Ministrul Sanatatii cere sa se evalueze spitalele care trateaza pacienti COVID, in vederea deschiderii lor pentru toti bolnavii

Ministrul Sanatatii a cerut marti directiilor de sanatate publica sa evalueze de urgenta situatia in spitalele care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in vederea reluarii internarilor si a interventiilor chirugicale programate, precum si a activitatii in ambulatorii, pentru pacientii non-COVID.

“Conform Ordinului ministrului Sanatatii Nr. 961 din 29 mai 2020, in functie de evolutia epidemiologica locala, spitalele care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2 pot asigura, cu avizul directiilor de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, asistenta medicala si pacientilor non-COVID-19 in conditiile existentei circuitelor functionale complet separate, fara a fi necesara externarea/ transferarea tuturor pacientii internati catre alte spitale”, anunta Ministerul Sanatatii.

“Am cerut astazi directiilor de sanatate publica sa realizeze la nivel local o analiza a cazurilor internate, a modului in care sunt separate complet circuitele functionale pentru pacientii infectati de cei neinfectati si sa identifice toate masurile necesare astfel incat se fie eliberate avizele necesare reluarii activitatii in spitalele de faza 1, 2 si cele suport.

Voi incepe si o evaluare personala a situatiei in aceste unitati pentru ca primesc semnale din partea pacientilor neinfectati cu noul coronavirus care nu primesc asistenta medicala de care au nevoie. Suntem intr-o noua faza epidemiologica si trebuie sa redeschidem spitalele pentru bolnavi, chiar daca mentinem masurile de preventie si limitare a raspandirii SARS-CoV -2”, a declarat Nelu Tataru, ministrul Sanatatii.

ziare.com