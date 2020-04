Medic român în Franța: Toți pacienții simptomatici COVID-19, trimiși la tomograf; șefii de secții fac muncă de asistent și infirmier

Reporter: Care este abordarea spitalului în care lucrați în ceea ce privește traseul urmat de pacienți în contextul pandemiei de COVID 19?

Dr. Liliana Pâslaru: În spitalul nostru totul este organizat. La Urgențe, s-a pus un cort în față la intrare în care sunt trimiși toți pacienții și sunt orientați în funcție de simptomele clinice pe care le au. S-a făcut un circuit separat pentru pacienții cu simptome COVID și unul pentru pacienții non COVID. În principiu, toți pacienții cu simptome COVID au fost testați prin prelevare pentru PCR nazofaringian. Dar, având în vedere perioada lungă de timp în care este gata rezultatul, au decis să facă un tomograf toracic la toți pacienții suspecți de COVID 19. Atunci radiologul, eu în cazul de față, face un tomograf la toți pacienții și în funcție de imaginile pe care le găsim am reușit să clasificăm leziunile în mai multe stadii: lejer, moderat, întins, sever și critic. Tomograful este foarte sensibil și are imagini specifice. Împreună cu semnele clinice, cu biologia și cu rezultatul de la tomograf, clinicianul, urgentistul va ghida pacientul respectiv.

Rep: Din experiența pe care ați acumulat-o, au existat situații în care au fost pacienți care au ieșit negativ la testare, dar au fost totuși pozitivi în urma leziunilor pe care le-ați descoperit pe imagini?

Dr. Liliana Pâslaru: Sigur că da, PCR-ul are în medie 30% fals negative. Dacă pacienți sunt simptomatici, chiar dacă PCR-ul este negativ, ei tot vin la tomograf și fac tomograful pulmonar. Se întâmplă să descoperim semne de COVID pozitiv. Mai mult decât atât, sunt pacienți care sunt adresați la tomograf pentru alte patologii, de exemplu, sunt suspecți de apendicită și făcând tomograful abdominal, descoperim pe imaginile toracice COVID 19. Există și imagini pe care le descoperim întâmplător.

Rep: Asta înseamnă că mai sunt și alte simptome în afară de cele clasice pe care le știm, cu febră, dureri de cap, tuse… Iată că mai sunt și alte manifestări ale infecției.

Dr. Liliana Pâslaru: Sigur, astăzi s-au descris noi simptome. Un grup de 400 de dermatologi au descris urticarie și leziuni care seamănă cu degerăturile. Acestea sunt simptome noi. Apoi, sunt forme atipice cu anosmie și pierderea gustului. Pacientul care nu mai simte mirosul și nu mai are gust de manieră brutală, fără să aibă nasul înfundat. Atunci când suntem răciți toți avem nasul înfundat și pierdem gustul, nu simțim mirosul. Dar dacă nu suntem răciți și dintr-o dată nu mai avem gust și miros, este un semn clasic de infecție cu COVID 19.

Rep: Ne puteți spune ce modificări ați observat la nivelul plămânilor? Ce efect are noul coronavirus asupra plămânilor? Am înțeles că o dată ce pătrunde în aceștia, apare un răspuns inflamator foarte puternic. Cum se vede acest răspuns pe computerul tomograf?

Dr. Liliana Pâslaru: Imaginile la tomograful pulmonar sunt diferite în funcție de gradul de extindere a bolii și în funcție de momentul în care facem tomograful. În principiu, leziunile principale sunt sub forma de geam mat sau verre d’epoli și condensații în stadiile tardive. Există complicații pe care le depistăm la tomograf. Principala complicație este tipic embolică, embolia pulmonară. Mai suntem solicitați să facem eco dopple, pentru diagnosticarea tromboflebitelor.

Rep: Ce ne puteți spune despre vârsta celor diagnisticați cu COVID 19? Este preponderent o afecțiune întâlnită la persoanele în vârstă sau ați avut cazuri și la tineri?

Dr. Liliana Pâslaru: În Franța vârsta medie este de 64 de ani, dar am văzut și pacienți mai tineri.

Rep: Ați spus că triajul se face în corturi aflate în fața spitalului. După aceea există traseu epidemiologic special? Mai primiți în spital și pacienți non COVID?

Dr. Liliana Pâslaru: În spital, s-au făcut două circuite pentru pacienții COVID și pentru pacienții non COVID. Pacienții non COVID pe care îi primim sunt în primul rând urgențele, apoi pacienții oncologici, cărora nu le putem amâna chimioterapia sau tratamentele. În schimb, chimioterapia adjuvantă și pacienții care sunt supravegheați anual beneficiază de teleconsultații. Pacienții care vin la Urgențe sunt văzuți de urgentiști, specialiștii care lucrează de obicei la UPU, la care se adaugă specialiștii de specialități medicale care au venit să îi ajute. Specialiștii de specialități medicale au mai făcut o linie de gardă. Având mai puțini pacienți care nu sunt urgenți au timp. În același timp, urgențele chirurgicale sunt făcute de chirurgii din spital, nu de specialiștii de urgență, cei care le făceau până acum. Chirurgii din spital, având o activitate mai redusă, vin și ajută la urgențe pentru urgențele chirurgicale. În același timp, se întâmplă și este foarte interesant, chirurgii care nu au ce face, plasticieni, urologi, chirurgii toracici, dacă nu au mult de lucru și nu au mulți pacienți, vin și ajută în reanimare, fac muncă de infirmier și de asistent. De exemplu, ajută la întoarcerea pacienților de pe spate pe burtă. În reanimare pacienții sunt puși pe burtă ca să respire mai bine. Ca să întorci de pe burtă pe spate și invers un pacient, ai nevoie de opt persoane. E greu de găsit opt persoane în același timp. Atunci, cele opt persoane sunt șefii de secții de chirurgie și de secții care nu au mult de lucru.

Rep: Acești medici s-au oferit ei să lucreze ca asistenți, ca infirmieri? Sau le-a fost cerut acest lucru?

Dr. Liliana Pâslaru: Nu le-a cerut nimeni. Toată lumea a venit să ajute. Eu cred că noi trăim un moment istoric. E așa o atmosferă plăcută, cuvântul de ordine la noi e solidaritate. Toată lumea vrea să ne ajute. Toți colegii ne întreabă dacă avem nevoie de ceva, dacă pot să ne ajute, să ne susțină. În plus, atitudiena generală a populației este de susținere. Am fost foarte agreabil surprinsă de faptul că oamenii ne aduc mâncare la spital. În fiecare zi avem un mic dejun. Restaurantele ne trimit mâncarea la prânz. În fiecare zi avem altceva de mâncare. Marele firme ajtă. De exemplu avem gel alcoolic făcut de Louis Vuitton și de casa Christian Dior. Sunt și semne mici de solidaritate ale locuitorilor cartierului. Avem desene făcute de copii și lipite pe ușa spitalului, în care scriu că mulțumesc personalului medical, că suntem foarte drăguți că ne ocupăm de coronavirus.

Rep: Chiar și în aceste condiții, ați avut colegi din rândul cadrelor medicale care s-au speriat, care și-au dat demisia, care au spus că lor le este frică să lucreze?

Dr. Liliana Pâslaru: Nu și-a dat nimeni demisia. Probabil că au fost speriați, dar au venit la serviciu. Speriați am fost toți. Dar dacă noi nu venim la serviciu, cine se ocupă de pacienți? Nu avem de ales.