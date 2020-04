Marea Britanie incepe joi testarea pe oameni a unui vaccin pentru coronavirus

Marea Britanie incepe de joi testarea pe oameni a unui vaccin pentru noul coronavirus, a anuntat marti ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock.

Vaccinul a fost dezvoltat de Universitatea Oxford, scrie Independent.co.uk.

Vorbind la conferinta de presa zilnica din Downing Street, Hancock a spus ca guvernul va da 20 de milioane de lire sterline echipei de la Oxford pentru a ajuta la finantarea studiilor clinice, iar alte 22,5 milioane de lire sterline vor fi oferite cercetatorilor de la Imperial College London.

Sarah Gilbert, profesor la Oxford, a spus ca vaccinul dezvoltat de echipa ei ar putea fi gata de utilizare inca din luna septembrie, in ciuda faptului ca producerea unui vaccin eficient dureaza, in mod normal, pana la 18 luni.

“Echipa a accelerat procesul, lucrand cu MHRA (Agentia britanica de reglementare a medicamentelor), care au fost geniali. Drept urmare, pot anunta ca vaccinul din proiectul Oxford va fi testat pe oameni incepand de joi.

In mod normal, sa ajungi in acest stadiu ar dura si ani de zile. Sunt foarte mandru de munca depusa pana acum de ei”, a mai spus ministrul britanic.

Totodata, el a precizat ca guvernul va investi inca de pe acum in capacitatea de productie, astfel incat, daca vaccinul Oxford sau cel de la Imperial College “functioneaza in siguranta”, acesta va fi pus la dispozitia publicului britanic “cat de repede se poate”.

Totusi, Hancock a ramas precaut si a avertizat ca niciunul dintre aceste procese “nu este cert”.

ziare.com