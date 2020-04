Ordonanța Militară 10: Relaxarea restricțiilor pentru persoanele peste 65 de ani, zborurile raman suspendate pana la mijlocul lunii mai

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat luni relaxarea restricțiilor de deplasare impuse pentru persoanele peste 65 de ani. Astfel, aceste persoane vor putea ieși în afara locuințelor dimineața, între orele 07,00 și 11,00, și seara, între 19,00 – 22,00.

Condițiile pentru a părăsi locuințele sunt aceleași ca până acum: asigurare de bunuri de primă necesitate, îngrijire minori, asistență acordată altor persoane vârstnice, deplasări scurte în apropierea gospodăriei legate de activități fizice, nevoile animalelor de companie etc.

Ordonanța militară numărul 10, care relaxează aceste restricții și care va fi publicată luni seara în Monitorul Oficial, mai prevede că operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate trebuie să organizeze programul astfel încât să faciliteze accesul persoanelor peste 65 de ani în cele două intervale orare, a precizat Marcel Vela.

Iata principalele prevederi:

Persoanele peste 65 de ani pot circula pentru deplasări în interes profesional, pot să se deplaseze în situația în care au nevoie de asistență medicală ce nu poate fi amânată, pot face deplasări pentru activități agricole

Am prevăzut că persoanele care au împlinit 65 de ani pot circula în următoarele intervale: 7 – 11, 19 – 22, cu motivele: asigurare de bunuri, motive justificate precum îngrijire minor, asistență altor persoane vârstnice, deplasări scurte în apropierea gospodăriei legate de activități fizice, nevoile animalelor de companie

Măsurile se aplică de la publicarea ordonanței

Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate vor organiza programul pentru a facilita accesul persoanelor peste 65 de ani în cele două intervale orare

Zborurile către țări care au fost deja suspendate 14 zile: Va trebui prelungită măsura suspendării zborurilor către Spania, pentru încă 14 zile, din 28 aprilie

Am prelungit suspendarea zborurilor spre Austria, Belgia, Elveția, SUA, Marea Britanie, Olanda, Turcia și Iran pentru 13 zile, din 2 mai până în 14 mai inclusiv

Se prelungește suspendarea zborurilor către Italia din 3 mai, valabilă până în 14 mai

Tot aici intră și Franța și Germania, pentru zece zile, din 5 mai

Rămâne valabilă permisivitatea pentru transporturile de marfă, de corespondență sau care asigură servicii medicale de urgență sau aterizări tehnice necomerciale

La publicarea ordonanței, își încetează aplicabilitatea prevederi din ordonanțe anterioare care pot intra în contradicție cu cele de azi

Sunt abilitate să asigure aceste prevederi poliția, jandarmeria, poliția locală etc

În această seară, toate detaliile pot fi parcurse în Monitorul Oficial

Mulți dintre dvs m-au întrebat cum va arăta relaxarea

Va fi graduală, iar după 15 mai trebuie să fim cu atât mai responsabili

Știu că se apropie 1 mai, că vremea e frumoasă, dar e momentul să ne analizăm prioritățile și să ne dăm seama de ce contează cu adevărat: sănătatea și protejarea celor dragi

Sunt sigur că veți da dovadă în continuare de responsabilitate, implicare, solidaritate și patriotism.

HotNews