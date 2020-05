Orban: Cine nu respecta regulile, deocamdata risca o mustrare. Dupa o campanie de informare, vor fi amenzi

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca in perioada urmatoare rolul fortelor de ordine este de a informa cetatenii cu privire la regulile care trebuie respectate in perioada starii de alerta, nu sa dea amenzi. Totusi, oamenii risca “o mustrare”.

“Guvernul va lansa o campanie de informare publica privind toate masurile sanitare si de securitate in munca, care trebuie respectate pentru a feri cetatenii de riscul infectarii.

O perioada de timp, recomandarea pe care am dat-o pentru fortele de ordine este de a informa cetatenii, de a solicita respectarea regulilor, pentru ca ati vazut ca ele vor fi mai ample.

In prima parte, mai ales cu portul mastii, triajul care trebuie facut la intrarea in institutii. Aceste reguli vor fi transmise cetatenilor, ca sa le stie toti cetatenii.

Apoi, dupa perioada de informare, daca cineva nu va respecta masurile putem sa dam si amenzi, dar deocamdata sa fie corect informati oamenii”, a declarat, vineri, Orban, aflat in Sebes, judetul Alba, unde a verificat Santierul Autostrazii Sebes – Turda.

Referitor la declaratia pentru iesirea din localitate, Orban a amintit ca au fost stabilite mai multe motive pentru care cetatenii pot parasi localitatea de domiciliu, insa jurnalistii au vrut sa stie daca pot fi amendati daca se deplaseaza, de exemplu, in Constanta.

“Daca va incadrati in motivele de deplasare in afara localitatii prin ce declarati, nu va amendeaza nimeni. Daca aveti o ruda care are nevoie de ingrijire, o proprietate de ingrijit. Sunt foarte multe motive”, a punctat seful PNL.

El a mai spus ca, deocamdata, cine nu respecta regulile risca o mustrare sau un avertisment.

“Deocamdata risca mustrare, un avertisment. Ii indemn pe cetatenii romani sa respecte toate regulile stabilite, toate normele instituite. Nu sunt doar in Romania reguli. Tocmai pentru a apara sanatatea si viata oamenilor, de a reduce riscul de raspandire”, a subliniat prim-ministrul.

Premierul a mai spus ca si in aceasta perioada exista baza legala pentru a fi aplicate amenzi.

“Si acum avem baza sa dam amenzi. Avem baza legala. Dar trecem la reguli impuse prin decizia Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), iar toate regulile trebuie transmise catre cetateni printr-o campanie de informare ampla si corecta. Dupa ce oamenii aung sa cunoasca regulile, normele si masurile, cine nu le respecta va fi amendat”, a completat liderul liberalilor.

Intrebat ce se va intampla cu persoanele care au primit amenzi in perioada starii de urgenta si deja le-au achitat, daca isi vor primi banii inapoi, Orban a spus ca momentan se analizeaza mai multe solutii in acest sens. Intrebarea vine in contextul deciziei CCR, care le-a declarat neconstitutionale.

“Suntem in analiza pentru a gasi o solutie legala. Cand vom lua decizia vom anunta public”, a raspuns premierul.

