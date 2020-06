Ministrul Dezvoltarii, cu guler cervical la Parlament: “Ceva vertebre tasate. Medicii mi-au recomandat repaus”

Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, a fost prezent marți la Parlament, unde a fost observat cu gâtul blocat într-un guler cervical, ca urmare a unor probleme la coloană. Politicianul a cerut, din cauza problemelor de sănătate, amânarea dezbaterii moțiunii simple depuse de PSD împotriva sa.

Ministrul a declarat la Parlament că medicii i-au recomandat repaus total, după o problemă la coloana vertabrală.

“Acum vreo 10 zile eram la minister, la birou și am avut o problemă serioasă. O durere maximă în brațul drept, mi-a amorțit mâna și a fost nevoie să merg la medic. După mai multe zile de consultatii am ajuns în situația asta. Vorbim despre o situație în coloana vertebrală, ceva vertebre, C6-C7, tasate. De 10 zile am luat atâtea pastile cât nu am luat toată viața cumulat. Medicii mi-au recomandat repaus”, a declarat Ion Ștefan la televiziunile de stiri.

Ministrul a adăugat faptul că s-a aflat la un pas de operaţie şi speră să depăşească acest moment complicat.

“Mi-au spus că sunt pe muchie de cuțit în a fi operat sau nu. Fac tot efortul, sunt un om ascultător. Sper să depășesc momentul ăsta complicat. Vreau să le mulțumesc colegilor parlamentari și apreciez că au acceptat să amâne această dezbatere”.