse de USR PLUS. Mă bucur să anunț că inițiativa PSD este cea care va fi supusă pentru aprobare. E un moment important pentru România, pentru această generație care este astăzi în Parlament și mă așteptam să fim mai calmi.”

Florin Roman, deputat PNL: „Eu am mai văzut filmul ăsta în legislatura trecută de două ori. Două legi, ambele votate cu mâna sus de tot Parlamentul care nu au produs efecte pentru că după au fost atacate la CCR și am constatat că sunt neconstituționale. Actualul proiect, care a fost amendat și care prevede inclusiv oprirea celor aflate în plată, din punctul meu de vedere va avea mari probleme de constituționalitate. Dacă ne-am fi dorit cu toții să nu facem decât a ne lovi unul pe altul și am fi colaborat eu sunt convins că astăzi puteam avea o lege constituțională.”

Diana Șoșoacă, senator neafiliat: „Mă uitam la domnul Orban și nu mi-am închipuit că există cineva care să vorbească mai tare decât mine. Nu știu la cine a strigat, dar îmi aduc aminte când stăteam în piață și nu ne auzea. Câtă demagogie ieftină. Articolul 15, alin 2 din Constituție. De ce mințiți poporul român, legea dispune numai pe viitor. Ceea ce votați acum se va aplica la următoarea legislatură. Nu cred că va trece de Curtea Constituțională. Sunt sigură că vor merge pe drepturile câștigate. Dacă vreți cu adevărat să schimbați, mergeți cu juriști foarte buni și faceți o lege constituțională.”

Marcel Ciolacu, PSD: „Nu am înțeles de ce nu ați făcut acest lucru anul trecut, erați prim-ministru domnule Orban. Aveați majoritate. Trecuse guvernul dumneavostră prin Parlament. Nu am înțeles de ce până acum nu ați dat o OUG să faceți dreptatea până la capăt. Singurele indemnizații speciale pe care nu le puteți schimba prin OUG sunt cele ale parlamentarilor. Cine vă ține de un an de zile să dați această ordonanță să faceți dreptatea până la capăt. Vă rugăm frumos, astăzi cred că toți vom vota să renunțăm la aceste indemnizații și vă invit mâine să dați o ordonanță și să mergeți cu dreptatea până la capăt și să eliminanți restul pensiilor speciale.”

Ludovic Orban, PNL: „Suntem astăzi într-un moment în care Parlamentul are ocazia să reintre în slujba cetățeanului român. Are ocazia să arate că cine împarte nu își face parte și că legile trebuie făcute pentru cetățeni și nu pentru privilegiați. Sănătatea democrației românești depinde de capacitatea noastră de a lăsa populismul, demagocia, dorința de a obține venituri. Nu e drept ca parlamentarii să își dea pensii speciale în timp ce românii trăiesc cu pensii mici. Astăzi trebuie să fie doar primul pas. Trebuie să facem ordine în legislația pensiilor. Trebuie să facem dreptate pentru oameni. Îmi scot pălăria în fața tuturor parlamentarilor care astăzi vor vota eliminarea pensiilor speciale, indiferent de partidul din care fac parte.”

Dan Barna, USR: „Azi PSD recunoaște că pensiile speciale inventate de ei sunt o rușine. Astăzi acest Parlament aduce puțină demnitate și onoare acestei țări. Astăzi reparăm puțin dintr-o reparație uriașă de care are nevoie România. În lunile și săptămânile următoare se va lupta ca cât mai multe din pensiile speciale să fie eliminate.”

George Simion, AUR: „Am promis în campanie că vom vota eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Nu avem altă opțiune decât de a vota pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.”

Lorand Turos, UDMR: „Vă înșelați alegătorii prin eliminarea celei mai mici pensii speciale, fără să le eliminați pe celelalte. Pensiile parlamentarilor reprezintă 1,38% din totalul pensiilor speciale. Am ajuns din nou la un capitol unde demagogia și populismul ating cote uriașe. UDMR a susținut că pensiile speciale trebuie eliminate sau limitate pentru toate categoriile, nu pentru unii sau alții. Considerăm că această eliminare trebuie făcută împreună cu toate celelalte categorii. Toate inițiativele heirupiste de acest gen au fost declarate în trecut neconstituționale de CCR. Trebuie să fim cumpătați și să găsim soluții legale și constituționale. Nu putem asista la decizii politice de fațadă. Parlamentarii UDMR nu vor vota.”