Ministrul Sanatatii va solicita demiterea directorului Unifarm

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca, in cazul in care nu se va lua o decizie in urma intrunirii Consiliului de Administratie al Unifarm, va solicita demiterea lui Adrian Ionel, atat din functia de director general al companiei, cat si din CA.

“Tot astazi DNA a spus sub control judiciar pe domnul Adrian Ionel, directorul general al Companiei Unifarm. De la elaborarea acelui comunicat am solicitat Consiliului de Administratie al Unifarm sa se intruneasca de urgenta sa se ia deciziile in ceea ce priveste calitatea domnului Adrian Ionel de director general si de membru in Consiliul de Administratie. Astept aceasta reactie a Consiliului de Administratie si voi semna si ordinele… Noi am avut in ultima luna Corp de control la Unifarm, la fel cum a fost si de la Ministerul de Finante in urma unor sesizari, dar organul care conduce este Consiliul de Administratie. Noi am facut solicitarea de intrunire a acestui CA. In masura in care nu se ia o decizie, voi solicita demiterea atat din functia de director general, cat si din Consiliul de Administratie a domnului Adrian Ionel”, a spus ministrul, la Parlament.

Eugen Adrian Ionel, director general al Companiei Nationale Unifarm, a fost pus sub control judiciar de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, printre altele, de luare de mita, informeaza DNA. Acesta este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influenta, instigare la fals intelectual si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane.

Procurorii anticoruptie spun ca Eugen Adrian Ionel ar fi pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comerciala pentru ca Unifarm, companie de stat, sa atribuie un contract de achizitie a echipamentelor de protectie impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 – 250.000 de combinezoane si 3 milioane de masti chirurgicale.