Masurile de relaxare care se iau de pe 15 mai. Cum vor functiona hotelurile, saloanele, cabinetele stomatologice. Cheltuieli mari pentru angajatori

Institutul National de Sanatate Publica a postat in transparenta decizionala propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgenta.

S-au stabilit astfel reguli pentru desfasurarea activitatilor in saloanele de infrumusetare si in cabinetele stomatologice, dar si recomandari privind activitatea in lacasurile de cult.

Totodata, au fost stabilite masuri de prevenire si protectie pe perioada desfasurarii activitatilor de pregatire, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12-a si a 13-a) precum si pe perioada organizarii examenelor evaluare nationala si bacalaureat.

Iata care sunt masurile de relaxare puse in dezbatere publica

Recomandari privind functionarea unitatilor de cazare in regim hotelier

Se propune ca fiecare membru al personalului sa respecte cu strictete masurile de baza pentru protejarea impotriva COVID-19, cum ar fi igiena mainilor, distantarea fizica, evitarea atingerii ochilor, nasului si a gurii, respectarea igienei respiratorii, si respectarea recomandarilor de a ramane acasa si de a solicita asistenta medicala, daca au simptome specifice bolii.

Nu vor functiona intr-o prima etapa restaurantele, barurile, cafenelele si cofetariile din incinta hotelului.

Servirea mesei se va face in regim room service. Este preferabil sa se foloseasca tacamuri si vesela de unica folosinta.

Locurile de joaca special destinate copiilor vor fi inchise. Locurile special amenajate pentru fitness, saune, piscina interioara etc, din incinta hotelurilor, in aceasta prima etapa, raman inchise.

Spalarea si dezinfectia suprafetelor din camere si spatii comune, se va face mai frecvent decat de obicei, cu solutii speciale biocide, avizate de catre MS in scopul acesta.

Folosirea lifturilor va fi facuta doar daca este strict necesar si numai de catre cel mult doua persoane o data, care vor purta masti de protectie in tot timpul folosirii liftului. Este recomandabil ca cele doua persoane sa fie din aceeasi familie.

Reguli de organizare si desfasurare a activitatilor in saloanele de infrumusetare

Accesul la aceste servicii se realizeaza cu programare prealabila, astfel incat sa nu existe persoane in asteptare in interiorul incintei, asigurandu-se o suprafata minima de 4 mp pentru fiecare client si o distanta minima de 2 m, intre oricare 2 persoane apropiate.

La efectuarea programarii, clientul va fi informat asupra faptului ca accesul in interiorul incintei se va realiza doar dupa verificarea temperaturii, care nu trebuie sa depaseasca 37 de grade, sub rezerva absentei simptomelor virozelor respiratorii si cu dezinfectia mainilor. Operatorul economic are obligatia de a pune la dispozitie materialele si substantele necesare.

Personalul angajat are obligatia de a purta in permanenta manusi si masca, iar dupa fiecare client se va proceda la dezinfectarea instrumentarului si suprafetelor de lucru.

Mastile de protectie utilizate de personal vor fi schimbate la un interval de cel mult 4 ore, iar manusile vor fi dezinfectate dupa fiecare client. Incinta va fi aerisita la un interval de cel mult 2 ore.

Reguli pentru desfasurarea activitatii in cabinetele stomatologice

Se recomanda evitarea pe cat posibil a contactului cu personalul (nu strangeti mana, mentineti o distanta de mai mult de 1,5 m in timpul unei discutii, etc).

In camera de tratament este permis accesul doar a pacientului, cu exceptia situatiilor speciale (copii, persoane dependente etc), caz in care se va limita accesul la o persoana insotitoare.

Nu se permite stationarea in sala de asteptare si se recomanda dezinstalarea oricarui aparat de cafea si/sau dozator de apa, eliminarea revistelor, pliantelor, jucariilor, etc.

La intrarea in cabinetele stomatologice vor fi amplasate dispensere cu solutii dezinfectante (antiseptice pe baza de alcool). Se va face dezinfectia regulata a manerelor usilor, salii de asteptare, receptiei, a toaletei dupa utilizarea acesteia de catre un pacient.

Este recomandata plata cu cardul si dezinfectia POS. Accesul la tratament se face doar cu programare telefonica/online prealabila. La momentul programarii pacientul va fi intrebat daca are simptome de raceala, stranut, tuse, dureri in gat, dificultati de respiratie si/sau febra, are membrii ai familiei cu aceste simptome, are varsta de 65 de ani sau mai mult, sufera de o patologie cronica sau o afectiune care ii reduce imunitatea, este sanatos si se simte in prezent sanatos?

Programarea pacientilor cu risc crescut (peste 65 de ani sau care sufera de o patologie cronica) se va face pentru inceputul programului de lucru.

La prezentarea in cabinet se va efectua termometrizarea pacientului si se va solicita dezinfectia mainilor. Inainte de inceperea tratamentului, medicul stomatolog va obtine acordul informat al pacientului.

ziare.com