Orban spune că DNA-ul Pădurilor este o ”nebunie”: Dacă intră în vigoare, îi va scăpa de pedeapsă pe toţi care au săvârşit infracţiuni silvice

”Nu este un proiect serios, este o nebunie vă spun: legea asta, dacă intră în vigoare, nu numai că nu va duce la creşterea eficienţei luptei împotriva infracţiunilor silvice, ci îi va scăpa de pedeapsă cel puţin pe toţi cei care au săvârşit infracţiuni silvice, au fost prinşi, li s-au instrumentat dosare de către procurori, pentru că toate aceste dosare care sunt instrumentate de 2.600 de procurori în toată ţara trebuie predate către un parchet care nu există, care nu are personal, nu are sediu, nu are infrastructură, nu are posibilitatea să angajeze”, a declarat Ludovic Orban, joi seară, la Realitatea Plus.