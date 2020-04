Marea Britanie are cu 52% mai multi morti de coronavirus decat a raportat Guvernul 

Peste 21.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Anglia si Tara Galilor, arata date publicate marti de Biroul National brtianic de Statistica (ONS) – un bilant care include decese in afara mediului spitalicesc si care face din Regat a doua cea mai indoliata tara din Europa, dupa Italia, relateaza Reuters.

Potrivit ONS, 21.284 de persoane au murit din cauza virusului pana la 17 aprilie – cu 52% mai multi morti decat cele 13.917 de decese inregistrate la aceasta data in spitale si anuntate de Guvern la 18 aprilie.

In total, 7.316 morti au fost inregistrate in perioada respectiva in aziluri de batrani britanice, precizeaza ONS.

Prin adaugarea acestor decese, bilantul britanic il depaseste pe al Frantei – care include mortile in aziluri de batrani – si pe al Spaniei, insa ramane sub cel al Italiei, a doua cea mai indoliata tara din lume, dupa Statele Unite.

La 17 aprilie, Franta inregistra 18.681 de la 1 martie, Italia 22.745, iar Spania 19.478 de morti din cauza SARS-CoV-2, aparut in China la sfarsitul anului trecut si care s-a raspandit in peste 200 de tari din lume.

Scotia – care isi publica separat statisticile – a anuntat luni 1.262 de decese din cauza COVID-19.

ziare.com