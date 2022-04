O echipă a Ministerului Turismului s-a umplut de ridicol la un târg din New York. Cadariu promite ”o discuţie cu cei din turism”. Cum s-au prezentat alte țări

Ulterior, postarea a fost ştearsă. Ministerul Turismului a reacţionat, explicând că decorul este „specific” acestei manifestări de peste 20 de ani şi că 90% dintre expozanţi au păstrat acest decor, iar la stand vizitatorii au primit „informaţii relevante pentru a atrage vizitatori spre România”. România a plătit pentru participare la târgul din SUA 7.990 de dolari.

„În zilele de 19 şi 20 martie 2022, a avut loc la New York, Târgul Internaţional de Turism The Travel& Adventure Show în cadrul căruia România a deţinut un stand de prezentare şi promovare a produselor turistice autohtone. Manifestarea a constituit spaţiul mult aşteptat de specialiştii din domeniu pentru a disemina informaţii exclusive, oferte de călătorie şi programe turistice care nu pot fi găsite într-o astfel de prezentare nicăieri altundeva” este mesajul postat pe Facebook de Consulatul General al României la New York, în 5 aprilie, la două săptămâni de la manifestarea la care face referire. Postarea era însoţită de o fotografie care prezenta şase persoane la standul României, stand care a avut sloganul „Explore The Carpathian Garden”.

După ce postarea a stârnit ironia internauţilor, care au remarcat, printre altele, că „un elev din România de şcoală generală ar fi făcut un panou mult mai bun”, oficialii Consulatului României la New York au şters postarea.

Ironiile au continuat însă sub formă de comentarii la o altă imagine postată pe pagina consulatului ca fotografie de profil.

“E sigur din România poza, să nu ne mire că e din Austria, Elveţia, la ce nivel de profesionalism aţi arătat”, “Nu vă e ruşine, sinecuriştilor?!”, “Ruşine sa va fie e puţin spus. Sunteţi nişte sugative la banii publici”, “La targul de turism din NY, Romania prezinta cateva fosile comuniste aduse special pt aceasta ocazie, pe un fundal specific, negru, cu ceva poze colorate spre a pune mai bine in valoare splendoarea exponatelor”, “Echipă serioasă la consulat! Promovaţi România de nu mai puteţi! Şi ce fotogenici sunteţi! Bravo!”, “Va bateţi joc pe banii noştri !! Demisionaţi !! Rusine !!”, sunt câteva dintre cele peste 80 astfel de comentarii.

Duminică, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a reacţionat pe acest subiect. Conform unui comunicat dat publicităţii de minister, participarea României la acest târg a costat 7990 de dolari. Ministerul susţine că „la stand au fost oferite informaţii relevante pentru a atrage vizitatori spre România, aceştia arătând respect pentru solidaritatea oferită refugiaţilor ucraineni şi totodată, fiind curioşi de atracţiile locale, cu scopul de a-şi organiza vacanţele viitoare”.

„Participarea la târgul de turism de la New York, cu pachet de bază, a fost inclusă în lista manifestărilor expoziţionale internaţionale pentru anul curent. Documentul a fost întocmit şi agreat în cadrul consultărilor desfăşurate la sediul instituţiei cu reprezentanţii asociaţiilor, federaţiilor şi patronatelor de profil, iar ulterior aprobat prin ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 80/27.01.2022. Amenajarea standard, oferită de organizatorul Travel and Adventure Show ţării noastre şi tuturor celorlalţi expozanţi care au optat pentru această ofertă, constă în decor format din pânză de culoare neagră, amplasată pe pereţii despărţitori şi pe mese, şi afişaj de ţară, fiind specifică manifestării expoziţionale din New York de mai bine de 20 de ani. Respectiv, acest tip de amenajare a fost întâlnită şi la ediţiile anterioare, iar ministerul a plătit anul acesta suma de 7.990 dolari. Din 200 de expozanţi, peste 90% au optat pentru organizarea standului în formatul precizat anterior, pus la dispoziţie de organizator”, se arată în comunicatul dat publicităţii duminică.

Documentul citat menţionează că la toate târgurile din acest an la care România va participa „s-a agreat cu reprezentanţii din industrie” să fie folosite standurile existente în oferta organizatorului.

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin Daniel Cadariu a declarat, duminică, într-o intervenţie la Realitatea Plus, despre imaginile participării României la Târgul de Turism de la New York, unde au fost prezentate nişte coli A4, prinse de o draperie, că nu este mulţumit de modul în care a fost reprezentată ţara noastră însă s-a făcut la solicitarea reprezentanţilor din turism, iar din cei cinci expozanţi care s-au arătat dornici să participe, patru nu au mai vrut să participe.

”Deci, practic, România a făcut un efort doar pentru un singur expozant”, a mai spus Cadariu, arătând că va avea o discuţie cu cei din turism, marţi, pe această temă.

„Era, cumva, de datoria expozanţilor care au solicitat participarea la acest târg să asigure reprezentarea în condiţii demne”, a mai spus ministrul.

Cum au arătat standurile altor țări prezente la Târgul de la New York

Din imaginile postate pe Facebook de alți participanți la târg se poate vedea că, într-adevăr decorul este format din pânză neagră, însă expozanții au încercat să fie cât mai atractivi, îmbunătățindu-l, relatează HotNews. În tim ce la standul României au fost puse doar niște poze A4 pe pânza neagră, alte țări au încercat ca micul spațiu pus la dispoziție de organizatori să devină cât mai atractiv.